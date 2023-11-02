https://ukraina.ru/20231102/1050604359.html

Созвездие Донбасса над Московским Кремлём

Созвездие Донбасса над Московским Кремлём - 02.11.2023 Украина.ру

Созвездие Донбасса над Московским Кремлём

Привычными нам шатровыми крышами башни Московского Кремля обзавелись в XVII веке (на Спасской она была надстроена к 1627 году, на остальных они появились до 1687-го). В XIX веке на верхушки башен установили двуглавых орлов. Самый старый был изготовлен для Троицкой башни – в 1870 году. А 2 ноября 1937 года на башнях зажглись рубиновые звёзды

2023-11-02T18:00

2023-11-02T18:00

2023-11-02T18:00

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Изначально шпили пяти кремлёвских башен — Спасской, Водовзводной, Боровицкой, Никольской, Троицкой, а также двух башенок Исторического музея на Красной площади украшали символы царской России — двуглавые орлы золотого цвета.Сегодня, кстати, никто толком не может сказать из чего они были изготовлены — из металла или золочёного дерева. Но то, что золото присутствовало — точно.Когда нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе обратился с просьбой о золоте для звёзд Кремля к руководившему с 1935 года Генеральной реконструкцией Москвы Лазарю Кагановичу, то упомянул и о том, что снимается с орлов:"Прошу Вашего распоряжения: Выдать НКВД СССР для золочения кремлёвских звёзд 67,9 килограмма золота. Золотое покрытие орлов будет снято и сдано Госбанку".Кроме идеологической причины смены одного символа на другой, была и художественная.Орлы для Кремля делались в разное время. Первый появился в 1870 году при Александре II, а последний — в 1912-ом, при его внуке Николае II. Понятно, что за сорок с лишним лет менялись материалы, технологии, приходили в упадок, очень сильно разрушаясь, сами золочёные птицы.В 1930 году Игорь Грабарь — выдающийся русский художник, искусствовед, реставратор (он оживил "Троицу" Андрея Рублёва) по заданию московских властей и НКВД провел искусствоведческую экспертизу. Он подошел к делу ответственно и углубился даже в седую старину, попутно установив для будущих поколений любознательных, что первые двуглавые орлы появились над московским средневековым замком в 1600 году. Сколько их сменилось к XX веку — не знает никто.По современным же ему орлам Грабарь был в выводах категоричен: "ни один из существующих сейчас на кремлёвских башнях орлов не представляет памятника старины и в качестве такового не может быть защищаем…"Генеральный план реконструкции Москвы внёс снятие орлов и установку звёзд взамен оных в список первостепенных мероприятий, связанных с обновлением облика столицы. Первоначально их думали сделать золотыми, но от этой идеи пришлось отказаться — уж больно быстро грозили они прийти в нереспектабельный вид.СтатьяРасширенный поискТогда-то и задумались о красных, рубиновых звёздах. Уже точно не сказать, кто именно был автором этой идеи, историки говорят, что верней будет говорить о том, что с самого начала идея плавала на поверхности, и предложений по установке звёзд было несколько. Но все они так или иначе видели звезды стеклянными.Хотя первая, "предстекольная", попытка была иного свойства.Первые звезды решили сделать из уральских самоцветов, цветных драгоценных металлов, среди которых, как уже было сказано, присутствовало и золото.Звёзды изготовили, мастера постарались на славу. Установили их 24-27 октября 1935 года. Отдельную звезду "кремлёвского типа" изготовили для здания Северного речного вокзала (после реконструкции в 2020 году она опять заняла место на шпиле).К сожалению, они стали немедленно чернеть и мутнеть — выяснилось, что на такой высоте да в такой агрессивной среде, каковой является атмосфера огромного города (копоть, сажа, кислотные осадки) металло-самоцветным предметам приходится туго.И вот тогда вспомнили о нескольких проектах, в которых пятиконечные красавицы должны были делаться из стекла. Особого, рубинового.В большинстве случаев в этом месте вспоминают выдающегося ученного-стеклодела России Никифора Курочкина, который к 1937 году уже придумал рецепт так называемого селенового стекла, иначе именуемого "селеновым рубином". И это истинная правда – его технология действительно была взята за основу при планировании проекта новых кремлевских звезд.Но, когда задумались над тем, где будут варить такое стекло, то поняли, что в СССР нет более подходящего предприятия для этого, чем Константиновский завод "Автостекло" в Сталинской области.Курочкин приехал в Донбасс и там его ждало удивительное открытие — самый продвинутый в технологическом плане стекольный завод страны уже несколько лет работает над похожими технологиями. Более того, там уже провели сотни экспериментов со стеклом похожим на то, что предлагал он.Когда Курочкин спросил, зачем константиновцы этим занимались, ему ответили: "во-первых, это интересно и перспективно, а во-вторых, собирались предложить Кремлю для новых звёзд". Держали нос по ветру ребята из донбасского города!Идеи Курочкина были как нельзя кстати. Сотни опытных плавок с учётом московских предложений, поиск точной рецептуры быстро привели к получению надёжной технологии производства рубинового стекла. На заводе создали специальную группу, возглавляемую самыми опытными стекловарами Михаилом Белоусовым и Михаилом Лукиным.Были перепробованы десятки рецептов стекольной шихты. Её приготовляли из отборного промытого песка и других особо чистых компонентов. Более 600 пробных варок прошло, прежде чем был получена окончательная технология. Именно поэтому стекло удалось уже после второй производственной варки. Его прокатали на специальном столе, охладили в отжигательной печи. Листы рубина получились внушительного размера. Надо сказать, что рубиновое стекло и раньше варили в мире, но не селеновое, и не таких размеров.Шлифовку и полировку рубиновых "полотен" доверили специальной бригаде из семи человек. Дочь одного из них, Алексея Кузнецова, Людмила Семчишина, сама всю жизнь проработавшая закальщиком на "Автостекле", вспоминала много лет спустя подробности, рассказанные ей родителем:"Раньше в мире рубиновое стекло варили, в так называемых "кастрюлях". Для его изготовления нужно золото, можете себе представить, сколько это стоит. А тут в Кремль понадобилось 500 квадратных метров такого стекла. Звезды, они ведь многослойные, сверху рубиновые, а внутри "молочные". Но молочное стекло не на нашем заводе варилось.В Константиновке разработали новую технологию — "селеновый рубин". Стекло и без золота получалось нужного цвета и качества — дешево и красиво. У меня хранится брусок того стекла, отец принес. Как-то было солнечное затмение, детвора горела желанием его посмотреть, так родители потихоньку приносили с завода кусочки рубинового стекла".20 сентября 1937 года завод "Автостекло" окончил изготовление рубинового стекла для рубиновых звезд, рисунок для которых разработал народный художник СССР Фёдор Федоровский (первоначальный проект самоцветных звёзд принадлежал Евгению Лансере, но он не понравился Ленину).Несущие каркасы были выполнены из нержавеющей стали, сваренной на московском заводе "Электросталь", а электрические лампы мощностью 5 и 3,7 тысяч ватт создал Московский электроламповый завод. Отдельно изготовлялись вентиляторы для звёзд, ведь внутри каждой из них температура как в топке паровоза.Монтаж новых звёзд осуществлялся в сентябре – октябре 1937 года, 2 ноября заработала подсветка, которая видна за 9 километров.Они прослужили почти 9 лет. Во время Битвы за Москву звёзды облачили в специальные чехлы, но они все-равно пострадали от налетов, хотя и незначительно. И в 1946 году были заменены на новые, изготовленные уже в Вышнем Волочке — константиновские заводы находились в трудном положении и только-только вернулись из эвакуации.За годы независимости Украины "Автостекло" медленно, но уверенно убивался. Последние 15 лет на его территории высятся лишь руины цехов, в которых когда-то были созданы не только кремлёвские звезды, но и хрустальный саркофаг для Мавзолея В.И. Ленина, хрустальный же неповторимый фонтан для международной выставки в Нью-Йорке, специальные прожекторы для обороны Москвы, а также 200 штук сверхмощных прожекторов, который маршал Жуков использовал в своем знаменитом ночном танковом наступлении при штурме Берлина."Автостекло" делало практически все триплексы для танков и бронетранспортеров Советской Армии, космических кораблей и станций, подводных лодок, многие и многие виды закалённого технического стекла, рецептура которых здесь же была и придумана.Но, конечно, "аграрной державе" Европы эта роскошь индустриального общества и великой донбасской инженерно-технологической цивилизации была ни к чему.Но может память константиновских стеклодувов будет востребована в новой России?

https://ukraina.ru/20190807/1024537331.html

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Олег Измайлов

Олег Измайлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Измайлов

история, история новороссии, история ссср, донбасс, московский кремль, звезды