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Латвия решает проблему обучения украинских детей латышскому языку

Латвия решает проблему обучения украинских детей латышскому языку - 01.11.2023 Украина.ру

Латвия решает проблему обучения украинских детей латышскому языку

Минобразования Латвии выясняет, сколько украинских детей подлежат обучению латышскому языку в 2024 году. Об этом 1 ноября сообщил портал lsm.lv.

2023-11-01T21:46

2023-11-01T21:46

2023-11-01T21:47

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В прибалтийской республике зарегистрировано 9335 украинских детей школьного возраста. Из их числа более чем для 4000 родители выбрали вариант дистанционной учёбы в школах Украины. Известно о решении властей Латвии о том, что "украинских школьников можно определять только в латышские школы — а не в школы нацменьшинств, до последнего времени действовавшие как билингвальные", сказано в публикации.Член правления движения "Хочу помочь беженцам" Линда Якобсоне-Гавала отметила: "В Латвии не ввели порядок, который существует в Литве и Эстонии, что дети должны обязательно посещать школу здесь. А ведь метод удаленного обучения — не самый лучший".Глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Гунар Кутрис отметил: "Но мы тут увидели и другую проблему. Если образование на родном языке еще может быть удаленным, так легче учиться, то остается вопрос насчет изучения латышского языка. Из этих 4100 детей, учащихся удаленно — мы не знаем, сколько обучается латышскому языку"."Они не ходят на курсы — потому что курсы принимают взрослых, после 17 лет. Они в школе не обучаются, как остальные дети. Они остаются где-то вне обучения латышскому. Этот вопрос мы подняли, Минобразования сказало, что в течение этого года они получат реальное представление о том, сколько у нас таких детей, живут ли они в Латвии и что с ними делать, чтобы на следующий год все-таки начинать их учить латышскому языку", — добавил латвийский парламентарий.В 2022 году 3,5 тысячи украинских беженцев посетили курсы госязыка, в 2023 году — уже 6 тысяч. При этом виды на жительство выданы 42 тысячам человек.Директор Департамента координации мер сплочения Фонда интеграции общества Кристине Клюковича заявила, что мотивация беженцев изменилась: если в прошлом году многие говорили, что они хотят скорее вернуться на Украину и надеются сделать это в скором времени, то теперь многие склонны задержаться в Латвии подольше и считаются с тем, что без латышского языка им будет проблематично жить и работать.Госагентство занятости постсоветской прибалтийской республики зарегистрировало порядка 400 украинских безработных. Они могли пройти языковые курсы при агентстве, однако неизвестно, сколько такой возможностью воспользовались. Известно, что по состоянию на середину июля с.г. трудоустроено было порядка 8,3 тысячи украинских беженцев.

https://ukraina.ru/20230610/1047078385.html

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