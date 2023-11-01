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Франция поставила на Украину ещё 40 "колёсных танков"

Франция поставила на Украину ещё 40 "колёсных танков" - 01.11.2023 Украина.ру

Франция поставила на Украину ещё 40 "колёсных танков"

Французские "колёсные танки" AMX-10RC прибыли на Украину и приняты на вооружение. Об этом 1 ноября сообщило издание bulgarianmilitary.

2023-11-01T20:06

2023-11-01T20:06

2023-11-01T20:06

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Очередные 40 французских AMX-10RC приняла на вооружение украинская 37-я отдельная бригада морской пехоты. Минобороны Украины не подтверждает поступление такой бронетехники из Франции."Первоначальные действия AMX-10RC на украинской земле были не слишком удачными из-за несовершенных тактических действий при их развертывании. В результате этого неудачного наступления четыре машины были потеряны, одна из которых была захвачена российскими войсками и позже выставлена ​​в парке "Патриот", - напомнило издание.Оно также отметило: "Эти специализированные машины часто ошибочно принимают за танки, хотя на самом деле они предназначены для использования в качестве машин огневой поддержки. Впервые представленный французской армии в 1981 году, AMX-10RC представляет собой преемника стойкого Panhard EBR и служит боевой разведывательной машиной на колесах".Ранее в Киеве прошли конфиденциальные переговоры французских военных и дипломатов с украинскими коллегами. Обсуждалось увеличение военных поставок на Украину из Франции.Впервые французские "колёсные танки" AMX-10RC прибыли на Украину в начале 2023 года. Поставку 14 машин приурочили к подготовленному генералами НАТО "весеннему контрнаступлению" ВСУ.В ходе начавшейся 4 июня наступательной операции ВСУ французская бронетехника использовалась как танки – при том, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню в объявлении о поставках на Украину подчёркивал: "украинскому партнёру" поставлены "разведывательные бронемашины AMX-10 RC".В итоге и в ВСУ, и во Франции констатировали провальный дебют AMX-10 RC в "войне с Россией" на украинском поле. Русские солдаты прозвали эти бронемашины "колёсными танками".

https://ukraina.ru/20230808/1048561310.html

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новости, новости украины, всу, минобороны украины, франция, нато, военная помощь, танк, amx-10rc, сво