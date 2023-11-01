https://ukraina.ru/20231101/1050686415.html
"Совсем другие закупки с другой логикой": Минобороны Украины отказалось от "схемы Резникова"
"Совсем другие закупки с другой логикой": Минобороны Украины отказалось от "схемы Резникова" - 01.11.2023 Украина.ру
"Совсем другие закупки с другой логикой": Минобороны Украины отказалось от "схемы Резникова"
Закупать провиант для ВСУ с декабря будет новое агентство "Государственный оператор тыла". Об этом на брифинге 1 ноября заявил замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков
2023-11-01T19:19
2023-11-01T19:19
2023-11-01T19:20
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По словам чиновника, агентство "Государственный оператор тыла" - "это наш новый инструмент по закупкам, который полностью возьмет на себя весь функционал" по снабжению украинских военных едой. Агентство будет анализировать рынок и напрямую общаться с поставщиками.Клименков отметил, что "наша цель – кардинально изменить сам подход, процесс в тыловых закупках: то есть это будут совсем другие закупки с другой логикой".Замминистра обороны не уточнил, чем "другая логика" отличается от изучаемой в ВУЗах. Однако с его слов следовало, что новая схема закупок провизии призвана изжить коррупцию и рецидивы скандалов, которыми была отмечена деятельность по закупкам еды для ВСУ недавно отправленного в отставку с должности министра обороны Алексея Резникова."Государственный оператор тыла" проходит этап становления. Для налаживания его работы требуются постановления правительства. При этом уже известны новые подходы агентства к госзакупкам. В частности, торги по закупке провизии для ВСУ будут проводиться не полгода, а три месяца.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, новости украины, еда, снабжение, всу, минобороны украины, армия, продовольствие, госзакупки, госзаказ, тендер, алексей резников, коррупция, коррупционеры, борьба с коррупцией, рустем умеров
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"Совсем другие закупки с другой логикой": Минобороны Украины отказалось от "схемы Резникова"
19:19 01.11.2023 (обновлено: 19:20 01.11.2023)
Закупать провиант для ВСУ с декабря будет новое агентство "Государственный оператор тыла". Об этом на брифинге 1 ноября заявил замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков
По словам чиновника, агентство "Государственный оператор тыла" - "это наш новый инструмент по закупкам, который полностью возьмет на себя весь функционал" по снабжению украинских военных едой. Агентство будет анализировать рынок и напрямую общаться с поставщиками.
Клименков отметил, что "наша цель – кардинально изменить сам подход, процесс в тыловых закупках: то есть это будут совсем другие закупки с другой логикой".
Замминистра обороны не уточнил, чем "другая логика" отличается от изучаемой в ВУЗах. Однако с его слов следовало, что новая схема закупок провизии призвана изжить коррупцию и рецидивы скандалов, которыми была отмечена деятельность по закупкам еды для ВСУ недавно отправленного в отставку с должности министра обороны Алексея Резникова.
"Государственный оператор тыла" проходит этап становления. Для налаживания его работы требуются постановления правительства. При этом уже известны новые подходы агентства к госзакупкам. В частности, торги по закупке провизии для ВСУ будут проводиться не полгода, а три месяца.