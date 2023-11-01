https://ukraina.ru/20231101/1050685189.html

Тревога в Севастополе, деморализация украинских военнослужащих. Итоги 1 ноября

Тревога в Севастополе, деморализация украинских военнослужащих. Итоги 1 ноября - 02.11.2023 Украина.ру

Тревога в Севастополе, деморализация украинских военнослужащих. Итоги 1 ноября

В Севастополе работали системы ПВО, Шойгу рассказал о потерях ВСУ, премьер-министр Италии рассказала пранкерам, что думает об Украине на самом деле

2023-11-01T18:33

2023-11-01T18:33

2023-11-02T11:37

эксклюзив

хроники

севастополь

крым

сергей шойгу

всу

украина

италия

вован и лексус

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Крым и СевастопольДнем, 1 ноября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о воздушной тревоге и призвал оставаться в безопасных местах:«Уважаемые севастопольцы! Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова», — написал он в своем телеграм-канале.Глава региона также разместил ролик, рассказывающий о том, как обезопасить себя дома, если по какой-либо причине нет возможности укрыться в ближайшем убежище.Двумя днями ранее, 30 октября, Минобороны РФ сообщало об атаке по Крыму и Севастополю крылатыми ракетами Storm Shadow. Атака была отражена российскими силами противовоздушной обороны (ПВО), отметили в ведомстве.Кроме того, в среду, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков написал в своем телеграм-канале о том, что правоохранители полуострова зафиксировали массовые сообщения о минировании образовательных и государственных учреждений.«Поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов, училищ. Специальные службы проводят проверку согласно алгоритму действий в подобных ситуациях. Доверяем только официальной информации», — подчеркнул он.Шойгу о ВСУМинистр обороны России Сергей Шойгу дал комментарий о потерях ВСУ и моральном состоянии украинских военнослужащих.На селекторном совещании он сообщил, что попытки украинской армии атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях являются отчаянными и безуспешными.Киевский режим терпит поражение, несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО, резюмировал Шойгу.Украина сейчас пытается продолжить наступление в ключевых точках. В первую очередь это Херсонское направление, отчасти Запорожское, Угледарское, где идет контрбатарейная борьба, Артемовское направление, Авдеевка, где идут тяжелейшие бои, Купянск и Красный Лиман, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.«Украинская сторона понимает, что, если перестанет оказывать давление на наши позиции по всей линии фронта, у нас появится возможность самим перейти в контрнаступление – у нас достаточно для этого сил и средств.Чтобы этого не произошло, киевский режим вынужден снимать резервы с других участков, как правило, это Запорожское, Южнодонецкое и Угледарское направление, или перебрасывать тербаты из внутренних регионов страны.С этим связана усиленная мобилизация. У них нет другого выхода, кроме как брать всех, кто попадается и бросать на фронт, чтобы не дать нашим войскам завладеть инициативой и выйти на позиции, которые будут выгодны нам в зимний период», — объяснил эксперт.ВСУ достигают определенных тактических успехов, но российские военные наступают на Авдеевском направлении, рассказал он.Государственное бюро расследований Украины (ГБР) во вторник сообщило о задержании военкома на пенсии, который в Киевской области спас от мобилизации более ста человек, подделав их медицинские документы. Стоимость услуги составляла от 6 до 10 тысяч долларов США с одного человека в зависимости от стартового пакета документов.Также сегодня, 1 ноября, СБУ сообщила о проведённых совместно с ГБР обысках «у сообщников народного депутата, организовавшего схему для уклоняющихся» под прикрытием общественной организацииЗвонок Вована и Лексуса итальянскому правительствуПравительственный дворец Италии Киджи опубликовал официальное заявление, в котором сказано:«Офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введен в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и который был связан по телефону с премьером Мелони».Речь идет о звонке российских пранкеров Вована и Лексуса Джордже Мелони. В ходе разговора она поделилась своими переживаниями об усталости Европы от украинского конфликта.«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право», — сказала она своему собеседнику.Пранкеры под видом африканского чиновника также высказали своё несогласие с идеологией Украины, речь коснулась украинских националистов и их симпатий Степану Бандере. Мелони к этому отнеслась иначе:Накануне американское издание Politico написало, что европейские политики намерены совершить турне по США, чтобы усилить поддержку Украины. Это делается в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии к Вашингтону сократить поток помощи, военной техники и финансовых средств в Киев.Речь шла о лидерах Литвы, Латвии и Эстонии.Пранкерам Вовану и Лексусу часто удается обмануть политиков из разных стран и просто медийных личностей.Совсем недавно они поговорили с экс-спикером украинской территориальной обороны (ТРО) Сарой Эштон-Чирилло от лица пятого президента Украины Петра Порошенко; ранее бургомистр Берлина Франциска Гиффай призналась «мэру Киева Виталию Кличко», что в Германии большие проблемы с размещением беженцев с Украины, а американской писательнице Джоан Роулинг повезло поговорить с «президентом Украины Владимиром Зеленским».Когда «Зеленский» рассказал Роулинг, что приказал писать «Авада Кедавра» (убивающее заклинание из книг о Гарри Поттере) на ракетах, писательница это одобрила. Также Вован и Лексус спросили у писательницы, может ли она сменить форму шрама Гарри Поттера с молнии на украинский трезубец, а прическу героя — на чуб в запорожском стиле. Роулинг пообещала подумать.

https://ukraina.ru/20231101/1050684593.html

https://ukraina.ru/20231101/1050680809.html

https://ukraina.ru/20231101/1050677060.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, севастополь, крым, сергей шойгу, всу, украина, италия, вован и лексус