Тревога в Севастополе, деморализация украинских военнослужащих. Итоги 1 ноября
18:33 01.11.2023 (обновлено: 11:37 02.11.2023)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
В Севастополе работали системы ПВО, Шойгу рассказал о потерях ВСУ, премьер-министр Италии рассказала пранкерам, что думает об Украине на самом деле
Крым и Севастополь
Днем, 1 ноября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о воздушной тревоге и призвал оставаться в безопасных местах:
«Уважаемые севастопольцы! Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова», — написал он в своем телеграм-канале.
Глава региона также разместил ролик, рассказывающий о том, как обезопасить себя дома, если по какой-либо причине нет возможности укрыться в ближайшем убежище.
Двумя днями ранее, 30 октября, Минобороны РФ сообщало об атаке по Крыму и Севастополю крылатыми ракетами Storm Shadow. Атака была отражена российскими силами противовоздушной обороны (ПВО), отметили в ведомстве.
Кроме того, в среду, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков написал в своем телеграм-канале о том, что правоохранители полуострова зафиксировали массовые сообщения о минировании образовательных и государственных учреждений.
«Поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов, училищ. Специальные службы проводят проверку согласно алгоритму действий в подобных ситуациях. Доверяем только официальной информации», — подчеркнул он.
Вчера, 18:30Сергей Марков: США и ВСУ начали варить Белоруссию на медленном огне, чтобы Россия точно увязла в СВОНапрямую вторгаться на российскую территорию США сейчас точно не захотят, потому что Москва может применить ядерное оружие. Вашингтону выгодно варить эту ситуацию, как лягушку в кипятке, постепенно увеличивая эскалацию, но не провоцируя Россию на радикальные меры
Шойгу о ВСУ
Министр обороны России Сергей Шойгу дал комментарий о потерях ВСУ и моральном состоянии украинских военнослужащих.
На селекторном совещании он сообщил, что попытки украинской армии атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях являются отчаянными и безуспешными.
«Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии. Силы ВСУ истощаются, растет деморализация личного состава», — сказал министр.
Киевский режим терпит поражение, несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО, резюмировал Шойгу.
Украина сейчас пытается продолжить наступление в ключевых точках. В первую очередь это Херсонское направление, отчасти Запорожское, Угледарское, где идет контрбатарейная борьба, Артемовское направление, Авдеевка, где идут тяжелейшие бои, Купянск и Красный Лиман, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Украинская сторона понимает, что, если перестанет оказывать давление на наши позиции по всей линии фронта, у нас появится возможность самим перейти в контрнаступление – у нас достаточно для этого сил и средств.
Чтобы этого не произошло, киевский режим вынужден снимать резервы с других участков, как правило, это Запорожское, Южнодонецкое и Угледарское направление, или перебрасывать тербаты из внутренних регионов страны.
С этим связана усиленная мобилизация. У них нет другого выхода, кроме как брать всех, кто попадается и бросать на фронт, чтобы не дать нашим войскам завладеть инициативой и выйти на позиции, которые будут выгодны нам в зимний период», — объяснил эксперт.
ВСУ достигают определенных тактических успехов, но российские военные наступают на Авдеевском направлении, рассказал он.
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) во вторник сообщило о задержании военкома на пенсии, который в Киевской области спас от мобилизации более ста человек, подделав их медицинские документы. Стоимость услуги составляла от 6 до 10 тысяч долларов США с одного человека в зависимости от стартового пакета документов.
Также сегодня, 1 ноября, СБУ сообщила о проведённых совместно с ГБР обысках «у сообщников народного депутата, организовавшего схему для уклоняющихся» под прикрытием общественной организации
Вчера, 16:52Юрий Кнутов: Пока ВСУ цепляются за левый берег Днепра, Россия готовит в Авдеевке "второй Соледар" Приходится признать, что ВСУ удается решить некоторые тактические задачи. Но при этом наши войска двигаются на Авдеевском направлении, бои идут за коксохимический завод, отмечает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Звонок Вована и Лексуса итальянскому правительству
Правительственный дворец Италии Киджи опубликовал официальное заявление, в котором сказано:
«Офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введен в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и который был связан по телефону с премьером Мелони».
Речь идет о звонке российских пранкеров Вована и Лексуса Джордже Мелони. В ходе разговора она поделилась своими переживаниями об усталости Европы от украинского конфликта.
«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право», — сказала она своему собеседнику.
Пранкеры под видом африканского чиновника также высказали своё несогласие с идеологией Украины, речь коснулась украинских националистов и их симпатий Степану Бандере. Мелони к этому отнеслась иначе:
«Нет-нет, я с этим не согласна. Они [украинцы] имеют на это право. Я думаю, что проблема с национализмом — это проблема Путина», — объяснила она.
Накануне американское издание Politico написало, что европейские политики намерены совершить турне по США, чтобы усилить поддержку Украины. Это делается в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии к Вашингтону сократить поток помощи, военной техники и финансовых средств в Киев.
Речь шла о лидерах Литвы, Латвии и Эстонии.
Пранкерам Вовану и Лексусу часто удается обмануть политиков из разных стран и просто медийных личностей.
Совсем недавно они поговорили с экс-спикером украинской территориальной обороны (ТРО) Сарой Эштон-Чирилло от лица пятого президента Украины Петра Порошенко; ранее бургомистр Берлина Франциска Гиффай призналась «мэру Киева Виталию Кличко», что в Германии большие проблемы с размещением беженцев с Украины, а американской писательнице Джоан Роулинг повезло поговорить с «президентом Украины Владимиром Зеленским».
Когда «Зеленский» рассказал Роулинг, что приказал писать «Авада Кедавра» (убивающее заклинание из книг о Гарри Поттере) на ракетах, писательница это одобрила. Также Вован и Лексус спросили у писательницы, может ли она сменить форму шрама Гарри Поттера с молнии на украинский трезубец, а прическу героя — на чуб в запорожском стиле. Роулинг пообещала подумать.