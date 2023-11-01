Киев намерен лишить поддержки миллионы граждан, проживающих в РФ - Азаров - 01.11.2023 Украина.ру
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Киев намерен лишить поддержки миллионы граждан, проживающих в РФ - Азаров
Киев намерен лишить поддержки миллионы граждан, проживающих в РФ - Азаров - 01.11.2023 Украина.ру
Киев намерен лишить поддержки миллионы граждан, проживающих в РФ - Азаров
Законопроект о расторжении консульского соглашения между Украиной и Россией инициировал Владимир Зеленский
2023-11-01T16:36
2023-11-01T16:36
новости
верховная рада
законопроект
владимир зеленский
консульство
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Украинские власти намерены лишить миллионы сограждан, проживающих на территории России, какой-либо защиты и поддержки со стороны государства. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 1 ноября на своей странице в соцсетях.Так Азаров прокомментировал внесение законопроекта о расторжении консульского соглашения между Украиной и Россией в Верховную Раду."В России находятся, по разным подсчетам, от 3 до 5 миллионов украинцев, которых Зеленский этим документом лишает какой-либо защиты и заботы со стороны Украины. Хотя, чему удивляться? В этом весь Зеленский и весь киевский режим. Они умеют только ломать, крушить и разрушать. Созидание – не их конек! А дипломатия - и подавно!" - написал Азаров.Депутаты Верховной Рады Украины рассмотрят законопроект о расторжении консульского с Россией. Данная инициатива принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. В настоящее время соответствующий документ передан на рассмотрение руководству Верховной рады, тем не менее его текст пока отсутствует на официальном сайте парламента.Консульское соглашение представители Москвы и Киева подписали в 1993 году. Этот документ касался открытия дипломатических представительств на территории двух стран, функций консульств и процесса назначения глав соответствующих учреждений.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, верховная рада, законопроект, владимир зеленский, консульство
Новости, Верховная Рада, законопроект, Владимир Зеленский, консульство

Киев намерен лишить поддержки миллионы граждан, проживающих в РФ - Азаров

16:36 01.11.2023
 
© Фото : ba.org.uaВерховная Рада
Верховная Рада - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : ba.org.ua
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Законопроект о расторжении консульского соглашения между Украиной и Россией инициировал Владимир Зеленский
Украинские власти намерены лишить миллионы сограждан, проживающих на территории России, какой-либо защиты и поддержки со стороны государства. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 1 ноября на своей странице в соцсетях.
Так Азаров прокомментировал внесение законопроекта о расторжении консульского соглашения между Украиной и Россией в Верховную Раду.
"В России находятся, по разным подсчетам, от 3 до 5 миллионов украинцев, которых Зеленский этим документом лишает какой-либо защиты и заботы со стороны Украины. Хотя, чему удивляться? В этом весь Зеленский и весь киевский режим. Они умеют только ломать, крушить и разрушать. Созидание – не их конек! А дипломатия - и подавно!" - написал Азаров.
Депутаты Верховной Рады Украины рассмотрят законопроект о расторжении консульского с Россией. Данная инициатива принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. В настоящее время соответствующий документ передан на рассмотрение руководству Верховной рады, тем не менее его текст пока отсутствует на официальном сайте парламента.
Консульское соглашение представители Москвы и Киева подписали в 1993 году. Этот документ касался открытия дипломатических представительств на территории двух стран, функций консульств и процесса назначения глав соответствующих учреждений.
 
НовостиВерховная РадазаконопроектВладимир Зеленскийконсульство
 
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