https://ukraina.ru/20231101/1050680181.html
Киев намерен лишить поддержки миллионы граждан, проживающих в РФ - Азаров
Киев намерен лишить поддержки миллионы граждан, проживающих в РФ - Азаров - 01.11.2023 Украина.ру
Киев намерен лишить поддержки миллионы граждан, проживающих в РФ - Азаров
Законопроект о расторжении консульского соглашения между Украиной и Россией инициировал Владимир Зеленский
2023-11-01T16:36
2023-11-01T16:36
2023-11-01T16:36
новости
верховная рада
законопроект
владимир зеленский
консульство
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Украинские власти намерены лишить миллионы сограждан, проживающих на территории России, какой-либо защиты и поддержки со стороны государства. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 1 ноября на своей странице в соцсетях.Так Азаров прокомментировал внесение законопроекта о расторжении консульского соглашения между Украиной и Россией в Верховную Раду."В России находятся, по разным подсчетам, от 3 до 5 миллионов украинцев, которых Зеленский этим документом лишает какой-либо защиты и заботы со стороны Украины. Хотя, чему удивляться? В этом весь Зеленский и весь киевский режим. Они умеют только ломать, крушить и разрушать. Созидание – не их конек! А дипломатия - и подавно!" - написал Азаров.Депутаты Верховной Рады Украины рассмотрят законопроект о расторжении консульского с Россией. Данная инициатива принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. В настоящее время соответствующий документ передан на рассмотрение руководству Верховной рады, тем не менее его текст пока отсутствует на официальном сайте парламента.Консульское соглашение представители Москвы и Киева подписали в 1993 году. Этот документ касался открытия дипломатических представительств на территории двух стран, функций консульств и процесса назначения глав соответствующих учреждений.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, верховная рада, законопроект, владимир зеленский, консульство
Новости, Верховная Рада, законопроект, Владимир Зеленский, консульство
Киев намерен лишить поддержки миллионы граждан, проживающих в РФ - Азаров
Законопроект о расторжении консульского соглашения между Украиной и Россией инициировал Владимир Зеленский
Украинские власти намерены лишить миллионы сограждан, проживающих на территории России, какой-либо защиты и поддержки со стороны государства. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 1 ноября на своей странице в соцсетях.
Так Азаров прокомментировал внесение законопроекта о расторжении консульского соглашения между Украиной и Россией в Верховную Раду.
"В России находятся, по разным подсчетам, от 3 до 5 миллионов украинцев, которых Зеленский этим документом лишает какой-либо защиты и заботы со стороны Украины. Хотя, чему удивляться? В этом весь Зеленский и весь киевский режим. Они умеют только ломать, крушить и разрушать. Созидание – не их конек! А дипломатия - и подавно!" - написал Азаров.
Депутаты Верховной Рады Украины рассмотрят законопроект о расторжении консульского с Россией. Данная инициатива принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. В настоящее время соответствующий документ передан на рассмотрение руководству Верховной рады, тем не менее его текст пока отсутствует на официальном сайте парламента.
Консульское соглашение представители Москвы и Киева подписали в 1993 году. Этот документ касался открытия дипломатических представительств на территории двух стран, функций консульств и процесса назначения глав соответствующих учреждений.