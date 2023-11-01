Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта - 01.11.2023 Украина.ру
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Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта - 01.11.2023 Украина.ру
Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
Пранкеры Вован и Лексус позвонили премьер-министру Италии Джорджи Мелони. Во время беседы она заявила, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов, и Запад начинает уставать от конфликта на Украине.
2023-11-01T15:56
2023-11-01T15:56
новости
италия
зарубежье
россия
украина
вован и лексус
джорджи мелони
контрнаступление
всу
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Вован и Лексус представились высокопоставленным африканским чиновником. Запись разговора пранкеры разместили 1 ноября у себя в телеграм-канале."Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право", – сказала Мелони.Итальянская премьер-министр заявила, что у неё есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией. Но она ждёт подходящего момента, чтобы "попытаться представить соображения" на этот счёт."Контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", – добавила глава итальянского правительства.По её словам, если решение не будет найдено, конфликт на Украине может затянуться на долгие годы.Пранкеры под видом африканского чиновника также высказали своё несогласие с идеологией Украины, речь коснулась украинских националистов и их приверженности Степану Бандере.Но Мелони с ними не согласилась. Вован и Лексус попытались донести до главы итальянского правительства, что Степан Бандера представляется как Адольф Гитлер. "Я не знаю, я думаю, что они делают то, что должны делать. И правильно, что мы стараемся им помочь", - уверенно парировала Мелони.
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новости, италия, зарубежье, россия, украина, вован и лексус, джорджи мелони, контрнаступление, всу
Новости, Италия, Зарубежье, Россия, Украина, Вован и Лексус, Джорджи Мелони, контрнаступление, ВСУ

Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта

15:56 01.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Мелони
Зеленский Мелони
© Пресс-служба президента Украины
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Пранкеры Вован и Лексус позвонили премьер-министру Италии Джорджи Мелони. Во время беседы она заявила, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов, и Запад начинает уставать от конфликта на Украине.
Вован и Лексус представились высокопоставленным африканским чиновником. Запись разговора пранкеры разместили 1 ноября у себя в телеграм-канале.
"Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право", – сказала Мелони.
Итальянская премьер-министр заявила, что у неё есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией. Но она ждёт подходящего момента, чтобы "попытаться представить соображения" на этот счёт.
"Контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", – добавила глава итальянского правительства.
По её словам, если решение не будет найдено, конфликт на Украине может затянуться на долгие годы.
Пранкеры под видом африканского чиновника также высказали своё несогласие с идеологией Украины, речь коснулась украинских националистов и их приверженности Степану Бандере.
Но Мелони с ними не согласилась.

"Нет-нет, я с этим не согласна. Они [украинцы] имеют на это право. Я думаю, что проблема с национализмом – это проблема Путина", - заявила премьер-министр Италии.

Вован и Лексус попытались донести до главы итальянского правительства, что Степан Бандера представляется как Адольф Гитлер. "Я не знаю, я думаю, что они делают то, что должны делать. И правильно, что мы стараемся им помочь", - уверенно парировала Мелони.
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НовостиИталияЗарубежьеРоссияУкраинаВован и ЛексусДжорджи МелониконтрнаступлениеВСУ
 
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