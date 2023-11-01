https://ukraina.ru/20231101/1050679635.html

Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта

Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта - 01.11.2023 Украина.ру

Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта

Пранкеры Вован и Лексус позвонили премьер-министру Италии Джорджи Мелони. Во время беседы она заявила, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов, и Запад начинает уставать от конфликта на Украине.

2023-11-01T15:56

2023-11-01T15:56

2023-11-01T15:56

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Вован и Лексус представились высокопоставленным африканским чиновником. Запись разговора пранкеры разместили 1 ноября у себя в телеграм-канале."Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право", – сказала Мелони.Итальянская премьер-министр заявила, что у неё есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией. Но она ждёт подходящего момента, чтобы "попытаться представить соображения" на этот счёт."Контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", – добавила глава итальянского правительства.По её словам, если решение не будет найдено, конфликт на Украине может затянуться на долгие годы.Пранкеры под видом африканского чиновника также высказали своё несогласие с идеологией Украины, речь коснулась украинских националистов и их приверженности Степану Бандере.Но Мелони с ними не согласилась. Вован и Лексус попытались донести до главы итальянского правительства, что Степан Бандера представляется как Адольф Гитлер. "Я не знаю, я думаю, что они делают то, что должны делать. И правильно, что мы стараемся им помочь", - уверенно парировала Мелони.

https://ukraina.ru/20231101/1050676887.html

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новости, италия, зарубежье, россия, украина, вован и лексус, джорджи мелони, контрнаступление, всу