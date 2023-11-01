СБУ задержала херсонского адвоката - 01.11.2023 Украина.ру
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СБУ задержала херсонского адвоката
СБУ задержала херсонского адвоката - 01.11.2023 Украина.ру
СБУ задержала херсонского адвоката
СБУ "в результате стабилизационных мер" задержала в Херсоне адвоката, оформлявшего новые имущественные отношения в подконтрольном российской армии городе (ныне снова подконтрольном ВСУ). Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба украинской спецслужбы
2023-11-01T15:12
2023-11-01T15:12
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Местный адвокат поддержал российских освободителей Херсона и устроился в местную администрацию. Он возглавил бюро технической инвентаризации (БТИ). Там он занимался перерегистрацией имущества Херсонского морского порта на баланс Минтранспорта РФ.Адвокат также, сказано в сообщении СБУ, непосредственно участвовал в инвентаризации местного коммунального предприятия "Городское дорожное управление" и передаче его основных фондов российским властям. Отмечено также, что он призвал местных жителей трудоустраиваться в местные органы и получать зарплату.СБУ сообщила задержанному адвокату о подозрении в пособничестве законным властям РФ. Ему угрожают лишением свободы на 12 лет с конфискацией имущества.
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новости, новости украины, сбу, херсон, репрессии, адвокат, адвокаты, херсонцы, новости херсона, херсонское направление, сво, порт, коммунальное хозяйство, коммунальщики, коммунальные службы, местные власти, местное самоуправление
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СБУ задержала херсонского адвоката

15:12 01.11.2023
 
© Служба безопасности УкраиныСБУ
СБУ
© Служба безопасности Украины
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СБУ "в результате стабилизационных мер" задержала в Херсоне адвоката, оформлявшего новые имущественные отношения в подконтрольном российской армии городе (ныне снова подконтрольном ВСУ). Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба украинской спецслужбы
Местный адвокат поддержал российских освободителей Херсона и устроился в местную администрацию. Он возглавил бюро технической инвентаризации (БТИ). Там он занимался перерегистрацией имущества Херсонского морского порта на баланс Минтранспорта РФ.
Адвокат также, сказано в сообщении СБУ, непосредственно участвовал в инвентаризации местного коммунального предприятия "Городское дорожное управление" и передаче его основных фондов российским властям. Отмечено также, что он призвал местных жителей трудоустраиваться в местные органы и получать зарплату.
СБУ сообщила задержанному адвокату о подозрении в пособничестве законным властям РФ. Ему угрожают лишением свободы на 12 лет с конфискацией имущества.
10:13
Украинский суд приговорил журналиста к 12 годам тюрьмыСуд приговорил к 12 годам тюрьмы задержанного журналиста, сообщили 31 октября в пресс-службе СБУ
 
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