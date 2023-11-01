https://ukraina.ru/20231101/1050678079.html

СБУ задержала херсонского адвоката

СБУ задержала херсонского адвоката - 01.11.2023 Украина.ру

СБУ задержала херсонского адвоката

СБУ "в результате стабилизационных мер" задержала в Херсоне адвоката, оформлявшего новые имущественные отношения в подконтрольном российской армии городе (ныне снова подконтрольном ВСУ). Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба украинской спецслужбы

2023-11-01T15:12

2023-11-01T15:12

2023-11-01T15:12

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Местный адвокат поддержал российских освободителей Херсона и устроился в местную администрацию. Он возглавил бюро технической инвентаризации (БТИ). Там он занимался перерегистрацией имущества Херсонского морского порта на баланс Минтранспорта РФ.Адвокат также, сказано в сообщении СБУ, непосредственно участвовал в инвентаризации местного коммунального предприятия "Городское дорожное управление" и передаче его основных фондов российским властям. Отмечено также, что он призвал местных жителей трудоустраиваться в местные органы и получать зарплату.СБУ сообщила задержанному адвокату о подозрении в пособничестве законным властям РФ. Ему угрожают лишением свободы на 12 лет с конфискацией имущества.

https://ukraina.ru/20231101/1050668465.html

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2023

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