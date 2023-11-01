https://ukraina.ru/20231101/1050676296.html

Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан

Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан - 01.11.2023 Украина.ру

Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 ноября ответил журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан

2023-11-01T13:52

2023-11-01T13:52

2023-11-01T13:52

эммануэль макрон

казахстан

кремль

дмитрий песков

новости

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"Это [Казахстан] суверенное государство, и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению", - сказал Песков.Он отметил, что у России с Казахстаном "исторические отношения, отношения стратегического партнерства".Ранее Макрон прибыл в Казахстан и встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

https://ukraina.ru/20231006/1049954090.html

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2023

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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эммануэль макрон, казахстан, кремль, дмитрий песков, новости