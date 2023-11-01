Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан - 01.11.2023 Украина.ру
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Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан - 01.11.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 ноября ответил журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан
2023-11-01T13:52
2023-11-01T13:52
эммануэль макрон
казахстан
кремль
дмитрий песков
новости
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"Это [Казахстан] суверенное государство, и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению", - сказал Песков.Он отметил, что у России с Казахстаном "исторические отношения, отношения стратегического партнерства".Ранее Макрон прибыл в Казахстан и встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
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эммануэль макрон, казахстан, кремль, дмитрий песков, новости
Эммануэль Макрон, Казахстан, Кремль, Дмитрий Песков, Новости

Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан

13:52 01.11.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 ноября ответил журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан
"Это [Казахстан] суверенное государство, и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению", - сказал Песков.
Он отметил, что у России с Казахстаном "исторические отношения, отношения стратегического партнерства".
"Это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим", - добавил официальный представитель Кремля, подчеркнув и "полную взаимность со стороны Астаны".
Ранее Макрон прибыл в Казахстан и встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
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