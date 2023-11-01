Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 ноября ответил журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан
"Это [Казахстан] суверенное государство, и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению", - сказал Песков.
Он отметил, что у России с Казахстаном "исторические отношения, отношения стратегического партнерства".
"Это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим", - добавил официальный представитель Кремля, подчеркнув и "полную взаимность со стороны Астаны".
Ранее Макрон прибыл в Казахстан и встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым.