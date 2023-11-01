Зверства националистов, взрывы, позорная коррупция. Главное на Украине на 13:00 1 ноября - 01.11.2023 Украина.ру
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Зверства националистов, взрывы, позорная коррупция. Главное на Украине на 13:00 1 ноября
Зверства националистов, взрывы, позорная коррупция. Главное на Украине на 13:00 1 ноября - 01.11.2023 Украина.ру
Зверства националистов, взрывы, позорная коррупция. Главное на Украине на 13:00 1 ноября
Украина.ру, 01.11.2023
2023-11-01T13:00
2023-11-01T15:04
хроники
эксклюзив
спецоперация
обстрелы
дроны
бпла
украина
херсон
взрывы
завод
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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на энергетиков в Донецке. Под обстрел попал Херсон, в Кременчуге пострадал нефтеперерабатывающий завод. Депутат Рады обвинил Зеленского в позорящей Украину масштабной коррупции.Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Министерство угля и энергетики ДНР уточнило, что взрывоопасный предмет сбросили на бригаду энергетиков, выполняющих плановые работы в Петровском районе Донецка. Был ранен водитель, его доставили в больницу.Кроме того, украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности 27 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра за два часа.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 09:40 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — перечислили в представительстве.По данным ведомства, с 8:20 до 9:55 Горловку обстреляли шесть раз, выпущен 21 снаряд калибра 152 миллиметра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.Позже националисты выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 (совпадает с мск) — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — указало представительство.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Кроме того, по данным ведомства, с 10:00 до 11:05 украинские войска выпустили 10 снарядов калибра 152 миллиметра по указанному району города.Успехи ВС РФНа Украине неспокойно: в шести областях звучит воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях на востоке и в центре Украины.Кроме того сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.Ранее в среду тревога уже объявлялась в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.Украинские СМИ пишут о взрывах в Днепропетровске и Миргороде Полтавской области. Глава Полтавской областной администрации Филип Пронин информировал, что ночью в Кременчуге был поражен нефтеперерабатывающий завод.По предварительным данным, пострадавших нет, масштаб разрушений уточняется.Также под обстрел попал центральный район Херсона, заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.«Атакуют Херсон! Под обстрелом центральная часть города», — написал он в телеграм-канале.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% области, Херсон занимают украинские войска.Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал, что ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.«Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии», — сказал Шойгу.По его словам, несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение.Масштабная коррупцияДепутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, позорящей страну на весь мир.«Доверия к Зеленскому у меня нет, как у большинства украинцев, поэтому отправлять ручных гэбээровцев с обысками для того, чтобы найти это доверие, надо не ко мне или не к кому-то другому, эти обыски должны проходить у тех, кто с помощью Зеленского и офиса президента организовал масштабнейшую в условиях войны коррупцию, которая позорит Украину на весь мир», — сказал Дубинский в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.Ранее, в среду, издание «Украинская правда», ссылаясь на неназванные источники в правоохранительных органах, заявило о проходящих у Дубинского дома обысках.Депутат опроверг эту информацию, обвинив издание в работе на Зеленского. Он назвал эту кампанию попыткой Зеленского свести счеты с политическими оппонентами.Кроме того, Дубинский призвал украинские СМИ опубликовать опровержение информации об обысках у него дома.В конце лета Госдепартамент направил Украине официальную дипломатическую ноту-демарш из-за коррупции. В документе говорилось, что США ожидают от Украины продолжения усилий по обеспечению финансовой прозрачности для получения прямой бюджетной поддержки.Во второй половине сентября Вашингтон отправил Киеву несколько уведомлений с призывами бороться с коррупцией, обещая в противном случае сократить экономическую помощь.В октябре Зеленский обвинил Россию якобы в распространении ложных утверждений о коррупции на Украине, «чтобы расколоть поддержку Запада».Украинский лидер также обвинял в распространении «российских нарративов» экс-главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который в прошлом месяце в интервью изданию Ausburger Allgemeine подтвердил, что Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз из-за тотальной коррупции.
https://ukraina.ru/20231101/1050666600.html
https://ukraina.ru/20231031/1050638552.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, обстрелы, дроны, бпла, украина, херсон, взрывы, завод, дубинский, владимир зеленский, коррупция
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, обстрелы, дроны, БПЛА, Украина, Херсон, взрывы, завод, Дубинский, Владимир Зеленский, коррупция

Зверства националистов, взрывы, позорная коррупция. Главное на Украине на 13:00 1 ноября

13:00 01.11.2023 (обновлено: 15:04 01.11.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на энергетиков в Донецке. Под обстрел попал Херсон, в Кременчуге пострадал нефтеперерабатывающий завод. Депутат Рады обвинил Зеленского в позорящей Украину масштабной коррупции.
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 — город Донецк (Петровский район): сброшен один боеприпас с БПЛА», — говорится в телеграм-канале представительства.

Министерство угля и энергетики ДНР уточнило, что взрывоопасный предмет сбросили на бригаду энергетиков, выполняющих плановые работы в Петровском районе Донецка. Был ранен водитель, его доставили в больницу.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
09:00
Вражеские дроны, взрывы и бегство ВСУ, мольба о помощи. Главное на Украине на утро 1 ноября
Кроме того, украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности 27 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра за два часа.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 09:40 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — перечислили в представительстве.
По данным ведомства, с 8:20 до 9:55 Горловку обстреляли шесть раз, выпущен 21 снаряд калибра 152 миллиметра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.
Позже националисты выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 (совпадает с мск) — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — указало представительство.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.
Кроме того, по данным ведомства, с 10:00 до 11:05 украинские войска выпустили 10 снарядов калибра 152 миллиметра по указанному району города.
Успехи ВС РФ
На Украине неспокойно: в шести областях звучит воздушная тревога.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях на востоке и в центре Украины.
Кроме того сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.
Ранее в среду тревога уже объявлялась в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Украинские СМИ пишут о взрывах в Днепропетровске и Миргороде Полтавской области.
Глава Полтавской областной администрации Филип Пронин информировал, что ночью в Кременчуге был поражен нефтеперерабатывающий завод.

«К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели... Предприятие не работает», — указал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, масштаб разрушений уточняется.
Работа российской полевой биолаборатории в Италии
Вчера, 13:00
Провокации с биооружием, растущие аппетиты Киева. Главное на Украине на 13:00 31 октябряУкраина может готовить провокации с биооружием; дальнобойных ATACMS Киеву уже недостаточно; украинским каратистам не дали выступить с антироссийской речью в Венгрии
Также под обстрел попал центральный район Херсона, заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
«Атакуют Херсон! Под обстрелом центральная часть города», — написал он в телеграм-канале.
Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% области, Херсон занимают украинские войска.
Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал, что ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.
«Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии», — сказал Шойгу.
По его словам, несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение.
Масштабная коррупция
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, позорящей страну на весь мир.
«Доверия к Зеленскому у меня нет, как у большинства украинцев, поэтому отправлять ручных гэбээровцев с обысками для того, чтобы найти это доверие, надо не ко мне или не к кому-то другому, эти обыски должны проходить у тех, кто с помощью Зеленского и офиса президента организовал масштабнейшую в условиях войны коррупцию, которая позорит Украину на весь мир», — сказал Дубинский в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.
Ранее, в среду, издание «Украинская правда», ссылаясь на неназванные источники в правоохранительных органах, заявило о проходящих у Дубинского дома обысках.
Депутат опроверг эту информацию, обвинив издание в работе на Зеленского. Он назвал эту кампанию попыткой Зеленского свести счеты с политическими оппонентами.
Кроме того, Дубинский призвал украинские СМИ опубликовать опровержение информации об обысках у него дома.
В конце лета Госдепартамент направил Украине официальную дипломатическую ноту-демарш из-за коррупции. В документе говорилось, что США ожидают от Украины продолжения усилий по обеспечению финансовой прозрачности для получения прямой бюджетной поддержки.
Во второй половине сентября Вашингтон отправил Киеву несколько уведомлений с призывами бороться с коррупцией, обещая в противном случае сократить экономическую помощь.

В октябре Зеленский обвинил Россию якобы в распространении ложных утверждений о коррупции на Украине, «чтобы расколоть поддержку Запада».
Украинский лидер также обвинял в распространении «российских нарративов» экс-главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который в прошлом месяце в интервью изданию Ausburger Allgemeine подтвердил, что Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз из-за тотальной коррупции.
беспорядки в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 09:09
Беспорядки в Дагестане. Главное на Украине на утро 30 октябряУкраина попыталась сыграть на организованных при её участии беспорядках в аэропорту Махачкалы
 
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияобстрелыдроныБПЛАУкраинаХерсонвзрывызаводДубинскийВладимир Зеленскийкоррупция
 
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