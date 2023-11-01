https://ukraina.ru/20231101/1050669764.html
Американский эксперт рассказал, кто платит зарплату украинским госслужащим
Американский эксперт рассказал, кто платит зарплату украинским госслужащим - 01.11.2023 Украина.ру
Американский эксперт рассказал, кто платит зарплату украинским госслужащим
Если западная помощь прекратится, Украину ожидает коллапс
2023-11-01T10:44
2023-11-01T10:44
2023-11-01T10:44
новости
украина
сша
коллапс
военная помощь
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США платят зарплату украинским госслужащим, и, если они перестанут этого делать, Украину ожидает коллапс. Об этом 1 ноября рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо."Если мы перестанем посылать деньги, это прекратится. Поезда перестанут ходить, все остановится. Наступит коллапс на многих уровнях", — считает Хо.По его словам, на будущее Украины серьезно повлияют провальное контрнаступление ВСУ и война в Израиле, поэтому ее может постигнуть та же учесть, что и Афганистан."Украинцы находятся под угрозой краха", — заявил Хо.Ранее издание Politico отметило, что Украина "умоляет западных союзников" и, в частности, США, усилить военную поддержку на фоне ослабевания интереса к Киеву после провала украинского контрнаступления, эскалации палестино-израильского конфликта и смены руководства в палате представителей США.
https://ukraina.ru/20231101/1050666600.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, коллапс, военная помощь
Американский эксперт рассказал, кто платит зарплату украинским госслужащим
Если западная помощь прекратится, Украину ожидает коллапс
США платят зарплату украинским госслужащим, и, если они перестанут этого делать, Украину ожидает коллапс. Об этом 1 ноября рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.
"Если мы перестанем посылать деньги, это прекратится. Поезда перестанут ходить, все остановится. Наступит коллапс на многих уровнях", — считает Хо.
По его словам, на будущее Украины серьезно повлияют провальное контрнаступление ВСУ и война в Израиле, поэтому ее может постигнуть та же учесть, что и Афганистан.
"Украинцы находятся под угрозой краха", — заявил Хо.
Ранее издание Politico отметило, что Украина "умоляет западных союзников" и, в частности, США, усилить военную поддержку на фоне ослабевания интереса к Киеву после провала украинского контрнаступления, эскалации палестино-израильского конфликта и смены руководства в палате представителей США.