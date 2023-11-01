https://ukraina.ru/20231101/1050669764.html

Американский эксперт рассказал, кто платит зарплату украинским госслужащим

Американский эксперт рассказал, кто платит зарплату украинским госслужащим - 01.11.2023 Украина.ру

Американский эксперт рассказал, кто платит зарплату украинским госслужащим

Если западная помощь прекратится, Украину ожидает коллапс

2023-11-01T10:44

2023-11-01T10:44

2023-11-01T10:44

новости

украина

сша

коллапс

военная помощь

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США платят зарплату украинским госслужащим, и, если они перестанут этого делать, Украину ожидает коллапс. Об этом 1 ноября рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо."Если мы перестанем посылать деньги, это прекратится. Поезда перестанут ходить, все остановится. Наступит коллапс на многих уровнях", — считает Хо.По его словам, на будущее Украины серьезно повлияют провальное контрнаступление ВСУ и война в Израиле, поэтому ее может постигнуть та же учесть, что и Афганистан."Украинцы находятся под угрозой краха", — заявил Хо.Ранее издание Politico отметило, что Украина "умоляет западных союзников" и, в частности, США, усилить военную поддержку на фоне ослабевания интереса к Киеву после провала украинского контрнаступления, эскалации палестино-израильского конфликта и смены руководства в палате представителей США.

https://ukraina.ru/20231101/1050666600.html

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2023

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новости, украина, сша, коллапс, военная помощь