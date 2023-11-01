https://ukraina.ru/20231101/1050667989.html

ПВО Запада в Европе становится критически уязвимой перед российскими ракетами - MWM

ПВО Запада в Европе становится критически уязвимой перед российскими ракетами - MWM - 01.11.2023 Украина.ру

ПВО Запада в Европе становится критически уязвимой перед российскими ракетами - MWM

Растущие возможности ракетного оружия России критически увеличивают давление на западное ПВО в Европе. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine

2023-11-01T09:33

2023-11-01T09:33

2023-11-01T09:34

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"искандер"

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"Россия не только продолжает производить ракеты класса "земля-воздух" в объёмах, в несколько раз превышающих такие в США, но и с начала 2022 года многократно увеличила масштабы производства современных баллистических ракет малой дальности для комплекса "Искандер". Этим значительно увеличивает давление на и без того ограниченные возможности западной ПВО в Европе ", - говорится в статье.Отмечается, что в связи с тем, что Россия и Китай продолжают расширять возможности своих ракет, а развёртывание американской ПВО на Ближнем Востоке отвлекает ресурсы Запада, он становится ещё более уязвимым в других регионах планеты.По мнению авторов MWM, армия США получает новые зенитно-ракетные комплексы слишком медленно и прежде всего это касается новой, значительно более дорогой системы THAAD. Актуальность THAAD объясняется неспособностью самой распространённой американской ЗРК Patriot надёжно перехватывать российские ракеты, в частности, комплекса "Искандер".Напомним, что в мае ВКС России поразили гиперзвуковой ракетой "Кинжал" развёрнутый в Киеве американский ЗРК Patriot. Этим была продемонстрирована способность российских ракет преодолевать и уничтожать расположенные как на Украине, так и в Европе западные зенитно-ракетные комплексы.

https://ukraina.ru/20231029/1050580979.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, европа, украина, россия, ракеты, пво, "искандер"