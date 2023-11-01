ПВО Запада в Европе становится критически уязвимой перед российскими ракетами - MWM - 01.11.2023 Украина.ру
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ПВО Запада в Европе становится критически уязвимой перед российскими ракетами - MWM
ПВО Запада в Европе становится критически уязвимой перед российскими ракетами - MWM - 01.11.2023 Украина.ру
ПВО Запада в Европе становится критически уязвимой перед российскими ракетами - MWM
Растущие возможности ракетного оружия России критически увеличивают давление на западное ПВО в Европе. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine
2023-11-01T09:33
2023-11-01T09:34
новости
сша
европа
украина
россия
ракеты
пво
"искандер"
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"Россия не только продолжает производить ракеты класса "земля-воздух" в объёмах, в несколько раз превышающих такие в США, но и с начала 2022 года многократно увеличила масштабы производства современных баллистических ракет малой дальности для комплекса "Искандер". Этим значительно увеличивает давление на и без того ограниченные возможности западной ПВО в Европе ", - говорится в статье.Отмечается, что в связи с тем, что Россия и Китай продолжают расширять возможности своих ракет, а развёртывание американской ПВО на Ближнем Востоке отвлекает ресурсы Запада, он становится ещё более уязвимым в других регионах планеты.По мнению авторов MWM, армия США получает новые зенитно-ракетные комплексы слишком медленно и прежде всего это касается новой, значительно более дорогой системы THAAD. Актуальность THAAD объясняется неспособностью самой распространённой американской ЗРК Patriot надёжно перехватывать российские ракеты, в частности, комплекса "Искандер".Напомним, что в мае ВКС России поразили гиперзвуковой ракетой "Кинжал" развёрнутый в Киеве американский ЗРК Patriot. Этим была продемонстрирована способность российских ракет преодолевать и уничтожать расположенные как на Украине, так и в Европе западные зенитно-ракетные комплексы.
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новости, сша, европа, украина, россия, ракеты, пво, "искандер"
Новости, США, Европа, Украина, Россия, ракеты, ПВО, "Искандер"

ПВО Запада в Европе становится критически уязвимой перед российскими ракетами - MWM

09:33 01.11.2023 (обновлено: 09:34 01.11.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае
Учения расчетов ракетного комплекса Искандер-М в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Читать в
Растущие возможности ракетного оружия России критически увеличивают давление на западное ПВО в Европе. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine
"Россия не только продолжает производить ракеты класса "земля-воздух" в объёмах, в несколько раз превышающих такие в США, но и с начала 2022 года многократно увеличила масштабы производства современных баллистических ракет малой дальности для комплекса "Искандер". Этим значительно увеличивает давление на и без того ограниченные возможности западной ПВО в Европе ", - говорится в статье.
Отмечается, что в связи с тем, что Россия и Китай продолжают расширять возможности своих ракет, а развёртывание американской ПВО на Ближнем Востоке отвлекает ресурсы Запада, он становится ещё более уязвимым в других регионах планеты.
По мнению авторов MWM, армия США получает новые зенитно-ракетные комплексы слишком медленно и прежде всего это касается новой, значительно более дорогой системы THAAD. Актуальность THAAD объясняется неспособностью самой распространённой американской ЗРК Patriot надёжно перехватывать российские ракеты, в частности, комплекса "Искандер".
Напомним, что в мае ВКС России поразили гиперзвуковой ракетой "Кинжал" развёрнутый в Киеве американский ЗРК Patriot. Этим была продемонстрирована способность российских ракет преодолевать и уничтожать расположенные как на Украине, так и в Европе западные зенитно-ракетные комплексы.
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