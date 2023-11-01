https://ukraina.ru/20231101/1050666600.html

Вражеские дроны, взрывы и бегство ВСУ, мольба о помощи. Главное на Украине на утро 1 ноября

Вражеские дроны, взрывы и бегство ВСУ, мольба о помощи. Главное на Украине на утро 1 ноября - 01.11.2023 Украина.ру

Вражеские дроны, взрывы и бегство ВСУ, мольба о помощи. Главное на Украине на утро 1 ноября

Украина.ру, 01.11.2023

2023-11-01T09:00

2023-11-01T09:00

2023-11-01T10:34

хроники

спецоперация

эксклюзив

беспилотники

всу

дроны

атаки

обстрелы

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бег

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Украинские военные пытаются атаковать РФ при помощи беспилотников и обстреливают Донбасс. На Украине что-то взрывается, звучит воздушная тревога, военные покидают позиции. Киев умоляет США усилить поддержку.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Кроме того, расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба» ивановских десантников уничтожили украинские беспилотники к северу от Артемовска в ДНР.Уточняется, что в процессе несения боевого дежурства расчеты обнаружили воздушные цели. В результате грамотных действий расчетов цели были взяты на сопровождение и уничтожены.«За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БПЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над нашими позициями более 10 беспилотников ВСУ», — отметили в Минобороны.Позже 1 ноября российские военные сбили еще два беспилотника над Брянской и Курской областями.Украинские войска продолжают обстреливать Донбасс. За прошедшие сутки они 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«На Донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На Горловском — 26 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Светлодарском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства.Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Новолуганское, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка.В Донецке погибли двое человек, ранения различной степени тяжести получили 14 человек (в Донецке, Старомихайловке и Новолуганском).Ночью, в 01:05 ВСУ выпустили пять ракет кассетного типа из РСЗО по Буденновскому району Донецка. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Взрывы и бегство с позицийВ среду в Киеве, а также в Киевской, Черновецкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Также сигнал звучит на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице тревога была объявлена в 23:25 (00:25 мск). Около шести утра по местному времени (07:00 мск) сигнал зазвучал в Одесской и Николаевской областях, а также в Кировоградской области.Украинские СМИ пишут о взрывах в районе города Хмельницкий.«В Хмельницком районе слышны взрывы», — признал первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.Также взрывы слышны в Миргороде Полтавской области.В свою очередь издание «Страна.ua» информировало о взрывах в Кременчуге Полтавской области.Накануне поздним вечером то же медиа сообщало о взрывах в районе города Лубны Полтавской области.Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о бегстве украинских военных с позиций на Купянском направлении.«В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлено ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими. Данная тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей», — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Он уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежды и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий.Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Купянском направлении Западная группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, уничтожено четыре танка, из них два Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».Мольба о поддержкеУкраина умоляет западных союзников и, в частности, США усилить военную поддержку на фоне ослабевания интереса к Киеву после провала украинского контрнаступления, эскалации палестино-израильского конфликта и смены руководства в палате представителей США, заверяет Politico.Отмечается, что украинские чиновники и их союзники в Европе усиливают свою кампанию по лоббированию получения нового оружия и обучения от США, поскольку поддержка Киева со стороны Вашингтона находится под угрозой из-за нового руководства палаты представителей и кризиса на Ближнем Востоке.Politico иллюстрирует это последним визитом делегации украинских чиновников и военнослужащих в Вашингтон с новым запросом в отношении вооружения.Издание отмечает, что этот визит является частью «более масштабной кампании давления», поскольку международная поддержка, похоже, колеблется после неудачного контрнаступления, а также вероятности приостановки боевых действий с наступлением зимы.Украинское контрнаступление началось в июне, однако ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

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https://ukraina.ru/20231031/1050638552.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, беспилотники, всу, дроны, атаки, обстрелы, взрывы, бег, сша, украина