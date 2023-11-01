Вражеские дроны, взрывы и бегство ВСУ, мольба о помощи. Главное на Украине на утро 1 ноября
09:00 01.11.2023 (обновлено: 10:34 01.11.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Украинские военные пытаются атаковать РФ при помощи беспилотников и обстреливают Донбасс. На Украине что-то взрывается, звучит воздушная тревога, военные покидают позиции. Киев умоляет США усилить поддержку.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.
«Тридцать первого октября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Курской области», — говорится в материале ведомства.
Кроме того, расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба» ивановских десантников уничтожили украинские беспилотники к северу от Артемовска в ДНР.
Уточняется, что в процессе несения боевого дежурства расчеты обнаружили воздушные цели. В результате грамотных действий расчетов цели были взяты на сопровождение и уничтожены.
«За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БПЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над нашими позициями более 10 беспилотников ВСУ», — отметили в Минобороны.
Позже 1 ноября российские военные сбили еще два беспилотника над Брянской и Курской областями.
Украинские войска продолжают обстреливать Донбасс.
За прошедшие сутки они 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«На Донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На Горловском — 26 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Светлодарском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Новолуганское, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка.
В Донецке погибли двое человек, ранения различной степени тяжести получили 14 человек (в Донецке, Старомихайловке и Новолуганском).
Ночью, в 01:05 ВСУ выпустили пять ракет кассетного типа из РСЗО по Буденновскому району Донецка. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Взрывы и бегство с позиций
В среду в Киеве, а также в Киевской, Черновецкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Также сигнал звучит на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице тревога была объявлена в 23:25 (00:25 мск).
Около шести утра по местному времени (07:00 мск) сигнал зазвучал в Одесской и Николаевской областях, а также в Кировоградской области.
Украинские СМИ пишут о взрывах в районе города Хмельницкий.
«В Хмельницком районе слышны взрывы», — признал первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Также взрывы слышны в Миргороде Полтавской области.
«В Миргородской общине Полтавской области слышны звуки взрывов. Об этом сообщили местные жители», — пишет украинское издание «Общественное».
В свою очередь издание «Страна.ua» информировало о взрывах в Кременчуге Полтавской области.
Накануне поздним вечером то же медиа сообщало о взрывах в районе города Лубны Полтавской области.
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Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о бегстве украинских военных с позиций на Купянском направлении.
«В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлено ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими. Данная тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей», — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежды и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Купянском направлении Западная группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, уничтожено четыре танка, из них два Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».
Мольба о поддержке
Украина умоляет западных союзников и, в частности, США усилить военную поддержку на фоне ослабевания интереса к Киеву после провала украинского контрнаступления, эскалации палестино-израильского конфликта и смены руководства в палате представителей США, заверяет Politico.
«Украина умоляет США усилить поддержку против России. Киев хочет обучения морской пехоты, расширения противовоздушной обороны и ракет большей дальности», — пишет издание.
Отмечается, что украинские чиновники и их союзники в Европе усиливают свою кампанию по лоббированию получения нового оружия и обучения от США, поскольку поддержка Киева со стороны Вашингтона находится под угрозой из-за нового руководства палаты представителей и кризиса на Ближнем Востоке.
Politico иллюстрирует это последним визитом делегации украинских чиновников и военнослужащих в Вашингтон с новым запросом в отношении вооружения.
Издание отмечает, что этот визит является частью «более масштабной кампании давления», поскольку международная поддержка, похоже, колеблется после неудачного контрнаступления, а также вероятности приостановки боевых действий с наступлением зимы.
Украинское контрнаступление началось в июне, однако ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.