https://ukraina.ru/20231101/1050664721.html
Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю, отдельный от Украины - Белый дом
Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю, отдельный от Украины - Белый дом - 01.11.2023 Украина.ру
Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю, отдельный от Украины - Белый дом
Президент США Джо Байден наложит вето на внесённый в Конгресс законопроект о выделении помощи Израилю в случае одобрения его Палатой представителей, поскольку администрация считает недопустимым разделение запросов для Израиля и Украины. Об этом говорится в сообщении бюджетного управления Белого дома
2023-11-01T04:26
2023-11-01T04:26
2023-11-01T04:27
новости
сша
джо байден
законопроект
израиль
украина
военная помощь
вето
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По мнению вашингтонской администрации, "отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия". Предлагая разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов помощи Израилю и Украине в едином пакете, республиканцы политизируют вопрос, который необходимо рассматривать на двухпартийной основе.Белый дом также настаивает на критической важности учитывать и необходимость выделения гуманитарной помощи для Палестины.30 октября в Палату представителей конгресса США поступил законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Остальные запросы президента США Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов в документе отсутствуют.Напомним, что ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам, в котором в "едином пакете" запросил у Конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля.
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новости, сша, джо байден, законопроект, израиль, украина, военная помощь, вето
Новости, США, Джо Байден, законопроект, Израиль, Украина, военная помощь, вето
Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю, отдельный от Украины - Белый дом
04:26 01.11.2023 (обновлено: 04:27 01.11.2023)
Президент США Джо Байден наложит вето на внесённый в Конгресс законопроект о выделении помощи Израилю в случае одобрения его Палатой представителей, поскольку администрация считает недопустимым разделение запросов для Израиля и Украины. Об этом говорится в сообщении бюджетного управления Белого дома
По мнению вашингтонской администрации, "отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия". Предлагая разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов помощи Израилю и Украине в едином пакете, республиканцы политизируют вопрос, который необходимо рассматривать на двухпартийной основе.
"Если президенту представят этот проект, он наложит на него вето", - говорится в сообщении.
Белый дом также настаивает на критической важности учитывать и необходимость выделения гуманитарной помощи для Палестины.
30 октября в Палату представителей конгресса США поступил законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Остальные запросы президента США Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов в документе отсутствуют.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам, в котором в "едином пакете" запросил у Конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля.