https://ukraina.ru/20231101/1050664721.html

Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю, отдельный от Украины - Белый дом

Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю, отдельный от Украины - Белый дом - 01.11.2023 Украина.ру

Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю, отдельный от Украины - Белый дом

Президент США Джо Байден наложит вето на внесённый в Конгресс законопроект о выделении помощи Израилю в случае одобрения его Палатой представителей, поскольку администрация считает недопустимым разделение запросов для Израиля и Украины. Об этом говорится в сообщении бюджетного управления Белого дома

2023-11-01T04:26

2023-11-01T04:26

2023-11-01T04:27

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вето

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По мнению вашингтонской администрации, "отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия". Предлагая разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов помощи Израилю и Украине в едином пакете, республиканцы политизируют вопрос, который необходимо рассматривать на двухпартийной основе.Белый дом также настаивает на критической важности учитывать и необходимость выделения гуманитарной помощи для Палестины.30 октября в Палату представителей конгресса США поступил законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Остальные запросы президента США Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов в документе отсутствуют.Напомним, что ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам, в котором в "едином пакете" запросил у Конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля.

https://ukraina.ru/20231031/1050646286.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, джо байден, законопроект, израиль, украина, военная помощь, вето