https://ukraina.ru/20231101/1050587185.html

"Листопадовый чин": рождение и странное существование ЗУНР

"Листопадовый чин": рождение и странное существование ЗУНР - 01.11.2023 Украина.ру

"Листопадовый чин": рождение и странное существование ЗУНР

Западноукраинская народная республика (ЗУНР) – самопровозглашённое государство, никогда не существовавшее на "своей" территории, признанное только такой же бедолашной Украинской народной республикой, которая потом территорию ЗУНР подарила Польше (хотя та и так ею владела). Самопровозгласилась же ЗУНР 1 ноября 1918 года и просуществовала 257 дней

2023-11-01T08:00

2023-11-01T08:00

2023-11-01T08:00

история

история

история украины

галичина

западная украина

зунр

польша

австро-венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102161/66/1021616608_0:156:1279:875_1920x0_80_0_0_69f273c7592f188455c0430ee0aa0169.jpg

Формально название новой республики появилось только 9 ноября, когда Украинский национальный совет (УНС) принял декларацию о создании Западно-Украинской Народной Республики на "украинской национальной территории" Галичины, Буковины и Подкарпатья, однако именно 1 ноября заслуженно считается реальной датой создания этого государства.Поначалу УНС планировал провозгласить создание "Украинской Державы" на землях Австро-Венгерской монархии, в основном населённых русинами (Восточная Галичина с включением Лемковщины, Северо-западная Буковина и часть Северо-восточной Венгрии — Подкарпатье) 3 ноября 1918 года.Однако созданная 28 октября в Кракове Польская ликвидационная комиссия намеревалась переехать во Львов и там провозгласить присоединение к Польше польских провинций Австро-Венгрии, в том числе всей коронной земли Галиция и Лодомерия, причём сделать это также 3 ноября.В ночь перед этим событием готовилось вооружённое выступление польских повстанцев во Львове — хотя у поляков и были свои легионы в составе австро-венгерской армии, дислоцировались они не на Галичине.А вот подразделения Украинских сечевых стрельцов (УСС) созданного в августе 1914-го национального подразделения в армии Австро-Венгрии находились в основном на территории Галичины и Буковины.Именно полковник УСС Дмитрий Витовский, позже госсекретарь по военным делам (министр обороны) ЗУНР, требовал немедленного вооружённого захвата власти. "Если этой ночью мы не возьмём Львов, то завтра возьмут его поляки!" — заявил Витовский вечером 31 октября 1918 года на заседании УНС в Народном Доме Львова.Историки обычно не обращают внимания на один важный момент: почему для выступления УСС была выбрана именно ночь на 1 ноября.Дело в том, что для поляков — это День всех святых, один из главных католических праздников в году, когда все стараются посетить могилы предков и родственников. Эта дата в нынешней Польше — всеобщий выходной, а 1 ноября 1918-го и вовсе выпадало на пятницу, то есть многие поляки планировали провести "длинный уик-энд" на кладбищах.Поэтому, когда в 4 часа утра 1 ноября 1918 года более 1400 солдат и 60 офицеров УСС начали восстание во Львове, поначалу они не встретили никакого сопротивления.Повстанцами без сопротивления были взяты здания наместничества и комендатуры, арестованы австрийский губернатор Галиции и Лодомерии генерал-полковник Карл фон Гуйн и военный комендант города генерал Пфеффер, занята и разоружена полиция, а также взята ратуша Львова, на которой был поднят сине-жёлтый флаг.В 5 часов утра были захвачены городская телефонная станция и международная телеграфная линия, которые сразу же отключили, а также местная радиостанция. Поначалу украинским силам удалось также занять все вокзалы Львова.В 7 утра 1 ноября Дмитрий Витовский отрапортовал одному из руководителей УНС, будущему премьеру ЗУНР Костю Левицкому о том, что Львов занят без потерь.В тот же день подразделения УСС взяли власть также в Станиславе (ныне Ивано-Франковск), Тернополе, Раве-Русской, Коломые, Снятыне, Бориславе и большинстве других городов Восточной Галичины. Позже события этого дня получат название "Листопадового Чина" (Ноябрьского Деяния).1 ноября 1918 года во Львове было обнародовано обращение Украинского национального совета, в преамбуле которого было сказано:"Объявляем тебе весть о твоем вызволении из вековой неволи. Отныне Ты хозяин своей земли, вольный гражданин Украинской Державы. Дня 19 октября твоей волею создалась на украинских землях бывшей австро-венгерской монархии Украинская Держава и её наивысшая власть, Украинский Национальный Совет. С нынешним днём Украинский Национальный Совет объял власть в столичном городе Львове и на целой территории Украинской Державы".Днём 1 ноября наместник императора Карл фон Гуйн передал власть в Галичине вице-губернатору Владимиру Децкевичу, признанному Украинским национальным советом. Вечером фон Гуйн и чиновники австрийской администрации были отправлены поездом в Вену. Перед отъездом низложенный 60-летний губернатор пророчески заявил: "Мне, старому, кажется, что дело не пойдет так легко, как началось. Ваши противники — это рьяные люди".К тому времени во Львове и других городах Галичины уже несколько часов продолжалась мобилизация польского населения.К вечеру 1 ноября в центре Львова появились первые вооружённые группы местных поляков, которые практически сразу заняли юго-западную часть города. В нескольких местах были открыты польские мобилизационные пункты, в которых каждый день регистрировалось по 200-300 новобранцев. Значительную часть добровольцев составляли несовершеннолетние, которых позже назовут "Львовскими орлятами".С первых же дней поляки Львова, которые составляли более половины населения города, начали массовое стихийное сопротивление украинским подразделениям, патрули УСС обстреливали из окон и подворотен. Кроме того, значительная часть украинских повстанцев пребывала в такой эйфории после захвата власти, что к вечеру 1 ноября до половины личного состава разбрелось по домам.Оставшиеся же в казармах и на боевых постах солдаты и офицеры УСС… просто не знали Львова, ведь не были его уроженцами, а на поддержку местного населения рассчитывать было сложно: украинцев в городе было чуть более 10%.При этом польским ополчением руководил львовянин, капитан Мациньский, подразделения которого вечером 1 ноября взяли австрийские военные склады возле Черновицкого вокзала (ныне на его месте пригородный вокзал), что дало возможность вооружить более 4 тыс. добровольцев.2 ноября польские силы заняли главный железнодорожный вокзал Львова, который обороняли только два десятка сечевых стрельцов, а затем и районы Политехники, Собора Святого Юра, костёла Св. Елизаветы, окружили главпочтамт и Цитадель.В городе была сформирована де-факто линия фронта между поляками и украинцами.При этом, имея небольшие силы и теряя Львов, командование УСС пыталось взять под контроль ещё и Перемышль, намереваясь не допустить подвоза поляками подкреплений через железнодорожный узел. Однако уже 12 ноября этот город был полностью занят польскими войсками, а 21 ноября частям УСС пришлось оставить и Львов.Правительство ЗУНР, сформированное 13 ноября, переезжает сначала в Тернополь, а в январе 1919-го — в Станиславов.Примечательно, что в ходе войны с поляками галицкие украинцы постоянно надеялись на поддержку Киева: ещё 11 ноября 1918 года первая делегация ЗУНР прибыла к гетману Скоропадскому с просьбой о военной помощи.Гетман согласился отправить на подмогу Галицко-Буковинский курень сечевых стрельцов под командованием Евгения Коновальца, но те… отказались ехать во Львов, потому что как раз готовили восстание против самого Скоропадского!Когда же восстание увенчалось успехом, а преемник гетмана, глава Директории УНР Петлюра, подписал 22 января 1919-го "Акт Злуки" между УНР и ЗУНР, военной помощи от УНР "Украинская Галицкая армия" (УГА), как к тому времени назывались части УСС, так и не дождалась.Более того, когда 16 июля 1919 года ЗУНР де-факто прекратила существование, а последние части УГА перешли Збруч и оказались на территории УНР, именно они стали самыми боеспособными частями армии Петлюры.Но Петлюра отплатил союзникам вполне по-киевски: 21 апреля 1920 года в Варшаве министры иностранных дел Польши и Украинской народной республики подписали договор, часто именуемый пактом Пилсудского-Петлюры, согласно которому УНР отказывалась от Волыни и… Галичины, формально являющейся ее автономной областью согласно "Акта Злуки".Однако стоит отметить, что само руководство ЗУНР относилось к негалицким землям, которые формально считало своей территорией, точно так же, как Петлюра к Галичине.К примеру, 3 ноября 1918 года в Черновцах прошло "Буковинское Вече", которое провозгласило "присоединение украинской части Буковины к Украинской Державе". Однако в тот же день из Буковины во Львов были отозваны все подразделения УСС, 800 хорошо вооружённых солдат и офицеров.И хотя 6 ноября 1918 года австрийская администрация в Черновцах передала полномочия Украинскому комитету во главе с Омеляном Поповичем, однако без вооружённой опоры украинская власть в Северной Буковине просуществовала всего пять дней: 11 ноября вся Буковина была занята румынскими войсками, а 1 декабря 1918 года край официально стал частью Королевства Румыния.Точно так же не получила серьёзной поддержки от ЗУНР и "Гуцульская республика", существовавшая в 1918-19 годах на территории Подкарпатья (нынешней Закарпатской области), которая 10 сентября 1919 года вошла в состав Чехословацкой республики.После своей фактической ликвидации 16 июля 1919 года ЗУНР еще несколько лет жила "виртуальной жизнью".Последней столицей республики стал Каменец-Подольский, где до 16 ноября 1919 года находилось правительство ЗУНР, после этого перебравшееся через Румынию в Австрию.1 августа 1920 года в Вене было объявлено о создании правительства ЗУНР в экзиле (изгнании), которое пыталось добиться восстановления ЗУНР. Но когда 15 марта 1923 года на заседании Совета послов Антанты были признаны фактические границы Польши с формальным обязательством этого государства предоставить автономию Восточной Галичине, правительство ЗУНР прекратило своё существование.Власти Украины пытаются представить историю ЗУНР как "этап украинского государственного строительства". К 100-летнему юбилею ЗУНР, Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области были увешаны билбордами под которыми красовалась надпись: "Вони боролися, щоб ми перемогли. Петро Порошенко".В каком-то смысле этот лозунг стал пророческим. Как лидеры ЗУНР - проиграли войну за свою республику, так и Петр Порошенко проиграл в своей борьбе за второй президентский срок. Хотя тем же Левицкому или Витовскому вряд ли понравилось бы такое сравнение.

https://ukraina.ru/20181019/1021468241.html

https://ukraina.ru/20191118/1025615891.html

https://ukraina.ru/20201101/1029459130.html

https://ukraina.ru/20230421/1045477411.html

https://ukraina.ru/20181229/1022242049.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, галичина, западная украина, зунр, польша, австро-венгрия