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Украинский офицер пожаловался на бесполезность турецких БПЛА
Украинский офицер пожаловался на бесполезность турецких БПЛА - 31.10.2023 Украина.ру
Украинский офицер пожаловался на бесполезность турецких БПЛА
Сложно найти ситуации в которых широко разрекламированные турецкие дроны Bayraktar TB2 имели бы применение сегодня. Офицер Главного управления разведки министерства обороны Украины Владимир Валюх едва не назвал их бесполезными, передаёт издание Defense News
2023-10-31T21:06
2023-10-31T21:06
2023-10-31T21:06
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Как отмечает источник, БПЛА помогли добиться украинской армии некоторых успехов в начале Специальной военной операции, однако теперь они имеют ограниченную полезность, потому как российские войска усилили противовоздушную оборону. В интервью изданию украинский командующий пояснил, что сегодня частота развертывания турецких БПЛА изменились. В частности, последний полет TB2, который наблюдал Валюх, продлился не более получаса, хотя по словам производителя Baykar, беспилотники могут оставаться в воздухе в течение 27 часов. Ранее СМИ сообщали, что Bayraktar TB2 практический исчезли с фронтов Спецоперации. Как заявлял аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Центра военно-морского анализа Сэмюэль Бендетт для Insider, за 2022-й год почти все БПЛА были сбиты, а остальные выполняют разведывательные задачи.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, bayraktar tb2 (байрактар), всу, вс рф, пво, спецоперация, сво
Новости, Bayraktar TB2 (Байрактар), ВСУ, ВС РФ, ПВО, Спецоперация, СВО
Украинский офицер пожаловался на бесполезность турецких БПЛА
Сложно найти ситуации в которых широко разрекламированные турецкие дроны Bayraktar TB2 имели бы применение сегодня. Офицер Главного управления разведки министерства обороны Украины Владимир Валюх едва не назвал их бесполезными, передаёт издание Defense News
Как отмечает источник, БПЛА помогли добиться украинской армии некоторых успехов в начале Специальной военной операции, однако теперь они имеют ограниченную полезность, потому как российские войска усилили противовоздушную оборону.
"Что касается TB2, я не хочу использовать слово "бесполезный", но сложно найти ситуации для их использования", – приводит издание слова украинского офицера.
В интервью изданию украинский командующий пояснил, что сегодня частота развертывания турецких БПЛА изменились. В частности, последний полет TB2, который наблюдал Валюх, продлился не более получаса, хотя по словам производителя Baykar, беспилотники могут оставаться в воздухе в течение 27 часов.
Ранее СМИ сообщали, что Bayraktar TB2 практический исчезли с фронтов Спецоперации. Как заявлял аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Центра военно-морского анализа Сэмюэль Бендетт для Insider, за 2022-й год почти все БПЛА были сбиты, а остальные выполняют разведывательные задачи.