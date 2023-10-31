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Украинский офицер пожаловался на бесполезность турецких БПЛА

Украинский офицер пожаловался на бесполезность турецких БПЛА - 31.10.2023 Украина.ру

Украинский офицер пожаловался на бесполезность турецких БПЛА

Сложно найти ситуации в которых широко разрекламированные турецкие дроны Bayraktar TB2 имели бы применение сегодня. Офицер Главного управления разведки министерства обороны Украины Владимир Валюх едва не назвал их бесполезными, передаёт издание Defense News

2023-10-31T21:06

2023-10-31T21:06

2023-10-31T21:06

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Как отмечает источник, БПЛА помогли добиться украинской армии некоторых успехов в начале Специальной военной операции, однако теперь они имеют ограниченную полезность, потому как российские войска усилили противовоздушную оборону. В интервью изданию украинский командующий пояснил, что сегодня частота развертывания турецких БПЛА изменились. В частности, последний полет TB2, который наблюдал Валюх, продлился не более получаса, хотя по словам производителя Baykar, беспилотники могут оставаться в воздухе в течение 27 часов. Ранее СМИ сообщали, что Bayraktar TB2 практический исчезли с фронтов Спецоперации. Как заявлял аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Центра военно-морского анализа Сэмюэль Бендетт для Insider, за 2022-й год почти все БПЛА были сбиты, а остальные выполняют разведывательные задачи.

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новости, bayraktar tb2 (байрактар), всу, вс рф, пво, спецоперация, сво