https://ukraina.ru/20231031/1050649811.html

Жители венгерского села на Закарпатье отказались переименовать улицу Юрия Гагарина

Жители венгерского села на Закарпатье отказались переименовать улицу Юрия Гагарина - 31.10.2023 Украина.ру

Жители венгерского села на Закарпатье отказались переименовать улицу Юрия Гагарина

Название улицы требовалось поменять из-за закона о деколонизации

2023-10-31T16:49

2023-10-31T16:49

2023-10-31T16:49

новости

закарпатье

юрий гагарин

улица

переименование

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Переименовать улицу, названную именем космонавта Юрия Гагарина, отказалась администрация закарпатского села Большие Геевцы, в котором проживает венгерское этническое меньшинство. Об этом 31 октября сообщили украинские телеграм-каналы.Название улицы требовалось поменять для того, чтобы привести его в соответствие с положениями закона о деколонизации.Украинские соцсети напоминают, что речь идет о том же регионе, где новоизбранные депутаты местного парламента в 2020 году на первом пленарном заседании пели гимн Венгрии.Ранее в закарпатском городе Мукачево произошел громкий скандал, вызванный попыткой насильственной украинизации венгерской школы "Ференц Ракоци II".

https://ukraina.ru/20220704/1034287937.html

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новости, закарпатье, юрий гагарин, улица, переименование