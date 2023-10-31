Жители венгерского села на Закарпатье отказались переименовать улицу Юрия Гагарина - 31.10.2023 Украина.ру
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Жители венгерского села на Закарпатье отказались переименовать улицу Юрия Гагарина
Жители венгерского села на Закарпатье отказались переименовать улицу Юрия Гагарина - 31.10.2023 Украина.ру
Жители венгерского села на Закарпатье отказались переименовать улицу Юрия Гагарина
Название улицы требовалось поменять из-за закона о деколонизации
2023-10-31T16:49
2023-10-31T16:49
новости
закарпатье
юрий гагарин
улица
переименование
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Переименовать улицу, названную именем космонавта Юрия Гагарина, отказалась администрация закарпатского села Большие Геевцы, в котором проживает венгерское этническое меньшинство. Об этом 31 октября сообщили украинские телеграм-каналы.Название улицы требовалось поменять для того, чтобы привести его в соответствие с положениями закона о деколонизации.Украинские соцсети напоминают, что речь идет о том же регионе, где новоизбранные депутаты местного парламента в 2020 году на первом пленарном заседании пели гимн Венгрии.Ранее в закарпатском городе Мукачево произошел громкий скандал, вызванный попыткой насильственной украинизации венгерской школы "Ференц Ракоци II".
https://ukraina.ru/20220704/1034287937.html
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новости, закарпатье, юрий гагарин, улица, переименование
Новости, Закарпатье, Юрий Гагарин, улица, переименование

Жители венгерского села на Закарпатье отказались переименовать улицу Юрия Гагарина

16:49 31.10.2023
 
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Название улицы требовалось поменять из-за закона о деколонизации
Переименовать улицу, названную именем космонавта Юрия Гагарина, отказалась администрация закарпатского села Большие Геевцы, в котором проживает венгерское этническое меньшинство. Об этом 31 октября сообщили украинские телеграм-каналы.
Название улицы требовалось поменять для того, чтобы привести его в соответствие с положениями закона о деколонизации.
Украинские соцсети напоминают, что речь идет о том же регионе, где новоизбранные депутаты местного парламента в 2020 году на первом пленарном заседании пели гимн Венгрии.
Ранее в закарпатском городе Мукачево произошел громкий скандал, вызванный попыткой насильственной украинизации венгерской школы "Ференц Ракоци II".
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