Жители венгерского села на Закарпатье отказались переименовать улицу Юрия Гагарина
Название улицы требовалось поменять из-за закона о деколонизации
Переименовать улицу, названную именем космонавта Юрия Гагарина, отказалась администрация закарпатского села Большие Геевцы, в котором проживает венгерское этническое меньшинство. Об этом 31 октября сообщили украинские телеграм-каналы.
Название улицы требовалось поменять для того, чтобы привести его в соответствие с положениями закона о деколонизации.
Украинские соцсети напоминают, что речь идет о том же регионе, где новоизбранные депутаты местного парламента в 2020 году на первом пленарном заседании пели гимн Венгрии.
Ранее в закарпатском городе Мукачево произошел громкий скандал, вызванный попыткой насильственной украинизации венгерской школы "Ференц Ракоци II".