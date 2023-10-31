"Счастливые люди на Закарпатье". Украинцы возмутились штрафами за нарушение комендантского часа - 31.10.2023 Украина.ру
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"Счастливые люди на Закарпатье". Украинцы возмутились штрафами за нарушение комендантского часа
"Счастливые люди на Закарпатье". Украинцы возмутились штрафами за нарушение комендантского часа - 31.10.2023 Украина.ру
"Счастливые люди на Закарпатье". Украинцы возмутились штрафами за нарушение комендантского часа
Жители восточных областей Украины возмутились законопроектом о введении штрафов за нарушение комендантского часа
2023-10-31T16:41
2023-10-31T16:41
новости
украина
закарпатье
закарпатская область
черновцы
восток
юго-восток
регионы
комендантский час
комендантский час
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа. Простых украинцев предлагают штрафовать на 8 500 -17 000гривен (22 000- 44 000 рублей), а бизнес на 51000-102 000 гривен (131 000 – 262 000 рублей).Жителей Украины возмутил предложенный законопроект. Возмущения небезосновательны. Так как в Закарпатской области отсутствует комендантский час, а в других областях Западной Украины люди не соблюдают введённые запреты.Таким образом, штрафы будут распространяться исключительно на восточные и южные регионы (где преобладает русскоговорящее население)."Вы что… это же первые патриоты! За язык гнобят всех, рассказывают, как нужно жить", - ответила ей другая читательница.Ещё одна пользовательница заявила, что прожила год в Черновцах и "Черновцах плевать на комендантское время. Да там оно тоже есть, и тревога есть, но всем все равно на эти правила".Некоторые читатели считают необходимым для начала официально объявить войну, а не "антиконституционные выдумки".
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новости, украина, закарпатье, закарпатская область, черновцы, восток, юго-восток, регионы, комендантский час, комендантский час, штрафы, возмущение
Новости, Украина, Закарпатье, Закарпатская область, Черновцы, Восток, Юго-восток, регионы, комендантский час, комендантский час, штрафы, возмущение

"Счастливые люди на Закарпатье". Украинцы возмутились штрафами за нарушение комендантского часа

16:41 31.10.2023
 
© AFP2023 / FADEL SENNA
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AFP2023 / FADEL SENNA
Читать в
Жители восточных областей Украины возмутились законопроектом о введении штрафов за нарушение комендантского часа
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа. Простых украинцев предлагают штрафовать на 8 500 -17 000гривен (22 000- 44 000 рублей), а бизнес на 51000-102 000 гривен (131 000 – 262 000 рублей).
Жителей Украины возмутил предложенный законопроект. Возмущения небезосновательны. Так как в Закарпатской области отсутствует комендантский час, а в других областях Западной Украины люди не соблюдают введённые запреты.
Таким образом, штрафы будут распространяться исключительно на восточные и южные регионы (где преобладает русскоговорящее население).
"Счастливые люди на Закарпатье, которые ни разу не в курсе что такое комендантский час, потому что его там и не вводили никогда, ни что такое воздушная тревога. Отдыхаешь там от всего этого, как в другой галактике", - прокомментировала одна из пользовательниц соцсети.
"Вы что… это же первые патриоты! За язык гнобят всех, рассказывают, как нужно жить", - ответила ей другая читательница.
Ещё одна пользовательница заявила, что прожила год в Черновцах и "Черновцах плевать на комендантское время. Да там оно тоже есть, и тревога есть, но всем все равно на эти правила".
Некоторые читатели считают необходимым для начала официально объявить войну, а не "антиконституционные выдумки".
- РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 03:15Главное в деталях
Жизнь на Украине и после неёВесной этого года на территории оставшейся Украины был проведен восьмой ежегодный украинский муниципальный опрос американским Международным республиканским институтом методом личных интервью на дому c людьми старше 18 лет.
 
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