https://ukraina.ru/20231031/1050649249.html
"Счастливые люди на Закарпатье". Украинцы возмутились штрафами за нарушение комендантского часа
"Счастливые люди на Закарпатье". Украинцы возмутились штрафами за нарушение комендантского часа - 31.10.2023 Украина.ру
"Счастливые люди на Закарпатье". Украинцы возмутились штрафами за нарушение комендантского часа
Жители восточных областей Украины возмутились законопроектом о введении штрафов за нарушение комендантского часа
2023-10-31T16:41
2023-10-31T16:41
2023-10-31T16:41
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юго-восток
регионы
комендантский час
комендантский час
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа. Простых украинцев предлагают штрафовать на 8 500 -17 000гривен (22 000- 44 000 рублей), а бизнес на 51000-102 000 гривен (131 000 – 262 000 рублей).Жителей Украины возмутил предложенный законопроект. Возмущения небезосновательны. Так как в Закарпатской области отсутствует комендантский час, а в других областях Западной Украины люди не соблюдают введённые запреты.Таким образом, штрафы будут распространяться исключительно на восточные и южные регионы (где преобладает русскоговорящее население)."Вы что… это же первые патриоты! За язык гнобят всех, рассказывают, как нужно жить", - ответила ей другая читательница.Ещё одна пользовательница заявила, что прожила год в Черновцах и "Черновцах плевать на комендантское время. Да там оно тоже есть, и тревога есть, но всем все равно на эти правила".Некоторые читатели считают необходимым для начала официально объявить войну, а не "антиконституционные выдумки".
https://ukraina.ru/20230807/1048442691.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, закарпатье, закарпатская область, черновцы, восток, юго-восток, регионы, комендантский час, комендантский час, штрафы, возмущение
Новости, Украина, Закарпатье, Закарпатская область, Черновцы, Восток, Юго-восток, регионы, комендантский час, комендантский час, штрафы, возмущение
"Счастливые люди на Закарпатье". Украинцы возмутились штрафами за нарушение комендантского часа
Жители восточных областей Украины возмутились законопроектом о введении штрафов за нарушение комендантского часа
В Верховной Раде зарегистрировали
законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа. Простых украинцев предлагают штрафовать на 8 500 -17 000гривен (22 000- 44 000 рублей), а бизнес на 51000-102 000 гривен (131 000 – 262 000 рублей).
Жителей Украины возмутил предложенный законопроект. Возмущения небезосновательны. Так как в Закарпатской области отсутствует комендантский час, а в других областях Западной Украины люди не соблюдают введённые запреты.
Таким образом, штрафы будут распространяться исключительно на восточные и южные регионы (где преобладает русскоговорящее население).
"Счастливые люди на Закарпатье, которые ни разу не в курсе что такое комендантский час, потому что его там и не вводили никогда, ни что такое воздушная тревога. Отдыхаешь там от всего этого, как в другой галактике", - прокомментировала одна из пользовательниц соцсети.
"Вы что… это же первые патриоты! За язык гнобят всех, рассказывают, как нужно жить", - ответила ей другая читательница.
Ещё одна пользовательница заявила, что прожила год в Черновцах и "Черновцах плевать на комендантское время. Да там оно тоже есть, и тревога есть, но всем все равно на эти правила".
Некоторые читатели считают необходимым для начала официально объявить войну, а не "антиконституционные выдумки".