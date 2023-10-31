https://ukraina.ru/20231031/1050649249.html

"Счастливые люди на Закарпатье". Украинцы возмутились штрафами за нарушение комендантского часа

"Счастливые люди на Закарпатье". Украинцы возмутились штрафами за нарушение комендантского часа - 31.10.2023 Украина.ру

"Счастливые люди на Закарпатье". Украинцы возмутились штрафами за нарушение комендантского часа

Жители восточных областей Украины возмутились законопроектом о введении штрафов за нарушение комендантского часа

2023-10-31T16:41

2023-10-31T16:41

2023-10-31T16:41

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комендантский час

комендантский час

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа. Простых украинцев предлагают штрафовать на 8 500 -17 000гривен (22 000- 44 000 рублей), а бизнес на 51000-102 000 гривен (131 000 – 262 000 рублей).Жителей Украины возмутил предложенный законопроект. Возмущения небезосновательны. Так как в Закарпатской области отсутствует комендантский час, а в других областях Западной Украины люди не соблюдают введённые запреты.Таким образом, штрафы будут распространяться исключительно на восточные и южные регионы (где преобладает русскоговорящее население)."Вы что… это же первые патриоты! За язык гнобят всех, рассказывают, как нужно жить", - ответила ей другая читательница.Ещё одна пользовательница заявила, что прожила год в Черновцах и "Черновцах плевать на комендантское время. Да там оно тоже есть, и тревога есть, но всем все равно на эти правила".Некоторые читатели считают необходимым для начала официально объявить войну, а не "антиконституционные выдумки".

https://ukraina.ru/20230807/1048442691.html

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новости, украина, закарпатье, закарпатская область, черновцы, восток, юго-восток, регионы, комендантский час, комендантский час, штрафы, возмущение