"Бросил на свалке": Украинская полиция подозревает пенсионера в краже флагов с могил военнослужащих - 31.10.2023 Украина.ру
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"Бросил на свалке": Украинская полиция подозревает пенсионера в краже флагов с могил военнослужащих
"Бросил на свалке": Украинская полиция подозревает пенсионера в краже флагов с могил военнослужащих - 31.10.2023 Украина.ру
"Бросил на свалке": Украинская полиция подозревает пенсионера в краже флагов с могил военнослужащих
Нацполиция Украины обнаружила 13 украинских флагов, которые накануне похитили из Мемориала славы в Киверцах (Волынская область). Флаги обнаружили 31 октября на помойке
2023-10-31T15:43
2023-10-31T15:43
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В злодействе подозревают местного пенсионера. Главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский заявил: Полицейские выясняют мотив такого поступка. Кражу зафиксировали в журнале единого учёта заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.Ранее полицейские Западной Украины сообщали о выявленной подпольной мастерской по изготовлению фальшивых документов для уклонистов. Нацполиция Украины регулярно сообщает о выявлении уклоняющихся от призыва и мобилизации.Западноукраинские телеканалы сообщали об актах вандализма, совершённых местными властями в отношении памятников и захоронений красноармейцам, освобождавшим Украину от гитлеровцев во время Великой Отечественной войны. в частности, сообщалось о гробокопательстве с извлечением на воинских мемориалах останков красноармейцев, чтобы захоронить на тех местах погибших на СВО солдат ВСУ.
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новости, новости украины, потери всу, сво, флаги, украинские националисты, вандализм, вандалы, кладбище, западная украина, волынь, нацполиция, пенсионеры
Новости, Новости Украины, потери ВСУ, СВО, флаги, украинские националисты, вандализм, вандалы, кладбище, Западная Украина, Волынь, Нацполиция, пенсионеры

"Бросил на свалке": Украинская полиция подозревает пенсионера в краже флагов с могил военнослужащих

15:43 31.10.2023
 
© AP / Mykola Tys
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP / Mykola Tys
Читать в
Нацполиция Украины обнаружила 13 украинских флагов, которые накануне похитили из Мемориала славы в Киверцах (Волынская область). Флаги обнаружили 31 октября на помойке
В злодействе подозревают местного пенсионера. Главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский заявил:
"Он их бросил на свалке около мусора".
Полицейские выясняют мотив такого поступка. Кражу зафиксировали в журнале единого учёта заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.
Ранее полицейские Западной Украины сообщали о выявленной подпольной мастерской по изготовлению фальшивых документов для уклонистов. Нацполиция Украины регулярно сообщает о выявлении уклоняющихся от призыва и мобилизации.
Западноукраинские телеканалы сообщали об актах вандализма, совершённых местными властями в отношении памятников и захоронений красноармейцам, освобождавшим Украину от гитлеровцев во время Великой Отечественной войны. в частности, сообщалось о гробокопательстве с извлечением на воинских мемориалах останков красноармейцев, чтобы захоронить на тех местах погибших на СВО солдат ВСУ.
ИС-2 в Ровно - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 18:33
Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдатуЛучше всего местечковые националисты воюют с женщинами, детьми, немощными стариками и памятниками
 
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