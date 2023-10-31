https://ukraina.ru/20231031/1050645917.html

"Бросил на свалке": Украинская полиция подозревает пенсионера в краже флагов с могил военнослужащих

"Бросил на свалке": Украинская полиция подозревает пенсионера в краже флагов с могил военнослужащих - 31.10.2023 Украина.ру

"Бросил на свалке": Украинская полиция подозревает пенсионера в краже флагов с могил военнослужащих

Нацполиция Украины обнаружила 13 украинских флагов, которые накануне похитили из Мемориала славы в Киверцах (Волынская область). Флаги обнаружили 31 октября на помойке

2023-10-31T15:43

2023-10-31T15:43

2023-10-31T15:43

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В злодействе подозревают местного пенсионера. Главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский заявил: Полицейские выясняют мотив такого поступка. Кражу зафиксировали в журнале единого учёта заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.Ранее полицейские Западной Украины сообщали о выявленной подпольной мастерской по изготовлению фальшивых документов для уклонистов. Нацполиция Украины регулярно сообщает о выявлении уклоняющихся от призыва и мобилизации.Западноукраинские телеканалы сообщали об актах вандализма, совершённых местными властями в отношении памятников и захоронений красноармейцам, освобождавшим Украину от гитлеровцев во время Великой Отечественной войны. в частности, сообщалось о гробокопательстве с извлечением на воинских мемориалах останков красноармейцев, чтобы захоронить на тех местах погибших на СВО солдат ВСУ.

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