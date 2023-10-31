Западные СМИ огорчены: "Леопарды" быстро заканчиваются - 31.10.2023 Украина.ру
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Западные СМИ огорчены: "Леопарды" быстро заканчиваются
Западные СМИ огорчены: "Леопарды" быстро заканчиваются - 31.10.2023 Украина.ру
Западные СМИ огорчены: "Леопарды" быстро заканчиваются
Армия России наращивает беспрецедентные темпы уничтожения западной военной техники. Германия в следующем году поставит ВСУ танков "Леопард" чуть больше, чем русские выбили за неполный октябрь, написало издание Forbes 30 октября
2023-10-31T15:08
2023-10-31T15:08
новости
leopard-2 (танк)
украина
сво
forbes
военная помощь
швеция
нато
украина-нато
ес
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Западное издание присмотрелось к уничтожению современного немецкого танка Leopard 2A5 в шведской модификации Strv 122, отметив: "Такими образом, шесть потерь Leopard 2 всего за неделю или около того. Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые русские уничтожили неделе ранее, и украинцы списали дюжину танков немецкого производства — из 71 переданных на военные нужды союзниками Украины по НАТО. Другими словами, украинцы потеряли почти пятую часть своих Leopard 2".Германия пообещала поставить еще 14 танков Leopard 2A4 прибыть в 2024 году, что тоже тревожит не только из-за количества:Особо отмечено уничтожение Strv 122, который "стал жертвой опытной команды, запустившей тяжелую противотанковую ракету, возможно, 60-фунтовый "Корнет". Засада русских средь бела дня охотилась на пару таких 69-тонных танков с усиленной защитой на границе ЛНР и Харьковской области, отметило издание. Экипаж одного из уничтоженных танков смог сбежать.В прошлом месяце пара "бывших шведских танков" ВСУ подорвалась на минах и подверглась добиванию дронами со взрывчаткой. Один из них удалось восстановить благодаря композитной броне, которой шведы усилили немецкий Leopard 2A5.Такое усиление смогло защитить Strv 122 от маломощных дронов-камикадзе, но не от ракеты "Корнет", которая способна пробить более тысячи миллиметров брони с расстояния в километр. "Полная потеря Strv 122 стала болезненным ударом для 21-й бригады", констатировало издание. Теперь эта часть ВСУ располагает всего одной танковой ротой вместо трёх рот как в большинстве украинских механизированных бригад."Швеция не выразила готовность пожертвовать больше Strv 122 — изначально у нее было всего 120 танков, — поэтому, как только 10 Strv 122 в 21-й бригаде закончатся, подразделению придется переключиться на другой тип танков. Тот, который почти наверняка обеспечит меньшую защиту экипажу, чем Strv 122", - поведал журнал.Тем временем генералы НАТО продолжают жаловаться на исчерпание своих арсеналов в связи с поставками ВСУ. С октября проблему осложнила война Израиля с палестинским движением ХАМАС – ради этого США развернули обратно отправленную с Ближнего Востока военную помощь ВСУ.Западные производители вооружений кратно завысили цены на боеприпасы, артиллерию и военную технику. Западная пресса сообщала о неуверенности оружейных компаний в сохранении заказов после окончания СВО.
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новости, leopard-2 (танк), украина, сво, forbes, военная помощь, швеция, нато, украина-нато, ес, фрг, корнет, оружие
Новости, Leopard-2 (танк), Украина, СВО, Forbes, военная помощь, Швеция, НАТО, Украина-НАТО, ЕС, ФРГ, Корнет, оружие

Западные СМИ огорчены: "Леопарды" быстро заканчиваются

15:08 31.10.2023
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP / Andriy Andriyenko
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Армия России наращивает беспрецедентные темпы уничтожения западной военной техники. Германия в следующем году поставит ВСУ танков "Леопард" чуть больше, чем русские выбили за неполный октябрь, написало издание Forbes 30 октября
Западное издание присмотрелось к уничтожению современного немецкого танка Leopard 2A5 в шведской модификации Strv 122, отметив:
"Такими образом, шесть потерь Leopard 2 всего за неделю или около того. Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые русские уничтожили неделе ранее, и украинцы списали дюжину танков немецкого производства — из 71 переданных на военные нужды союзниками Украины по НАТО. Другими словами, украинцы потеряли почти пятую часть своих Leopard 2".
Германия пообещала поставить еще 14 танков Leopard 2A4 прибыть в 2024 году, что тоже тревожит не только из-за количества:
"Эти танки на замену не могут появиться достаточно скоро: русские выбивают Leopard 2 с возрастающей скоростью".
Особо отмечено уничтожение Strv 122, который "стал жертвой опытной команды, запустившей тяжелую противотанковую ракету, возможно, 60-фунтовый "Корнет". Засада русских средь бела дня охотилась на пару таких 69-тонных танков с усиленной защитой на границе ЛНР и Харьковской области, отметило издание. Экипаж одного из уничтоженных танков смог сбежать.
В прошлом месяце пара "бывших шведских танков" ВСУ подорвалась на минах и подверглась добиванию дронами со взрывчаткой. Один из них удалось восстановить благодаря композитной броне, которой шведы усилили немецкий Leopard 2A5.
Такое усиление смогло защитить Strv 122 от маломощных дронов-камикадзе, но не от ракеты "Корнет", которая способна пробить более тысячи миллиметров брони с расстояния в километр. "Полная потеря Strv 122 стала болезненным ударом для 21-й бригады", констатировало издание. Теперь эта часть ВСУ располагает всего одной танковой ротой вместо трёх рот как в большинстве украинских механизированных бригад.
"Швеция не выразила готовность пожертвовать больше Strv 122 — изначально у нее было всего 120 танков, — поэтому, как только 10 Strv 122 в 21-й бригаде закончатся, подразделению придется переключиться на другой тип танков. Тот, который почти наверняка обеспечит меньшую защиту экипажу, чем Strv 122", - поведал журнал.
Тем временем генералы НАТО продолжают жаловаться на исчерпание своих арсеналов в связи с поставками ВСУ. С октября проблему осложнила война Израиля с палестинским движением ХАМАС – ради этого США развернули обратно отправленную с Ближнего Востока военную помощь ВСУ.
Западные производители вооружений кратно завысили цены на боеприпасы, артиллерию и военную технику. Западная пресса сообщала о неуверенности оружейных компаний в сохранении заказов после окончания СВО.
Leopard 2
26 октября, 04:54
Киев за последние дни потерял сразу три танка Leopard 2 - ForbesУничтожение на Украине за последние дни сразу трёх танков Leopard 2 стало для ВСУ "самой тяжёлой потерей" западных танков с начала контрнаступления. Об этом говорится в опубликованном 25 октября материале обозревателя Forbes Дэвида Экса
 
НовостиLeopard-2 (танк)УкраинаСВОForbesвоенная помощьШвецияНАТОУкраина-НАТОЕСФРГКорнеторужие
 
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