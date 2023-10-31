https://ukraina.ru/20231031/1050642427.html

Кузнецы Донбасса присоединят к кованой карте России миниатюры новых регионов

Кузнецы Донбасса присоединят к кованой карте России миниатюры новых регионов - 31.10.2023 Украина.ру

Кузнецы Донбасса присоединят к кованой карте России миниатюры новых регионов

Донецкие и луганские кузнецы присоединят в канун Дня народного единства к кованой карте России в Симферополе миниатюры новых регионов, сообщил 31 октября телеграм-канал "Донбасс решает"

2023-10-31T14:08

2023-10-31T14:08

2023-10-31T14:08

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Бурдук рассказал, что фрагменты этих карт выкуют в Донецке на XXV фестивале кузнечного мастерства.В конце октября донецкие кузнецы повезут их на II кузнечный арт-фестиваль "Время России", который пройдет в Симферополе, где установлена большая кованая карта России.Кованая карта России была открыта в Крыму 4 ноября 2019 года, ко Дню народного единства. Карта установлена в самом центре Симферополя, напротив здания правительства Крыма, в сквере имени Тренева.В создании 10-метровой 15-тонной карты принимали участие около 300 мастеров. Они приехали в Симферополь с фрагментами карты и символами своих регионов.Каждый регион России отмечен своим символом. Крым соединён с Кубанью Крымским мостом, а Оренбург отмечен своим знаменитым пуховым платком.Донецкие и луганские кузнецы занимаются подготовкой металлического рельефа четырёх новых регионов России. На каждом из элементов карты будут установлены символы областей и республик. Что именно будет представлять каждый регион пока не раскрывается.

https://ukraina.ru/20231031/1050639903.html

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