Кузнецы Донбасса присоединят к кованой карте России миниатюры новых регионов - 31.10.2023 Украина.ру
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Кузнецы Донбасса присоединят к кованой карте России миниатюры новых регионов
Кузнецы Донбасса присоединят к кованой карте России миниатюры новых регионов - 31.10.2023 Украина.ру
Кузнецы Донбасса присоединят к кованой карте России миниатюры новых регионов
Донецкие и луганские кузнецы присоединят в канун Дня народного единства к кованой карте России в Симферополе миниатюры новых регионов, сообщил 31 октября телеграм-канал "Донбасс решает"
2023-10-31T14:08
2023-10-31T14:08
новости
россия
день народного единства
крым
симферополь
карта
кузнецы
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Бурдук рассказал, что фрагменты этих карт выкуют в Донецке на XXV фестивале кузнечного мастерства.В конце октября донецкие кузнецы повезут их на II кузнечный арт-фестиваль "Время России", который пройдет в Симферополе, где установлена большая кованая карта России.Кованая карта России была открыта в Крыму 4 ноября 2019 года, ко Дню народного единства. Карта установлена в самом центре Симферополя, напротив здания правительства Крыма, в сквере имени Тренева.В создании 10-метровой 15-тонной карты принимали участие около 300 мастеров. Они приехали в Симферополь с фрагментами карты и символами своих регионов.Каждый регион России отмечен своим символом. Крым соединён с Кубанью Крымским мостом, а Оренбург отмечен своим знаменитым пуховым платком.Донецкие и луганские кузнецы занимаются подготовкой металлического рельефа четырёх новых регионов России. На каждом из элементов карты будут установлены символы областей и республик. Что именно будет представлять каждый регион пока не раскрывается.
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новости, россия, день народного единства, крым, симферополь, карта, кузнецы, новые регионы, новые регионы рф, днр, лнр, херсонская область, запорожская область
Новости, Россия, День народного единства, Крым, Симферополь, карта, кузнецы, Новые регионы, Новые регионы РФ, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область

Кузнецы Донбасса присоединят к кованой карте России миниатюры новых регионов

14:08 31.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Донецкие и луганские кузнецы присоединят в канун Дня народного единства к кованой карте России в Симферополе миниатюры новых регионов, сообщил 31 октября телеграм-канал "Донбасс решает"
"В День народного единства к кованой карте России присоединят карты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - заявил глава Гильдии кузнецов Донбасса Виктор Бурдук.
Бурдук рассказал, что фрагменты этих карт выкуют в Донецке на XXV фестивале кузнечного мастерства.
В конце октября донецкие кузнецы повезут их на II кузнечный арт-фестиваль "Время России", который пройдет в Симферополе, где установлена большая кованая карта России.
Кованая карта России была открыта в Крыму 4 ноября 2019 года, ко Дню народного единства. Карта установлена в самом центре Симферополя, напротив здания правительства Крыма, в сквере имени Тренева.
В создании 10-метровой 15-тонной карты принимали участие около 300 мастеров. Они приехали в Симферополь с фрагментами карты и символами своих регионов.
Каждый регион России отмечен своим символом. Крым соединён с Кубанью Крымским мостом, а Оренбург отмечен своим знаменитым пуховым платком.
Донецкие и луганские кузнецы занимаются подготовкой металлического рельефа четырёх новых регионов России. На каждом из элементов карты будут установлены символы областей и республик. Что именно будет представлять каждый регион пока не раскрывается.
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