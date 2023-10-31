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СБУ угрожает российской певице пожизненным лишением свободы

СБУ угрожает российской певице пожизненным лишением свободы - 31.10.2023 Украина.ру

СБУ угрожает российской певице пожизненным лишением свободы

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что якобы "сообщила о подозрении российской певице Чичериной". В заявлении СБУ от 31 октября утверждается, что Юлии Чичериной "грозит пожизненное лишение свободы"

2023-10-31T13:50

2023-10-31T13:50

2023-10-31T13:50

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СБУ утверждает, что Юлия Чичерина угрожала "украинцам сибирскими концлагерями". В собранной украинской спецслужбой "доказательной базе" отмечено, что российская певица поддержала СВО и опубликовала на собственном Ютуб-канале видеообращение, где призвала неких "военных Сил обороны" сдаваться в плен.В вину певице ставится посещение освобождённых от ВСУ населённых пунктов новых регионов Российской Федерации, выступления перед местными жителями."Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу России. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Чичериной о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины", - сказано в официальном сообщении.Украинская спецслужба утверждает, что российская певица якобы может быть пожизненно лишена свободы по квалификации её действий по четырём статьям украинского УК. При этом СБУ не сообщила, когда и при каких обстоятельствах сообщила гражданке России о своих "подозрениях".Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина никак не отреагировала на заявление СБУ.

https://ukraina.ru/20231019/1050331029.html

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