https://ukraina.ru/20231031/1050641690.html
СБУ угрожает российской певице пожизненным лишением свободы
СБУ угрожает российской певице пожизненным лишением свободы - 31.10.2023 Украина.ру
СБУ угрожает российской певице пожизненным лишением свободы
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что якобы "сообщила о подозрении российской певице Чичериной". В заявлении СБУ от 31 октября утверждается, что Юлии Чичериной "грозит пожизненное лишение свободы"
2023-10-31T13:50
2023-10-31T13:50
2023-10-31T13:50
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СБУ утверждает, что Юлия Чичерина угрожала "украинцам сибирскими концлагерями". В собранной украинской спецслужбой "доказательной базе" отмечено, что российская певица поддержала СВО и опубликовала на собственном Ютуб-канале видеообращение, где призвала неких "военных Сил обороны" сдаваться в плен.В вину певице ставится посещение освобождённых от ВСУ населённых пунктов новых регионов Российской Федерации, выступления перед местными жителями."Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу России. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Чичериной о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины", - сказано в официальном сообщении.Украинская спецслужба утверждает, что российская певица якобы может быть пожизненно лишена свободы по квалификации её действий по четырём статьям украинского УК. При этом СБУ не сообщила, когда и при каких обстоятельствах сообщила гражданке России о своих "подозрениях".Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина никак не отреагировала на заявление СБУ.
https://ukraina.ru/20231019/1050331029.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, сбу, юлия чичерина, музыка, российский музыкант, новые регионы рф, сво, информационная война, лднр, юстиция, спецслужбы
Новости, Новости Украины, СБУ, Юлия Чичерина, музыка, российский музыкант, Новые регионы РФ, СВО, информационная война, ЛДНР, юстиция, спецслужбы
СБУ угрожает российской певице пожизненным лишением свободы
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что якобы "сообщила о подозрении российской певице Чичериной". В заявлении СБУ от 31 октября утверждается, что Юлии Чичериной "грозит пожизненное лишение свободы"
СБУ утверждает, что Юлия Чичерина угрожала "украинцам сибирскими концлагерями". В собранной украинской спецслужбой "доказательной базе" отмечено, что российская певица поддержала СВО и опубликовала на собственном Ютуб-канале видеообращение, где призвала неких "военных Сил обороны" сдаваться в плен.
В вину певице ставится посещение освобождённых от ВСУ населённых пунктов новых регионов Российской Федерации, выступления перед местными жителями.
"Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу России. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Чичериной о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины", - сказано в официальном сообщении.
Украинская спецслужба утверждает, что российская певица якобы может быть пожизненно лишена свободы по квалификации её действий по четырём статьям украинского УК. При этом СБУ не сообщила, когда и при каких обстоятельствах сообщила гражданке России о своих "подозрениях".
Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина никак не отреагировала на заявление СБУ.