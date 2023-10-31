СБУ угрожает российской певице пожизненным лишением свободы - 31.10.2023 Украина.ру
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СБУ угрожает российской певице пожизненным лишением свободы
СБУ угрожает российской певице пожизненным лишением свободы - 31.10.2023 Украина.ру
СБУ угрожает российской певице пожизненным лишением свободы
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что якобы "сообщила о подозрении российской певице Чичериной". В заявлении СБУ от 31 октября утверждается, что Юлии Чичериной "грозит пожизненное лишение свободы"
2023-10-31T13:50
2023-10-31T13:50
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СБУ утверждает, что Юлия Чичерина угрожала "украинцам сибирскими концлагерями". В собранной украинской спецслужбой "доказательной базе" отмечено, что российская певица поддержала СВО и опубликовала на собственном Ютуб-канале видеообращение, где призвала неких "военных Сил обороны" сдаваться в плен.В вину певице ставится посещение освобождённых от ВСУ населённых пунктов новых регионов Российской Федерации, выступления перед местными жителями."Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу России. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Чичериной о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины", - сказано в официальном сообщении.Украинская спецслужба утверждает, что российская певица якобы может быть пожизненно лишена свободы по квалификации её действий по четырём статьям украинского УК. При этом СБУ не сообщила, когда и при каких обстоятельствах сообщила гражданке России о своих "подозрениях".Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина никак не отреагировала на заявление СБУ.
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новости, новости украины, сбу, юлия чичерина, музыка, российский музыкант, новые регионы рф, сво, информационная война, лднр, юстиция, спецслужбы
Новости, Новости Украины, СБУ, Юлия Чичерина, музыка, российский музыкант, Новые регионы РФ, СВО, информационная война, ЛДНР, юстиция, спецслужбы

СБУ угрожает российской певице пожизненным лишением свободы

13:50 31.10.2023
 
© из личного архива Юлии ЧичеринойЧичерина
Чичерина
© из личного архива Юлии Чичериной
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что якобы "сообщила о подозрении российской певице Чичериной". В заявлении СБУ от 31 октября утверждается, что Юлии Чичериной "грозит пожизненное лишение свободы"
СБУ утверждает, что Юлия Чичерина угрожала "украинцам сибирскими концлагерями". В собранной украинской спецслужбой "доказательной базе" отмечено, что российская певица поддержала СВО и опубликовала на собственном Ютуб-канале видеообращение, где призвала неких "военных Сил обороны" сдаваться в плен.
В вину певице ставится посещение освобождённых от ВСУ населённых пунктов новых регионов Российской Федерации, выступления перед местными жителями.
"Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу России. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Чичериной о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины", - сказано в официальном сообщении.
Украинская спецслужба утверждает, что российская певица якобы может быть пожизненно лишена свободы по квалификации её действий по четырём статьям украинского УК. При этом СБУ не сообщила, когда и при каких обстоятельствах сообщила гражданке России о своих "подозрениях".
Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина никак не отреагировала на заявление СБУ.
19 октября, 16:22
СБУ сообщила о подозрении соратнику Медведчука, которого не может разыскатьСлужба безопасности Украины наработала материалы, на основании которых "сообщено о подозрении" Максиму Гольдарбу, в отношении которого "продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения". Об этом 19 октября сообщила пресс-служба украинской спецслужбы.
 
НовостиНовости УкраиныСБУЮлия Чичеринамузыкароссийский музыкантНовые регионы РФСВОинформационная войнаЛДНРюстицияспецслужбы
 
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