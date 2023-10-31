Провокации с биооружием, растущие аппетиты Киева. Главное на Украине на 13:00 31 октября
13:00 31.10.2023 (обновлено: 14:03 31.10.2023)
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Украина может готовить провокации с биооружием; дальнобойных ATACMS Киеву уже недостаточно; украинским каратистам не дали выступить с антироссийской речью в Венгрии
Киев учится устраивать провокации с биологическим оружием «под чужим флагом»
Служба безопасности Украины и Национальная полиция могут устроить провокации с биологическим оружием «под чужим флагом». Об этом заявил на брифинге в Москве начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По данным ведомства, в августе-сентябре этого года при поддержке США во Львове прошел тренинг, на котором отрабатывались методы осуществления провокаций с вирусом гриппа птиц с целью обвинить Россию в биологической диверсии. Этим мероприятием управляла представитель Великобритании Филиппа Ленцос, рассказал Кириллов.
В тренинге приняли участие представители органов государственной власти Украины, включая СБУ и национальную полицию, а также сотрудники западных некоммерческих организаций.
«Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей СБУ и национальной полиции Украины. Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом"», — сказал Кириллов.
Представитель Минобороны РФ отметил, что США сохраняют контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта. В декабре 2022 года американская компания CH2M Hill в письме украинским подрядчикам подтвердила намерение продолжить сбор опасных патогенов на западе страны при сокращении числа лабораторий для хранение этих коллекций, отметил Кириллов.
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МО РФ также располагает данным об участии ЦУР США в американских военно-биологических программах, в том числе через некоммерческую организацию «Рэнд», рассказал Кириллов.
Эта организация специализируется на политической проблематике и поэтому ее участие в биологических проектах ЦРУ также вызывает ряд вопросов.
Данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак, рассказал Кириллов.
В отчете «Рэнд», который имеется в распоряжении МО РФ, по его словам, указано, что использование таких подходов «…могло бы помочь в планировании и осуществлении биологической атаки…». При этом отмечается, что интеллектуальная система способна выбрать наиболее подходящий тип хранения биологической рецептуры, подобрать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов.
«Совершенно очевидно, что подобные исследования не соответствуют обязательствам Вашингтона по нераспространению биологического оружия», — подытожил Игорь Кириллов.
Украина требует от США ATACMS новой модификации
Киев требует от Вашингтона ракеты большей дальности, пишет Bloomberg, ссылаясь на выступление посла Украины в США Оксаны Маркаровой на ежегодной конференции военных репортеров и редакторов.
По ее словам, с помощью ракет ATACMS малой дальности ВСУ «эффективно» атаковали российские склады боеприпасов и припаркованные вертолеты, но Киеву нужны и другие модификации данного оружия.
Полученная Украиной версия имеет дальность действия от 160 до 165 километров, что «очень хорошо», отметила дипломат. Однако Украина хотела бы получить побольше таких ракет, а также и те, у которых дальность действия побольше.
Bloomberg отмечает, что администрация президента Джо Байдена не решается отправлять Украине оружие с большей дальностью, которое можно было бы запустить по России.
«После долгих внутренних дебатов и давления со стороны американских законодателей, администрация отправила более старую версию ATACMS с вызывающими споры кассетными боеприпасами, которые не используются в США», — подчеркивает издание.
Согласно справочнику по оружию армии США, новая версия ATACMS стреляет почти в два раза дальше, чем отправленные на Украину. Ракеты можно запускать из тех же пусковых установок HIMARS, которые уже использует Украина для запуска ракет с GPS-наведением.
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Только спорт и никакой политики
Выступать с политическими заявлениями на Чемпионате мира украинской делегации запретила Всемирная федерация карате (WKF). Об этом сообщил президент Федерации карате России Сергей Цой.
По его словам, перед началом чемпионата, на конгрессе WKF, украинская делегация выражала желание выступить с политическими антироссийскими заявлениями.
«От имени Федерации карате России мы официально заявили, что считаем это недопустимым, а если все-таки украинцы получат трибуну, тогда будем резко им отвечать. К чести исполкома WKF, он исключил возможность делать какие-либо политические заявления на конгрессе», — рассказал Цой.
На Чемпионате мира по карате, который завершился 29 октября в Венгрии, российские спортсмены выступали в нейтральном статусе и завоевали одну бронзовую медаль.
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