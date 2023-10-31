https://ukraina.ru/20231031/1050638122.html

Конрад Рэнкас: Польских солдат могут послать и на Украину, и на Ближний Восток – но не Варшава это решает

Конрад Рэнкас: Польских солдат могут послать и на Украину, и на Ближний Восток – но не Варшава это решает - 31.10.2023 Украина.ру

Конрад Рэнкас: Польских солдат могут послать и на Украину, и на Ближний Восток – но не Варшава это решает

Польский политический аналитик считает, что внешняя политика Варшавы после выборов не изменится, потому что она не была и не является независимой, а определяется приказами из Вашингтона и подражанием Берлину

2023-10-31T12:43

2023-10-31T12:43

2023-10-31T12:43

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, какова Ваша общая оценка итогов недавних парламентских выборов в Польше? Являются ли они, как заявляют получившие большинство в Сейме леволибералы, свидетельством "фундаментальных изменений в польском обществе"?– Они о "переменах", в результате которых лидер "Гражданской коалиции" (ГК) Дональд Туск, состоявший в одной партии с Ярославом Качиньским в 1990-е годы, примет власть от нынешнего председателя партии "Право и Справедливость" (ПиС) Ярослава Качиньского, политика, действовавшего в те же 1990-е (да и раньше)?Это скорее доказательство неизменности польской политики, того, что в ней по-прежнему доминируют те же лица, те же имена, те же группы спонсоров, лозунги и очевидные линии разделения, изобретённые несколько десятилетий назад.– Большинство польских и западных аналитиков обсуждают только сложности в процессе формирования и будущей работы гипотетического правительства Дональда Туска на основе ГК, партии "Польша-2050", Польской народной партии (PSL) и "Новых левых". А остаются ли шансы на формирование коалиции ПиС и PSL?– Крайне малые, учитывая ход прошедшей парламентской кампании и дальнейший избирательный календарь, с местными выборами следующей весной и выборами в Европарламент в начале июня 2024 года.Соглашение с ПиС ныне было бы для PSL прыжком в бассейн без воды – непонятным для избирателей, и ненужным для достижения главной цели существования этой партии, то есть как можно большего числа должностей в правительстве и местном самоуправлении.С одной стороны, PSL – это партия бюрократии, которая пойдёт туда, где дадут больше мест. Однако это также формирование, которое в Польше наиболее прочно связано с политикой Европейской комиссии, особенно с проводимым Брюсселем курсом на так называемую энергетическую трансформацию.Речь о переходе от газа и угля в пользу возобновляемых источников энергии, дальнейшем сворачивании промышленности и даже тех сельскохозяйственных секторов, которые считаются "опасными для климата", – таких как массовое производство мяса.Подобную программу, конечно, можно было бы реализовать и в партнерстве с ПиС, которая "сильно конфликтовала" с Брюсселем и Берлином только на словах, но вопрос в том, зачем "народникам" это делать? Ведь блок "Третий путь" в очередной раз спас их парламентское существование.В контексте президентских выборов 2025 года, независимо от того, победит ли кандидат от "Гражданской коалиции" (вероятно, Рафал Тшасковский, мэр Варшавы) или Шимон Головня от "Польши-2050" (т.е. партнёра PSL по блоку "Третий путь"), или сам Дональд Туск, или пока неизвестный кандидат от ПиС, – лидер PSL Владислав Косиняк-Камыш может рассчитывать на дальнейшее укрепление своей позиции (или даже на кресло премьер-министра) при любом раскладе, будь то с ГК или ПиС.И к тому времени, по своему обыкновению, Польская народная партия превратит подконтрольные ей министерства в собственные независимые княжества, что было бы гораздо сложнее в случае её коалиции с "Правом и Справедливостью".– Вы неоднократно заявляли, что "восточная политика" Варшавы в случае смены власти в Польше останется неизменной, за исключением, возможно, отдельных нюансов. Какими могут быть эти нюансы, если Туск снова станет премьер-министром?– Я не говорю о "нюансах", а лишь о приказах из Вашингтона и подражании Берлину. Внешняя политика Польши не была и не является независимой, и не будет независимой под руководством Туска и остальных. Ведь не имеет никакого значения, американцы, англичане или немцы прикажут полякам воевать с русскими и белорусами?..– В последние дни в польских СМИ один за другим появляются материалы, в которых весьма критично оцениваются действия Киева и перспективы его победы на поле боя. С чем это может быть связано?– Они критикуют не Киев или вовлеченность Украины в войну, а именно президента Зеленского и его методы ведения боевых действий. При этом особенно хвалят генерала Залужного. Возможно, в западных центрах власти уже принято решение заменить Зеленского и возложить на его команду ответственность за военные неудачи, коррупцию, а особенно воровство поставленного Западом оружия и техники.– В минувшее воскресенье, 29 октября, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немцы должны быть готовы к войне, и выстроить под это бундесвер и общество. Нет ли в этих словах скрытой угрозы Польше? Ведь ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц намекал на возможность актуализации дискуссии о немецко-польской границе в том случае, если Варшава будет настаивать на получении репараций за Вторую мировую войну от Берлина?– Если уж эта война и случится, то это будет война с Россией и Белоруссией, в которой Войско Польское будет обеспечивать разведку и поддержку для бундесвера. Как Польша не будет вторгаться на Украину, так и Германия не будет нападать на Польшу только потому, что российские СМИ рассказывают такие сказки, чтобы развеселить сердца людей.Кто-то пытается утешить россиян тем, что им не нужно беспокоиться о ситуации на фронте, потому что скоро произойдёт чудо, и западные противники будут сражаться друг с другом? Надежды напрасны, ничего подобного не случится. России придется справляться самостоятельно, без каких-либо чудес.– Польша ранее всегда поддерживала военные авантюры США, достаточно вспомнить Ирак и Афганистан. Возможно ли участие польских военных в нынешнем вооружённом конфликте на Ближнем Востоке, ведь американские корабли и морские пехотинцы уже у берегов Израиля?– Да, это возможно. Хотя, конечно, недавно состоялась встреча министра иностранных дел Польши Збигнева Рау с дипломатами арабских стран, которая сразу же подверглась резкой критике со стороны израильского посла.Сразу после этого Польша, как и много других вассалов США, воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей к немедленному прекращению огня в Палестине.Это еще раз подтверждает несамостоятельность польской политики и в этой области. Так что, возможно, наших солдат пошлют на Украину, может быть, и на Ближний Восток, но решать это будет точно не Варшава.

https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html

https://ukraina.ru/20231025/1050477431.html

https://ukraina.ru/20231018/1050281457.html

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интервью, польша, украина, россия, сша, туск, ярослав качиньский, пис, оон, израиль, палестина, владимир зеленский, валерий залужный