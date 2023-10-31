https://ukraina.ru/20231031/1050633658.html

В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск" - ФСБ

В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск" - ФСБ - 31.10.2023 Украина.ру

В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск" - ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали в Кузбассе участника украинских "кибервойск", который совершал атаки на критическую инфраструктуру России. Об этом 31 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России

2023-10-31T10:15

2023-10-31T10:15

2023-10-31T13:19

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В городе Белово Кемеровской области (Кузбассе) пресечена деятельность гражданина России, направленная против безопасности страны, сообщили в ведомстве. Гражданин совершил госизмену в форме оказания иной помощи иностранной организации.Сотрудниками российских спецслужб установлено, что задержанный вступил в мессенджере в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведки Украины, и осуществлял компьютерные атаки на информационные ресурсы России. Атаки нарушили работоспособность объектов критической инфраструктуры России, подчеркнули в ФСБ.Обвиняемый в госизмене арестован. У него изъяли средства вычислительной техники и связи, а также получены данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность.Накануне, 30 октября, сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, собиравшего разведданные в пользу ВСУ. Подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время ведется следствие, говорится в сообщении ведомства.

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новости, россия, кузбасс, всу, госизмена, украина, фсб, кибербезопасность, кибератаки, киберпреступность