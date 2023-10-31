В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск" - ФСБ - 31.10.2023 Украина.ру
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В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск" - ФСБ
В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск" - ФСБ - 31.10.2023 Украина.ру
В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск" - ФСБ
Сотрудники ФСБ задержали в Кузбассе участника украинских "кибервойск", который совершал атаки на критическую инфраструктуру России. Об этом 31 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
2023-10-31T10:15
2023-10-31T13:19
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В городе Белово Кемеровской области (Кузбассе) пресечена деятельность гражданина России, направленная против безопасности страны, сообщили в ведомстве. Гражданин совершил госизмену в форме оказания иной помощи иностранной организации.Сотрудниками российских спецслужб установлено, что задержанный вступил в мессенджере в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведки Украины, и осуществлял компьютерные атаки на информационные ресурсы России. Атаки нарушили работоспособность объектов критической инфраструктуры России, подчеркнули в ФСБ.Обвиняемый в госизмене арестован. У него изъяли средства вычислительной техники и связи, а также получены данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность.Накануне, 30 октября, сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, собиравшего разведданные в пользу ВСУ. Подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время ведется следствие, говорится в сообщении ведомства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, кузбасс, всу, госизмена, украина, фсб, кибербезопасность, кибератаки, киберпреступность
Новости, Россия, Кузбасс, ВСУ, госизмена, Украина, ФСБ, кибербезопасность, кибератаки, киберпреступность

В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск" - ФСБ

10:15 31.10.2023 (обновлено: 13:19 31.10.2023)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала гражданина РФ, подозреваемого в госизмене
ФСБ РФ задержала гражданина РФ, подозреваемого в госизмене
© ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ задержали в Кузбассе участника украинских "кибервойск", который совершал атаки на критическую инфраструктуру России. Об этом 31 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
В городе Белово Кемеровской области (Кузбассе) пресечена деятельность гражданина России, направленная против безопасности страны, сообщили в ведомстве. Гражданин совершил госизмену в форме оказания иной помощи иностранной организации.
Сотрудниками российских спецслужб установлено, что задержанный вступил в мессенджере в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведки Украины, и осуществлял компьютерные атаки на информационные ресурсы России.
Атаки нарушили работоспособность объектов критической инфраструктуры России, подчеркнули в ФСБ.
Обвиняемый в госизмене арестован. У него изъяли средства вычислительной техники и связи, а также получены данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность.
Накануне, 30 октября, сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, собиравшего разведданные в пользу ВСУ. Подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время ведется следствие, говорится в сообщении ведомства.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 18:42
Саратовчанина могут посадить на 8 лет из-за сотрудничества с проукраинскими террористамиФСБ заподозрила жителя Саратова в сотрудничестве с проукраинскими террористами. Если его вина будет доказана, ближайшие восемь лет он проведёт за решёткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности
 
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