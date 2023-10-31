https://ukraina.ru/20231031/1050631213.html

Саммит на Мальте, законопроект без Украины и квартира Зеленского. Главное на Украине на утро 31 октября

Саммит на Мальте, законопроект без Украины и квартира Зеленского. Главное на Украине на утро 31 октября - 31.10.2023 Украина.ру

Саммит на Мальте, законопроект без Украины и квартира Зеленского. Главное на Украине на утро 31 октября

Украинский саммит на Мальте не оправдал ожиданий Зеленского. В Конгресс США внесён законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня. Крым направит деньги от проданной квартиры Зеленского на нужды участников СВО

2023-10-31T09:08

2023-10-31T09:08

2023-10-31T11:13

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Об итогах прошедшего на выходных саммита на Мальте, где по инициативе Киева должна была обсуждаться так называемая «формула мира», говорится в статьи Bloomberg. По словам участников мероприятия, страны Глобального Юга сдержанно отреагировали на украинскую проблематику в связи с отвлечением их внимания на палестино-израильский конфликт.Усилия Украины по привлечению союзников на так называемом Глобальном Юге для продвижения её «формулы мира» были «омрачены» растущим беспокойством по поводу войны между Израилем и ХАМАСом, — сообщается в материале издания.По информации Bloomberg, «переговоры о ключевых принципах, необходимых для установления справедливого и прочного мира на Украине, перемежались дискуссиями о гуманитарном кризисе в Газе».Издание отмечает, что перед президентом Украины Зеленским и его союзниками «стоит задача сохранить фокус на взаимодействии со странами, которые в основном остались в стороне во время российского вторжения». Глава киевского режима рассчитывает мобилизовать поддержку своей «формулы мира», «кульминацией которой должен стать саммит лидеров позднее в этом году».План Зеленского состоит из 10 пунктов. Как следует из итогового заявления, на встрече основное внимание уделялось пяти из них: ядерной и радиационной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождению заключённых и депортированных, а также восстановлению территориальной целостности Украины.Участники встречи на Мальте также не сходятся во взглядах на потенциальное участие России в этом переговорном процессе.«Некоторые представители стран Глобального Юга считают, что Москва должна раньше или позже оказаться за столом переговоров… Другие хотят пойти на такой шаг только после того, как ключевые принципы будут согласованы на саммите», — приводит издание слова анонимных участников встречи.Также выражалось мнение о спорности обсуждений украинского вопроса и любых потенциальных мирных переговоров до президентских выборов в США.Законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня внесён в Конгресс СШАВ Палату представителей Конгресса США 30 октября поступил законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Остальные запросы президента США Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов в документе отсутствуют«Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели», — говорится в тексте законопроекта.На нужды Израиля, согласно документу, предлагается выделить 14,3 миллиарда долларов, соответствующие объёму средств, запрошенному Байденом для Израиля в рамках «пакетного» запроса к конгрессу. Но подготовленный республиканцами законопроект не предусматривает средств на поддержку других союзников Вашингтона, как о том просил президент.Ранее новый спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец и сторонник Трампа Майк Джонсон заявил, что в настоящее время первостепенной задачей является помощь Израилю, что и будет отражено в подготавливаемом отдельном законопроекте.Напомним, Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным «критически значимым» американским союзникам, в котором в «едином пакете» запросил у конгресса 105 миллиардов долларов, включая 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов для Израиля.Полный список запросов президента США в рамках единого пакета включает также 10 миллиардов на гуманитарную помощь Украине и всему миру, 14 миллиардов на финансирование пограничного контроля для борьбы с наркотрафиком, семь миллиардов для Индо-Тихоокеанского региона и Тайваня.Квартиру семьи Зеленского в Крыму продали с аукционаСредства от продажи элитной недвижимости, расположенной в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма, пойдут на нужды фронта и нужды семей участников СВО. Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.«Для себя мы однозначно определили, что средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды фронта и оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», — сказал Константинов.Он подчеркнул, что национализация и продажа квартиры стала важным и символичным шагом для крымчан, не желающих, чтобы полуостров хоть как-то был связан с Зеленским. Для жителей Крыма «Зеленский был и навсегда останется военным преступником».Квартира семьи президента Украины была продана на состоявшемся 30 октября аукционе за 44,3 миллиона рублей при начальной стоимости лота 24,6 миллиона рублей. К торгам были допущены два участника-физлица — Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая. Победителем аукциона стала Ольга Липовецкая.Общая площадь квартиры — 119,5 кв. м. Она находится на пятом этаже, а с балкона открывается вид на Чёрное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.Как неоднократно заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.

https://ukraina.ru/20231030/1050604915.html

https://ukraina.ru/20231030/1050590949.html

https://ukraina.ru/20231029/1050579353.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

новости, украина, хроники, эксклюзив, владимир зеленский, крым, квартира, мальта, саммит