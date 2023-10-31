https://ukraina.ru/20231031/1050630811.html

Крым направит деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды участников СВО - Константинов

Крым направит деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды участников СВО - Константинов - 31.10.2023 Украина.ру

Крым направит деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды участников СВО - Константинов

Средства от продажи квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма будут направлены на нужды фронта и помощь участникам СВО. Об этом со ссылкой на главу парламента республики Владимира Константинова 31 октября сообщает РИА Новости

2023-10-31T07:58

2023-10-31T07:58

2023-10-31T07:58

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россия

крым

владимир зеленский

квартира

аукцион

национализация

сво

владимир константинов

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"Для себя мы однозначно определили, что средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды фронта и оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", - сказал Константинов.Он подчеркнул, что национализация и продажа квартиры стала важным и символичным шагом для крымчан, не желающих, чтобы полуостров хоть как-то был связан с Зеленским. Для жителей Крыма "Зеленский был и навсегда останется военным преступником".Квартира семьи президента Украины была продана на состоявшемся 30 октября аукционе за 44,3 миллиона рублей при начальной стоимости лота 24,6 миллиона рублей. Победителем аукциона стала Ольга Липовецкая.Общая площадь квартиры - 119,5 кв. м. Она находится на пятом этаже, а с балкона открывается вид на Чёрное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.

https://ukraina.ru/20231030/1050611283.html

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новости, россия, крым, владимир зеленский, квартира, аукцион, национализация, сво, владимир константинов