https://ukraina.ru/20231031/1050592812.html

Обстрелы портов, возвращение "хозяина города" и усиление дерусификации. Что происходит в Одессе

Обстрелы портов, возвращение "хозяина города" и усиление дерусификации. Что происходит в Одессе - 31.10.2023 Украина.ру

Обстрелы портов, возвращение "хозяина города" и усиление дерусификации. Что происходит в Одессе

Российские военные продолжают наносить удары по инфраструктуре портов Одессы, Черноморска и по дунайским портам (Измаил, Рени, Килия)

2023-10-31T06:04

2023-10-31T06:04

2023-10-31T07:38

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Обстрелы портов. Попытка Киева использовать «альтернативный морской коридор»Киев использует регион в качестве логистической базы для переброски и хранения военной техники, горючего, боеприпасов для ВСУ. Согласно отчетам, процент сбитых ракет и беспилотников насчитывает от 90 до 100%, хотя это всего лишь попытка создать победные иллюзии. В реальности украинское ПВО не справляется, ибо его не хватает, а устаревшие снаряды представляют угрозу для мирных жителей. Даже в официозных сводках местные власти периодически признают повреждения тех или иных инфраструктурных объектов в портах.Власти Украины и лично Владимир Зеленский активно спекулируют на так называемом альтернативном морском коридоре, который Украина пытается наладить без участия в зерновой сделке. Так, министерство инфраструктуры страны рассказало, что по нему проследовали более 60 судов. А всего за время его функционирования, с момента выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы, вывезено 1,5 млн тонн различной продукции (преимущественно аграрной и металлургической). Вышеуказанный объем, как сообщается, был вывезен за 2,5 месяца.Однако, если сравнить цифры экспорта продукции со временем полноценного действия зерновой сделки, выходит, что сейчас они в разы ниже. В 2022 году по морю вывозилось минимум по 2–2,5 млн тонн ежемесячно. Очевидно, сказывается тот фактор, что многие страховщики попросту не хотят рисковать, отправляя на Украину свои суда, поскольку зерновая сделка была серьезным прикрытием для одесских портов. О крайней нестабильности работы «временного коридора» говорят и данные Администрации морских портов: Киев на один день 26 октября приостановил движение судов из-за активности российской авиации на Черном море. Также отмечалось, что движение судов по «временному коридору» не осуществлялось, поскольку разрешения не дали военные. В качестве замены Украина больше использует как раз возможности дунайских портов и сухопутных транспортных артерий юга Одесской области, завязанных на Румынию. Так, в августе данным путем было вывезено 2,4 млн тонн продукции, в сентябре — 2,3 млн тонн. Обратным путем поступает вооружение и горючее для ВСУ. Именно поэтому южная часть Одесчины будет в зоне приоритетного внимания ВС РФ.Имитация борьбы с коррупцией: бывший «хозяин Одессы» вышел из тюрьмы и восстанавливает свое влияниеНа протяжении последних месяцев Киев вновь пытался продемонстрировать видимость борьбы с коррупцией. В качестве мишени были выбраны одесские бизнесмены — бывший куратор региона Борис Кауфман и его партнер Александр Грановский (Борухович). Представители НАБУ и САП реанимировали старое уголовное дело о приватизации одесского аэропорта, закрытое еще в 2020 году. Его фабула такова: в 2011 году по инициативе тогдашнего мэра Алексея Костусева и депутатов Одесского горсовета город полностью потерял контроль над предприятием и не получал от его деятельности прибыли. 75% корпоративных прав на аэропорт завладела частная компания «Одесса аэропорт девелопмент» Кауфмана — Грановского. Участники приватизации завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн гривен и доходами от его деятельности на более 2,5 млрд гривен.В 2014 году, уже при каденции Геннадия Труханова, горсовет выиграл суд по признанию сделки недействительной, но позже по настоянию мэра подписал мировое соглашение, согласно которому предприниматели обязались вернуть лишь десять объектов из перечня имущества, ранее внесенного городом в его уставной капитал. Но при этом мэрия отказывалась от дальнейших претензий, а все обязательства перед городом, оговоренные в приватизационном договоре, отменялись. То есть Одесса за копейки лишилась ценного актива. В текущем году суд по ходатайству НАБУ и САП арестовал имущество предприятия. Кауфмана отправили в СИЗО, но на днях апелляционная инстанция его отпустила, снизив залог почти вдвое: с почти 270 до 150 миллионов гривен. Ранее Грановский также вышел на свободу, уплатив залог.Кауфман находил общий язык со всеми властями. С 2019 по 2021 год он фактически был неформальным куратором Одесской области, так как выполнял роль посредника между Трухановым и командой Зеленского. С его участием в свое время в Одессе был обеспечен комфортный режим сосуществования для всех: Киев не мешал одесским элитам доить местный бюджет, а те, в свою очередь, обеспечивали лояльность и управляемость, а также помощь в освоении бюджета, выделяемого на общегосударственные программы. Однако в 2022 году, с началом российской СВО на Украине, Кауфман не только потерял влияние, поскольку губернатором региона был назначен представитель Киева военный Максим Марченко, но и попал в серьезную опалу. Бизнесмена обложили уголовными делами, не дав выехать из страны. Почему так произошло, есть две версии. По одной, Офис президента, почувствовав абсолютную власть, решил «зачистить» местные элиты, полностью заменив их лояльными себе кадрами, по другой — на этом настаивал Вашингтон, который был не уверен в местных кадрах, опасаясь потери стратегически важной области.Кауфман и Грановский за 2019–2021 годы действительно создали вертикаль из «прикормленных» чиновников мэрии, через которых решались любые вопросы. В начале текущего года Кауфману и Грановскому это припомнили, предъявив обвинения в создании преступной организации, которая с помощью взяток чиновникам взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города. Фигурантами дела являлись также члены команды мэра Труханова: вице-мэры Олег Брындак и Михаил Кучук, директор финансового департамента горсовета Светлана Бедрега. Подобное, казалось, срикошетит и по самому градоначальнику. Но Кауфман тогда также избежал тюрьмы благодаря залогу — и дело понемногу затихло.По сведениям украинского телеграм-канала «Женщина с косой», ныне Кауфман понадобился Зе-команде, чтобы наладить коррупционные схемы и приток теневых денег.«Кауфмана выпустили из СИЗО не просто так. Он обещал офисным откат в 100 миллионов гривен. Также обещал помочь их ставленнику Киперу (нынешнему губернатору Одесской области. — Ред.) наладить работу в регионе и с зерновым коридором, а то местные элиты и чиновники устраивают Киперу тихий саботаж. Также Кауфман поможет со схемами и "темками", а то поток "черного нала" в Киев уменьшился, хотя многие заносят в ОГА "чемоданчики"», — пишут авторы канала.По сути, все идет к тому, что старые схемы вновь заработают в Одесской области под громкие речи о том, как Зеленский и Ко якобы стремится избавиться от разъевшего страну явления. Кауфман восстановит свое влияние, а громкие дела вновь втихую заметут под ковер, как это бывало неоднократно в современной истории Украины. Не зря эксперты и украинские СМИ зачастую воспринимают антикоррупционые потуги лишь как показательные акции, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. При этом сама коррупция расцветает.Продолжение дерусификации и репрессийВ Одессе не прекращается политика дерусификации: националистам явно недостаточно уже снесенных памятников, переименованных улиц, увольнений продавцов, говорящих на русском языке, и расправ над исполняющими русскоязычные песни музыкантов. Им нужно полностью стереть культурно-исторический облик города и области, напоминающий об их русском характере.«Одесса очень постсоветская и имперская — не только символами, памятниками и названиями. Здесь недавно водила гостей по городу — и они ох…ли у нас от красных звезд у Оперы — "стена героев соцтруда" и "героев советского союза" до сих пор там. Под приезды президента Порошенко их стыдливо прикрывали воздушными шарами, а сейчас вообще не парятся. Кстати, ее не было во время независимости, потом вернули в 2012-м — "Одесочка" тогда собиралась в Россию семимильными шагами: "мы говорим по-русски" и все эти акции "русского мира". И как вернули — больше и не снимали. Так и висит. Перед гостями стыдно, смотримся как дикари из России», — возмущалась в соцсетях националистка Алена Балаба.Процветает вандализм в отношении памятников, связанных с русской историей. В частности, неизвестные облили краской Александровскую колонну, построенную в честь российского императора Александра ІІ в 1891 году. «Майдановец» Сергей Гуцалюк, который сейчас является представителем Института нацпамяти, отмечал, что «ни колонны, ни пушкиных в Одессе не останется».Недавно после жалоб таких «активистов», которые пожурили мэрию за невыполнение норм языкового закона, чиновники убрали русскоязычную вывеску «Одесский городской совет». Однако, как ни парадоксально, заменили ее исключительно на англоязычный вариант.Разумеется, у большинства граждан нет возможности повлиять или противостоять этим процессам — из-за повальных репрессий киевского режима. Ибо ловля «сепаратистов», шпионов и диверсантов также не останавливается — еще не всех сторонников Куликова поля или людей, не одобряющих политику режима Зеленского, отправили за решетку. По имеющимся сведениям, СБУ за последнее время отправила в тюрьму ряд оправданных в 2017 году фигурантов дела 2 мая, оставшихся в Одессе, вменив им подготовку терактов.Однако есть показательные факты, свидетельствующие о настроениях жителей региона. Так, Одесская область, по данным Офиса языкового омбудсмена, является третьей на Украине по числу языковых скандалов (уж слишком много людей там не готовы отказываться от родного языка). В связи с этим в Киеве хотят усилить контроль за выполнением языкового закона в регионе — фактически увеличить число языковых патрулей, которые будут кошмарить людей за русский язык.Также характерно, что при дерусификации одного из спутников Одессы — Южного — в опросе, проводимом местной мэрией, приняли участие лишь чуть более 2 тысяч горожан при общем населении 30 тысяч. Они проголосовали за украинизированный вариант «Пивденне», который горсовет планирует направить в парламент как окончательно согласованный. То есть судьбу населенного пункта решили менее 10% жителей, а подавляющее большинство опрос просто проигнорировало.

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Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Виталий Диденко

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