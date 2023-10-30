В Запорожской области из-за обстрела ВСУ ранены 2 человека – Рогов - 30.10.2023 Украина.ру
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В Запорожской области из-за обстрела ВСУ ранены 2 человека – Рогов
В Запорожской области из-за обстрела ВСУ ранены 2 человека – Рогов - 30.10.2023 Украина.ру
В Запорожской области из-за обстрела ВСУ ранены 2 человека – Рогов
Два человека получили ранения из-за обстрела Вооружённых сил Украины села Красная Горка в Токмакском районе Запорожской области. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-10-30T20:38
2023-10-30T20:38
новости
обстрелы
раненые
запорожская область
сво
спецоперация
всу
вс рф
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Он уточнил, что в этот раз украинские каратели использовали кассетные боеприпасы. До этого Рогов заявлял, что украинская армия обстреляла город Токмак в Запорожской области из удар из РСЗО HIMARS. Информации о возможных пострадавших или разрушениях в результате атаки не приводилась.Ранее в министерстве обороны России сообщали, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино. Потери противника составили до 220-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе "Leopard" производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, обстрелы, раненые, запорожская область, сво, спецоперация, всу, вс рф
Новости, обстрелы, раненые, Запорожская область, СВО, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ

В Запорожской области из-за обстрела ВСУ ранены 2 человека – Рогов

20:38 30.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Два человека получили ранения из-за обстрела Вооружённых сил Украины села Красная Горка в Токмакском районе Запорожской области. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Он уточнил, что в этот раз украинские каратели использовали кассетные боеприпасы.

"В результате пострадали два человека. Различные повреждения получили семь частных домов. Информация уточняется", – написал Рогов в телеграм-канале.

До этого Рогов заявлял, что украинская армия обстреляла город Токмак в Запорожской области из удар из РСЗО HIMARS. Информации о возможных пострадавших или разрушениях в результате атаки не приводилась.
Ранее в министерстве обороны России сообщали, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино. Потери противника составили до 220-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе "Leopard" производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа.
 
НовостиобстрелыраненыеЗапорожская областьСВОСпецоперацияВСУВС РФ
 
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