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В Запорожской области из-за обстрела ВСУ ранены 2 человека – Рогов

В Запорожской области из-за обстрела ВСУ ранены 2 человека – Рогов - 30.10.2023 Украина.ру

В Запорожской области из-за обстрела ВСУ ранены 2 человека – Рогов

Два человека получили ранения из-за обстрела Вооружённых сил Украины села Красная Горка в Токмакском районе Запорожской области. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-10-30T20:38

2023-10-30T20:38

2023-10-30T20:38

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Он уточнил, что в этот раз украинские каратели использовали кассетные боеприпасы. До этого Рогов заявлял, что украинская армия обстреляла город Токмак в Запорожской области из удар из РСЗО HIMARS. Информации о возможных пострадавших или разрушениях в результате атаки не приводилась.Ранее в министерстве обороны России сообщали, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино. Потери противника составили до 220-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе "Leopard" производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, обстрелы, раненые, запорожская область, сво, спецоперация, всу, вс рф