МИД Швейцарии заявил, что готов обсудить с Россией пункты "формулы мира" - 30.10.2023 Украина.ру
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МИД Швейцарии заявил, что готов обсудить с Россией пункты "формулы мира"
МИД Швейцарии заявил, что готов обсудить с Россией пункты "формулы мира" - 30.10.2023 Украина.ру
МИД Швейцарии заявил, что готов обсудить с Россией пункты "формулы мира"
Продовольственную и ядерную безопасность, а также пункт "подтверждения окончания войны" из "формулы мира", с Россией готова обсудить Швейцария. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер в интервью РИА Новости
2023-10-30T20:23
2023-10-30T20:23
новости
украина
сво
"формула мира"
спецоперация
швейцария
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До этого Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии сообщил, что Берн в рамках "формулы мира", инициированной Украиной, является членом рабочей группы "ядерная безопасность" и выразил готовность присоединиться к группам "продовольственная безопасность" и "подтверждение прекращения войны". По словам главы МИД Швейцарии, встреча по украинской "формуле мира", состоявшаяся на Мальте, позволила обменяться мнениями разных стран "относительно подготовки будущих мирных переговоров". Однако российская сторона не присутствовала при обсуждениях. Напомним, встреча с обсуждением украинского конфликта прошла на Мальте в субботу, 28 октября. По словам информированных источников, в список участников входили страны G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Ожидалось, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие в конференции в режиме онлайн. Офис Владимира Зеленского сообщал об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств. Представители Китая на встрече отсутствовали.
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новости, украина, сво, "формула мира", спецоперация, швейцария
Новости, Украина, СВО, "формула мира", Спецоперация, Швейцария

МИД Швейцарии заявил, что готов обсудить с Россией пункты "формулы мира"

20:23 30.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с президентом Швейцарии И. Кассисом
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с президентом Швейцарии И. Кассисом
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Продовольственную и ядерную безопасность, а также пункт "подтверждения окончания войны" из "формулы мира", с Россией готова обсудить Швейцария. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер в интервью РИА Новости
"Швейцария всегда готова к обмену мнениями по этим вопросам с Россией в рамках своих обычных контактов", – сообщил он.
До этого Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии сообщил, что Берн в рамках "формулы мира", инициированной Украиной, является членом рабочей группы "ядерная безопасность" и выразил готовность присоединиться к группам "продовольственная безопасность" и "подтверждение прекращения войны".
По словам главы МИД Швейцарии, встреча по украинской "формуле мира", состоявшаяся на Мальте, позволила обменяться мнениями разных стран "относительно подготовки будущих мирных переговоров". Однако российская сторона не присутствовала при обсуждениях.
Напомним, встреча с обсуждением украинского конфликта прошла на Мальте в субботу, 28 октября. По словам информированных источников, в список участников входили страны G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Ожидалось, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие в конференции в режиме онлайн. Офис Владимира Зеленского сообщал об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств. Представители Китая на встрече отсутствовали.
 
НовостиУкраинаСВО"формула мира"СпецоперацияШвейцария
 
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