Украинцы не смогут въехать в РФ без виз – МИД РФ - 30.10.2023 Украина.ру
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Украинцы не смогут въехать в РФ без виз – МИД РФ
Украинцы не смогут въехать в РФ без виз – МИД РФ - 30.10.2023 Украина.ру
Украинцы не смогут въехать в РФ без виз – МИД РФ
Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной. Соответствующее постановление появилось на сайте pravo.gov.ru. в понедельник, 30 октября
2023-10-30T20:08
2023-10-30T20:08
новости
безвиз
безвизовый режим
россия
украина
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Напомним, соглашение о безвизовых поездках с Украиной было заключено в 1997 году. Украинская сторона ввела визы с РФ в прошлом году. РФ получила электронные копии украинской ноты с соответствующим уведомлением. Ранее сообщалось, что польские перевозчики планируют перекрыть границу с Украиной.
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новости, безвиз, безвизовый режим, россия, украина
Новости, безвиз, безвизовый режим, Россия, Украина

Украинцы не смогут въехать в РФ без виз – МИД РФ

20:08 30.10.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота визового отдела генерального консульства ФРГ в Калининграде
Работа визового отдела генерального консульства ФРГ в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной. Соответствующее постановление появилось на сайте pravo.gov.ru. в понедельник, 30 октября
"Первого января 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины, подписанного в Москве 16 января 1997 года", – сказано в сообщении.
Напомним, соглашение о безвизовых поездках с Украиной было заключено в 1997 году. Украинская сторона ввела визы с РФ в прошлом году. РФ получила электронные копии украинской ноты с соответствующим уведомлением.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики планируют перекрыть границу с Украиной.
 
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