https://ukraina.ru/20231030/1050623433.html

Украинцы не смогут въехать в РФ без виз – МИД РФ

Украинцы не смогут въехать в РФ без виз – МИД РФ - 30.10.2023 Украина.ру

Украинцы не смогут въехать в РФ без виз – МИД РФ

Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной. Соответствующее постановление появилось на сайте pravo.gov.ru. в понедельник, 30 октября

2023-10-30T20:08

2023-10-30T20:08

2023-10-30T20:08

новости

безвиз

безвизовый режим

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101372/56/1013725652_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_7f9421c32e97d6facb314d9b3a5721be.jpg

Напомним, соглашение о безвизовых поездках с Украиной было заключено в 1997 году. Украинская сторона ввела визы с РФ в прошлом году. РФ получила электронные копии украинской ноты с соответствующим уведомлением. Ранее сообщалось, что польские перевозчики планируют перекрыть границу с Украиной.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, безвиз, безвизовый режим, россия, украина