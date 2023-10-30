Украинцы не смогут въехать в РФ без виз – МИД РФ
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота визового отдела генерального консульства ФРГ в Калининграде
Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной. Соответствующее постановление появилось на сайте pravo.gov.ru. в понедельник, 30 октября
"Первого января 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины, подписанного в Москве 16 января 1997 года", – сказано в сообщении.
Напомним, соглашение о безвизовых поездках с Украиной было заключено в 1997 году. Украинская сторона ввела визы с РФ в прошлом году. РФ получила электронные копии украинской ноты с соответствующим уведомлением.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики планируют перекрыть границу с Украиной.