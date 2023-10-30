Пленный разведчик ВСУ: "Ребят, не умирайте за американские интересы – сдавайтесь" - 30.10.2023 Украина.ру
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Пленный разведчик ВСУ: "Ребят, не умирайте за американские интересы – сдавайтесь"
Пленный разведчик ВСУ: "Ребят, не умирайте за американские интересы – сдавайтесь" - 30.10.2023 Украина.ру
Пленный разведчик ВСУ: "Ребят, не умирайте за американские интересы – сдавайтесь"
Военнослужащий подчеркивает, что именно ошибка командования ВСУ привела к тому, что он оказался в плену
2023-10-30T19:15
2023-10-30T19:15
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Министерство обороны России опубликовало видеообращение пленного Артема Артеменко – стрелка-разведчика ВСУ, мобилизованного в июне этого года. Мужчина рассказал, что ему и сослуживцам командир приказал повести ротацию военнослужащих на переднем крае, но все пошло не по плану."Мы заводили ребят на позиции, поменять людей. Когда пришли, там уже все были мертвы. На обратном пути попали в российский плен", – рассказал военнослужащий ВСУ.Он подчеркнул, что руководство не в курсе реального положения дел на передовой и отдает приказы вслепую. На фоне такого наплевательского отношения к подчиненным в российском плену лучше.В Верховной Раде заявили, что из-за больших потерь на фронте Украина собирается усилить мобилизацию. Эту информацию подтвердили и в министерстве обороны Украины, указав на то, что мужчинам "лучше прийти самостоятельно, потому как государство их все равно найдет".
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Новости, Новости Украины, пленный, США, ВСУ

Пленный разведчик ВСУ: "Ребят, не умирайте за американские интересы – сдавайтесь"

19:15 30.10.2023
 
© Минобороны РФпленный Артем Артеменко – стрелок-разведчик ВСУ
пленный Артем Артеменко – стрелок-разведчик ВСУ
© Минобороны РФ
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Военнослужащий подчеркивает, что именно ошибка командования ВСУ привела к тому, что он оказался в плену
Министерство обороны России опубликовало видеообращение пленного Артема Артеменко – стрелка-разведчика ВСУ, мобилизованного в июне этого года. Мужчина рассказал, что ему и сослуживцам командир приказал повести ротацию военнослужащих на переднем крае, но все пошло не по плану.
"Мы заводили ребят на позиции, поменять людей. Когда пришли, там уже все были мертвы. На обратном пути попали в российский плен", – рассказал военнослужащий ВСУ.
Он подчеркнул, что руководство не в курсе реального положения дел на передовой и отдает приказы вслепую. На фоне такого наплевательского отношения к подчиненным в российском плену лучше.
"Ребят, не стоит умирать за американские интересы. Сдавайтесь лучше в плен, не идите на убой", – обратился Артем Артеменко к сослуживцам.
В Верховной Раде заявили, что из-за больших потерь на фронте Украина собирается усилить мобилизацию. Эту информацию подтвердили и в министерстве обороны Украины, указав на то, что мужчинам "лучше прийти самостоятельно, потому как государство их все равно найдет".
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