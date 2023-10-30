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В ВСУ признали стратегический проигрыш Украины и назвали причину

В ВСУ признали стратегический проигрыш Украины и назвали причину - 30.10.2023 Украина.ру

В ВСУ признали стратегический проигрыш Украины и назвали причину

Причина – неадекватное восприятие ситуации обществом. Об этом заявил в эфире украинского "Пятого канала" комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук

2023-10-30T18:45

2023-10-30T18:45

2023-10-30T18:45

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По его словам, в начале Специальной военной операции украинцы были готовы защищать страну, добровольцами шли в ВСУ или записывались ряды территориальной обороны. Украинские СМИ писали, что у России проблемы с логистикой – не хватает боеприпасов, обмундирования и т.д. Из-за этого посыпались тезисы, что "воевать приходится с бомжами", что российская армия воевать не умеет, и победа вот-вот наступит – через неделю-две, максимум месяц.Именно в этом и есть причина проигрыша, считает комбат ВСУ."У них [у россиян] готовность общества намного выше, чем готовность нашего. И когда они говорят про ядерную бомбу, войну всех на всех, мне почему-то кажется, что они к этим процессам готовы", – добавил комбат ВСУ.

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