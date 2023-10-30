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Примкнуть к своим в ВСУ не вышло: норвежский неонацист задержан в Польше

Примкнуть к своим в ВСУ не вышло: норвежский неонацист задержан в Польше - 30.10.2023 Украина.ру

Примкнуть к своим в ВСУ не вышло: норвежский неонацист задержан в Польше

Неонацист из Норвегии стремился к единомышленникам на Украину для участия в Спецоперации, но так и не смог перейти границу – в Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности и пограничной службы задержали его. Об этом сообщает польский вещатель TVP

2023-10-30T18:36

2023-10-30T18:36

2023-10-30T18:36

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неонацисты

норвегия

пересечение границы

польша

всу

спецоперация

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Радикала задержали ещё 21 сентября, когда он пытался пересечь украинскую границу с территории Польши. Он намеревался примкнуть к боевикам из Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Как неонацист до этого проникал на территорию Украины не уточняется, однако говорится, что только теперь польская контрразведка подтвердила связи иностранца с радикальными группами, действующими в Норвегии. Ранее норвежская полиция уже привлекала радикала к уголовной ответственности за "незаконное хранение оружия и угрозы в адрес государственных служащих". До этого сообщалось, что польские перевозчики планируют перекрыть границу с Украиной.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, неонацисты, норвегия, пересечение границы, польша, всу, спецоперация