https://ukraina.ru/20231030/1050621727.html
Примкнуть к своим в ВСУ не вышло: норвежский неонацист задержан в Польше
Примкнуть к своим в ВСУ не вышло: норвежский неонацист задержан в Польше - 30.10.2023 Украина.ру
Примкнуть к своим в ВСУ не вышло: норвежский неонацист задержан в Польше
Неонацист из Норвегии стремился к единомышленникам на Украину для участия в Спецоперации, но так и не смог перейти границу – в Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности и пограничной службы задержали его. Об этом сообщает польский вещатель TVP
2023-10-30T18:36
2023-10-30T18:36
2023-10-30T18:36
новости
неонацисты
норвегия
пересечение границы
польша
всу
спецоперация
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Радикала задержали ещё 21 сентября, когда он пытался пересечь украинскую границу с территории Польши. Он намеревался примкнуть к боевикам из Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Как неонацист до этого проникал на территорию Украины не уточняется, однако говорится, что только теперь польская контрразведка подтвердила связи иностранца с радикальными группами, действующими в Норвегии. Ранее норвежская полиция уже привлекала радикала к уголовной ответственности за "незаконное хранение оружия и угрозы в адрес государственных служащих". До этого сообщалось, что польские перевозчики планируют перекрыть границу с Украиной.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, неонацисты, норвегия, пересечение границы, польша, всу, спецоперация
Новости, неонацисты, Норвегия, пересечение границы, Польша, ВСУ, Спецоперация
Примкнуть к своим в ВСУ не вышло: норвежский неонацист задержан в Польше
Неонацист из Норвегии стремился к единомышленникам на Украину для участия в Спецоперации, но так и не смог перейти границу – в Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности и пограничной службы задержали его. Об этом сообщает польский вещатель TVP
Радикала задержали ещё 21 сентября, когда он пытался пересечь украинскую границу с территории Польши. Он намеревался примкнуть к боевикам из Интернационального легиона территориальной обороны Украины.
"Согласно выводам служб, во время предыдущего пребывания на Украине мужчина якобы получил военное снаряжение из трупов российских солдат, в том числе нашивки, элементы униформы и оружие", – пишет источник.
Как неонацист до этого проникал на территорию Украины не уточняется, однако говорится, что только теперь польская контрразведка подтвердила связи иностранца с радикальными группами, действующими в Норвегии.
"Во время задержания у мужчины были обнаружены наркотики, а также материалы, указывающие на пропаганду экстремизма и все большую радикализацию", – сообщил замминистра внутренних дел Польши по координации работы спецслужб Станислав Жарин.
Ранее норвежская полиция уже привлекала радикала к уголовной ответственности за "незаконное хранение оружия и угрозы в адрес государственных служащих".
До этого сообщалось, что польские перевозчики планируют перекрыть
границу с Украиной.