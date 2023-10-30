https://ukraina.ru/20231030/1050621390.html

Атака на Крым, украинский след в Махачкале. Итоги 30 октября на Украине

Атака на Крым, украинский след в Махачкале. Итоги 30 октября на Украине - 30.10.2023 Украина.ру

Атака на Крым, украинский след в Махачкале. Итоги 30 октября на Украине

Украина нанесла ракетный удар по Крыму. Появились новые доказательства причастности Украины к беспорядкам в аэропорту Махачкалы

2023-10-30T18:34

2023-10-30T18:34

2023-10-30T22:31

эксклюзив

хроники

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Об отражённом ударе по Крыму днём 30 октября сообщило министерство обороны России."Тридцатого октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты", - гласила публикация в телеграм-канале оборонного ведомства в 13:53.Некоторые из комментаторов указали, что произошедшее — первый подобный результат."Минобороны заявляет об успешной работе систем ПВО над Крымом. Сбиты 8 ракет Storm Shadow. С одной стороны - это первый подобный результат. Значит научились их бить. С другой, это как минимум еще четыре не сбитых Су-24 противника. Охота продолжается", - указал российский военкор Александр Коц.За полчаса до сообщения Минобороны РФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе в городе системы ПВО."В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал он в своём телеграм-канале в 12:57.Спустя четыре минуты он сообщил о том, что дым в районе Севастопольской бухте — свидетельство того, что военные используют табельные средства маскировки.Спустя четверть часа Развожаев сообщил о том, что над городом были сбиты две военные цели."По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане", - отметил губернатор.Позже он рассказал об упавших обломках, от которых пострадал мужчина 57 лет. Последний получил рану голени средней тяжести, угрозы его жизни нет.Проект "Рыбарь" выложил детальный разбор атаки на полуостров."Несколько часов назад ВСУ осуществили пуск восьми крылатых ракет Storm Shadow/SCALP в направлении Севастополя с бортов одного Су-24М с аэродрома в Староконстантинове и трех Су-27 с Миргородского аэродрома. И "Сторм Шэдоу" были не единственными: также из Одесской области были выпущены две противокорабельные ракеты "Нептун". При этом целеуказание обеспечивали три БЛА неустановленного типа, летавшие над городом. Все восемь крылатых ракет, два "Нептуна" и три беспилотника были сбиты расчетами С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" 31 дивизии ВВС и ПВО над прибрежной акваторией Черного моря, в Севастопольской бухте и Мекензиевыми горами. Некоторые обломки повредили частную инфраструктуру. Судя по географии полета, украинские формирования пытались поразить склад боеприпасов, базу Черноморского флота, а также судоремонтный завод в районе Инкермана. Обращает на себя внимание комбинирование средств поражения для усложнения работы ПВО. Ещё одним любопытным фактом является задействование самолетов Су-27, которые также модернизировали под носителей крылатых ракет. Связано это с тяжелой управляемостью Су-24М и их дефицитом (летом рабочих экземпляров оставалось не более 10-12 единиц, а с учетом недавней операции, вероятно, даже меньше)", - отмечалось в публикации проекта.Украина не раз наносила удары по Крыму. На официальном уровне это объясняется желанием осложнить снабжение ВС РФ. В то же время, от украинских ударов и терактов, как, например, терактов на Крымском мосту, подчас гибнут мирные жители. При этом украинские националисты не скрывают своих планов устроить резню на полуострове."Мы свой сезон будем открывать в Крыму. Пока весь цивилизованный мир сражается за право вершить геноциды, нас всякие вонючки пытаются убедить в том, что мы воюем за "европейские ценности". Это понятие само по себе преходящее. Европейские ценности в действующем искривлённом измерении существуют не дольше, чем ныне живущее поколение. Несколько тысячелетий европейские ценности последовательно заключались в, мягко говоря, другом. Беспрецедентный геноцид Палестины возвращает нас ко всем понятным традиционным правилам и устоям. Развязывает нам руки. Севастополь должен быть уничтожен по примеру Газы. И не только потому, что нам нравится сбрасывать людей в море. Хотя, согласитесь, это тоже будет выглядеть весело", - заявил 16 октября боец Сил специальных операций ВСУ и член запрещённой в РФ группировки С14* Сергей Бондарь.Тем временем на полуострове продолжают выявлять украинскую агентуру. Утром 30 октября Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Севастополе задержали россиянина, который передавал Украине информацию об оборонительных сооружениях Крыма."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Севастополь по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса "Государственная измена", задержан гражданин Российской Федерации", — говорилось в пресс-релизе.В ФСБ уточнили, что в марте россиянин занимался оборудованием оборонительных сооружений Крыма. При этом он собирал и передавал представителю Вооруженных сил Украины информацию об этих объектах с привязкой к географическим координатам.Украинский след в МахачкалеОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала беспорядки в аэропорту Махачкалы."Массовые беспорядки, произошедшие в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществлённой извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации. Они были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России. В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов. Оперативность заявлений и публикаций Владимира Зеленского, а также их содержание являются прямым свидетельством того, что информационная диверсия, предпринятая киевскими спецслужбами, носит скоординированный характер. Показательно, что в призывах к беспорядкам были замечены ресурсы, связанные с беглым провокатором Ильёй Пономарёвым* (признан иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов), ранее неоднократно вызывающе заявлявшем о желании нанести ущерб Российской Федерации", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов.Она отметила, что активизация диверсионно-подрывной работы украинских спецслужб на российском направлении вполне объяснима."Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и её дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины", - рассказала Захарова.Она также отметила, что "оперативная и недвусмысленная реакция руководства России и слаженные, чёткие и соразмерные действия отечественных правоохранительных органов являются однозначным ответом всем тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России"."Национальное единство – один из столпов развития нашей страны. Как заявил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на недавней встрече с представителями религиозных объединений, "межнациональное и межрелигиозное согласие – это основа российской государственности. Всё другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую". Российская Федерация и впредь будет продолжать играть стабилизирующую роль в международных делах, в том числе в ближневосточном урегулировании с опорой на взаимоуважительные отношения со всеми государствами региона, добиваться разрешения споров и конфликтов на основе цивилизованного диалога", - резюмировала представитель МИД РФ.Как удалось выяснить каналу RT, администратора телеграм-канала "Утро Дагестан", призвавшего к акции в аэропорту Махачкалы, зовут Анвар. Это человек проживает в Махачкале и получил за свою акцию 30 тыс. рублей в криптовалюте —именно столько средств было переведено на два криптокошелька. Притом последний транш пришёл 30 октября — на следующий день после беспорядков в аэропорту.Телеграм-канал "Утро Дагестан" призывает "деоккупировать" Дагестан и связан с проукраинскими деятелями через Пономарёва* (признан иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов), который и основал этот канал.Также канал связан с ВСУ."Шестого июня 2023 года в канале было опубликовано интервью с одним из действующих офицеров ВСУ Ахмедом Ахмедовым — замкомандира так называемого батальона им. имама Шамиля", - указывалось в публикации RT.Кроме того, у канала есть люди в Дагестане."Известно, что люди, связанные с администрацией канала, ходят в одну из старейших мечетей Дагестана — Центральную мечеть на улице Малыгина в Махачкале. Один из админов канала снял ролик с выступлением имама этой мечети. 22 июля имам вынес администраторам "Утро Дагестан" такфир — обвинение в неверии", - сообщил RT.По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в 19:00 глава государства проведёт совещание с главами силовых ведомств, на котором обсудят "попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества".Ожидается участие премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя нижней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, генпрокурора Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева и секретаря этого консультативно-совещательного органа Николая Патрушева, первого вице-премьера Андрея Белоусова, глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, главы Росгвардии Виктора Золотова, директора СВР Сергея Нарышкина и первого замглавы МВД Александра Горового.

https://ukraina.ru/20231030/1050604915.html

https://ukraina.ru/20231030/1050590949.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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