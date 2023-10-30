https://ukraina.ru/20231030/1050619572.html

"Запах алкоголя" и новый ревизор из Пентагона. Что говорили об Украине в мире 30 октября

"Запах алкоголя" и новый ревизор из Пентагона. Что говорили об Украине в мире 30 октября - 31.10.2023 Украина.ру

"Запах алкоголя" и новый ревизор из Пентагона. Что говорили об Украине в мире 30 октября

Усталость, поражения на фронте, массовая мобилизация – таковы реалии Украины сегодня. Бывший сотрудник венгерского посольства в Японии в ходе командировки посетил один из украинских регионов и пришел в ужас, пишут мировые СМИ

2023-10-30T18:20

2023-10-30T18:20

2023-10-31T09:50

эксклюзив

россия

украина

всу

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беспилотники

закарпатье

вашингтон

поставки

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Посчитают все до центаБолее 85 миллиардов евро потратил Евросоюз на поддержку киевского преступного режима, заявил в своем телеграм-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.Неукротимые аппетиты Киева растут с каждым днем, но постепенно пустеющие западные склады с вооружением, бунты в сенате США и конфликт на Ближнем Востоке заставят режим Зеленского умерить аппетиты. Начиная с 2014 года, Вашингтон отправил на Украину около 110 миллиардов долларов помощи. Каждый танк, и каждый снаряд, безусловно, учитывается где-то в офисах Пентагона.Поэтому, как только закончится война, западные союзники тут же потребуют денег за военную помощь, пишет Rebelión. Однако Киев будет не в состоянии расплатиться – помешают не только бесчисленные долги, но и разрушенная экономика.Кроме того, на днях в должность вступил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч – новый “ревизор”, который будет пристально следить за тем, как Украина использует военную помощь, поступающую со стороны США.В его обязанности будут входить и ежеквартальные отчеты: они будут находиться в открытом доступе, и каждый желающий сможет просмотреть, куда ушли миллиарды долларов: на вооружение или в карманы чиновников.“Подобные кредиты, полученные Аргентиной от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках неудачной попытки переизбрания бывшего президента Маурисио Макри, стоил стране четырех лет экономического кризиса”, – отмечают в Rebelión.Как итог: в стране большинство лишились социальных льгот, вырос уровень бедности и преступности. Авторы статьи задают риторический вопрос: чего можно ожидать от Украины, которая погрязла по уши в долгах, превратившись в финансового наркомана, зависящего от американской иглы? Министерство финансов Украины раннее сообщило, что уровень госдолга страны достиг рекордной отметки в 133,93 миллиарда долларов – а это более 84% валового внутреннего продукта (ВВП).Ополчились на Украину и так называемые западные хедж-фонды, такие как BlackRock и Fidelity. Они требуют от ее правительства погасить часть набранных ими долгов – терпение лопнуло даже у инвестиционных частных организаций.Дело совсем не в беспилотникеНо США и НАТО по-прежнему посредством Киева стремятся ослабить Москву всеми возможными способами, однако, как отмечают авторы Rebelión, Россия в последние годы только наращивает темпы экономического роста и противостоять ей становится все сложнее.После введения санкций Россия не уменьшила, а увеличила производство вооружения, в том числе и ракет, констатирует автор статьи в Economist. И, судя по всему, их запасы у Москвы не кончатся. При этом арсеналы Запада опустели, и своевременной поставки средств ПВО Украине никто не обещает, передает западное издание.Забеспокоился по этому поводу и эксперт по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге: он заявил, что у Украины не хватает ни платформ, ни боеприпасов к ним.Помимо этого, российская армия в разы усовершенствовала работу беспилотников на фронте. Вэсэушники жалуются, что количество потерь украинской армии возросли до тревожного уровня, в частности, из-за филигранного управления БПЛА ВС РФ.В целом, украинцы сильно отстают от россиян в вопросе беспилотников, а ведь это оружие будущего, заявила Businessinside сотрудница "Атлантического совета" Мелинда Хэринг, которая побывала на передовой.По словам Хэринг, Киеву придется многое наверстать, прежде чем он сможет хотя бы надеяться на достижение паритета с Москвой. Посетив украинскую школу для операторов, она рассмотрела различные образцы БПЛА: от разведывательных, которые помогают в определении целей для артиллерийского огня, до дронов-камикадзе, которые должны наносить удары по позициям противника, но, как говорит Хэринг, она была разочарована.Девушку удивили дроны ненадлежащего качества.“Просто бесполезный хлам. Они сделаны на китайских фабриках, а там никто не уделяет внимания деталям. В них не хватает запчастей. Они приходят уже сломанными", — рассказала Хэринг.Но Россия также использует дешевые китайские запчасти, полагают в Вusinessinside. Один украинский чиновник недавно сказал, что найденные обломки российских дронов свидетельствуют о том, что Москва закупает двигатели для них на AliExpress, но при этом успешно применяет беспилотники для нанесения ущерба противнику, демонстрируя, что качество сборки не так уж и важно.Хэринг удивило то, что на Украине власти не уделяют должного внимания производству и эксплуатации дронов. Как известно, львиную долю беспилотников для ВСУ обеспечивают активисты и волонтеры, которые собственными силами собирают и закупают аппараты. Именно поэтому украинское гражданское общество вновь бросается в пропасть по вине халатности властей, утверждают в Вusinessinside.Сердца украинцев сдуваются“Люди устали от войны, а психическое состояние оставшихся на родине рядовых украинцев вызывает серьезные опасения”, – пишет Tokyo Shimbun.Бывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша в беседе с Tokyo Shimbun рассказал, как он побывал в командировке на Украине и остался, мягко говоря, в шоке.“Всюду стоит запах алкоголя, дети не посещают школу, а люди страдают от нищеты и неопределенности”, – рассказал Коша.Большинство украинцев тревожатся по поводу того, что поддержка их государству ослабевает и только усугубляется благодаря тому, что внимание всего мира сейчас приковано к войне между Израилем и ХАМАС.Такая тенденция прослеживается буквально по всей стране, но наиболее плачевная ситуация происходит на Западной Украине, пишет Коша. По его словам, Закарпатье и до начала специальной военной операции было не очень богатым регионом, однако сейчас все на порядок хуже.Все больше здесь живущих украинских семей с трудом сводят концы с концами. В частности, это связано и массовой мобилизацией в стране."Конечно, это пока не похоже на тотальный крах как громкий хлопок воздушного шара. Скорее, это походит на то, как воздух постепенно выходит из футбольного мяча. Сердца украинцев просто сдуваются. А тут еще этот конфликт в секторе Газа, который оказался для них очередным серьезным ударом", – говорит бывший сотрудник венгерского посольства в Японии.На фоне усталости в нескольких регионах Украины на днях состоялся бунт: десятки протестующих собрались на улицах украинских городов, чтобы потребовать ограничения обязательной военной службы до 18 месяцев.На днях член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине будет усилена из-за потерь на фронте. Он считает, что потребность в новых людских ресурсах нужна, чтобы закрыть необходимые запросы и сформировать новые соединения.Высказать свое недовольство на улицы Киева вышли около 100 жен, матерей, детей и родственников украинских солдат. Агитируя, они несли в руках транспаранты с надписью “Демобилизуйте солдат” и “Почему мой папа не возвращается”.Так, несмотря на то, что украинские мужчины находят все более изощрённые способы избежать службы, власти настаивают на том, чтобы военкомы продолжали отлавливать граждан и поскорее отправляли на фронт.Замотивировать украинских мужчин на службу, украинские власти попытались и посредством так называемой “Смарт-мобилизации”. Об этом, 30 октября, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.Суть новшества заключается в том, что мужчины смогут сами выбирать, по какой специализации они готовы служить. Проект будет запущен уже через один-два месяца, уточнил Федоров.“Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет - стать оператором дронов или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель. Все должности будут”, – отмечает Федоров.Помимо всего прочего, он добавил, что к подобной мобилизации военкомы никакого отношения иметь не будут: все будет осуществляться электронным способом через приложение. Скорее всего, эта новость расстроит украинских военкомов, которые больше не смогут нажиться на уклонистах.На днях рейтинг самых богатых военкомов, озолотившихся во время войны, появился в украинских СМИ. Кто его автор – неизвестно, но данные основываются на информации от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Украине.Самым состоятельным оказался военный комиссар Одесской области Евгений Борисов: на "белобилетчиках" он заработал около 188 миллионов гривен.

https://ukraina.ru/20231025/1050482999.html

https://ukraina.ru/20231030/1050616978.html

https://ukraina.ru/20231025/1050478371.html

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2023

Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Серафима Тимохина

эксклюзив, россия, украина, всу, мобилизация, вс рф, беспилотники, закарпатье, вашингтон, поставки, финансирование