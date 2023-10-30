Новые хозяева квартиры Зеленских рассказали о покупке - 30.10.2023 Украина.ру
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Новые хозяева квартиры Зеленских рассказали о покупке
Новые хозяева квартиры Зеленских рассказали о покупке - 30.10.2023 Украина.ру
Новые хозяева квартиры Зеленских рассказали о покупке
Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского была продана на аукционе 30 октября за 44,3 миллиона рублей. Её приобрела Ольга Липовецкая
2023-10-30T17:26
2023-10-30T17:26
новости
россия
крым
ялта
квартира
владимир зеленский
елена зеленская
аукцион
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Телеграм-канал "Mash на волне" взял комментарий у новых владельцев недвижимости в Ливадии. Ольга Липовецкая рассказала, что вообще не думала, что выиграет торги. Информацию о том, что предыдущим владельцем квартиры был Зеленский, Липовецкая ответила: "Какой президент Украины? Вы чего? Президент чего? Который свою страну развалил полностью?"Телеграм-канал установил, что супруг Ольги - московский адвокат Иван Тучков. Начинал свою карьеру в УВД ЦАО, отработал в центральном отделе столицы шесть лет. Самым известным его делом в карьере стала защита одного из фигурантов уголовного дела о хищении 330 млн рублей у "Роскосмоса" по делу о юридических услугах, которые не были оказаны.Открытый аукцион по продаже квартиры Зеленских проводился 30 октября. Согласно данным портала "ГИС Торги", к торгам допущены два участника-физлица – Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая.Победителем аукциона стала Ольга Липовецкая. Она предложила за квартиру 44 миллиона 356 тысяч рублей.Общая площадь квартиры — 119,5 кв. м. Она находится на пятом этаже, а с балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.Начальная стоимость лота — 24,6 млн рублей. Он размещен на официальном портале "ГИС Торги", организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
https://ukraina.ru/20230919/1049504298.html
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новости, россия, крым, ялта, квартира, владимир зеленский, елена зеленская, аукцион
Новости, Россия, Крым, Ялта, квартира, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, аукцион

Новые хозяева квартиры Зеленских рассказали о покупке

17:26 30.10.2023
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВ Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского была продана на аукционе 30 октября за 44,3 миллиона рублей. Её приобрела Ольга Липовецкая
Телеграм-канал "Mash на волне" взял комментарий у новых владельцев недвижимости в Ливадии. Ольга Липовецкая рассказала, что вообще не думала, что выиграет торги.
"Я не считаю, что эта квартира стоит какого-то внимания. Мы обычная семья, просто смотрели для себя, и всё. Мы приобретали для себя, для семьи. Просто для детей, для климата", - рассказала новая владелица.
Информацию о том, что предыдущим владельцем квартиры был Зеленский, Липовецкая ответила: "Какой президент Украины? Вы чего? Президент чего? Который свою страну развалил полностью?"
Телеграм-канал установил, что супруг Ольги - московский адвокат Иван Тучков. Начинал свою карьеру в УВД ЦАО, отработал в центральном отделе столицы шесть лет. Самым известным его делом в карьере стала защита одного из фигурантов уголовного дела о хищении 330 млн рублей у "Роскосмоса" по делу о юридических услугах, которые не были оказаны.
Открытый аукцион по продаже квартиры Зеленских проводился 30 октября. Согласно данным портала "ГИС Торги", к торгам допущены два участника-физлица – Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая.
Победителем аукциона стала Ольга Липовецкая. Она предложила за квартиру 44 миллиона 356 тысяч рублей.
Общая площадь квартиры — 119,5 кв. м. Она находится на пятом этаже, а с балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.
Начальная стоимость лота — 24,6 млн рублей. Он размещен на официальном портале "ГИС Торги", организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.
Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 03:54
Новые приключения украинских олигархов в Крыму. На аукцион выставлена квартира Зеленского в ЛивадииВ Крыму прошли 8 аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, которые поддерживают ВСУ. Это только часть масштабной приватизации, которая ещё продолжается
 
НовостиРоссияКрымЯлтаквартираВладимир ЗеленскийЕлена Зеленскаяаукцион
 
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