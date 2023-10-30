https://ukraina.ru/20231030/1050618752.html
Новые хозяева квартиры Зеленских рассказали о покупке
Новые хозяева квартиры Зеленских рассказали о покупке - 30.10.2023 Украина.ру
Новые хозяева квартиры Зеленских рассказали о покупке
Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского была продана на аукционе 30 октября за 44,3 миллиона рублей. Её приобрела Ольга Липовецкая
2023-10-30T17:26
2023-10-30T17:26
2023-10-30T17:26
новости
россия
крым
ялта
квартира
владимир зеленский
елена зеленская
аукцион
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Телеграм-канал "Mash на волне" взял комментарий у новых владельцев недвижимости в Ливадии. Ольга Липовецкая рассказала, что вообще не думала, что выиграет торги. Информацию о том, что предыдущим владельцем квартиры был Зеленский, Липовецкая ответила: "Какой президент Украины? Вы чего? Президент чего? Который свою страну развалил полностью?"Телеграм-канал установил, что супруг Ольги - московский адвокат Иван Тучков. Начинал свою карьеру в УВД ЦАО, отработал в центральном отделе столицы шесть лет. Самым известным его делом в карьере стала защита одного из фигурантов уголовного дела о хищении 330 млн рублей у "Роскосмоса" по делу о юридических услугах, которые не были оказаны.Открытый аукцион по продаже квартиры Зеленских проводился 30 октября. Согласно данным портала "ГИС Торги", к торгам допущены два участника-физлица – Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая.Победителем аукциона стала Ольга Липовецкая. Она предложила за квартиру 44 миллиона 356 тысяч рублей.Общая площадь квартиры — 119,5 кв. м. Она находится на пятом этаже, а с балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.Начальная стоимость лота — 24,6 млн рублей. Он размещен на официальном портале "ГИС Торги", организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
https://ukraina.ru/20230919/1049504298.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, ялта, квартира, владимир зеленский, елена зеленская, аукцион
Новости, Россия, Крым, Ялта, квартира, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, аукцион
Новые хозяева квартиры Зеленских рассказали о покупке
Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского была продана на аукционе 30 октября за 44,3 миллиона рублей. Её приобрела Ольга Липовецкая
Телеграм-канал "Mash на волне"
взял комментарий у новых владельцев недвижимости в Ливадии. Ольга Липовецкая рассказала, что вообще не думала, что выиграет торги.
"Я не считаю, что эта квартира стоит какого-то внимания. Мы обычная семья, просто смотрели для себя, и всё. Мы приобретали для себя, для семьи. Просто для детей, для климата", - рассказала новая владелица.
Информацию о том, что предыдущим владельцем квартиры был Зеленский, Липовецкая ответила: "Какой президент Украины? Вы чего? Президент чего? Который свою страну развалил полностью?"
Телеграм-канал установил, что супруг Ольги - московский адвокат Иван Тучков. Начинал свою карьеру в УВД ЦАО, отработал в центральном отделе столицы шесть лет. Самым известным его делом в карьере стала защита одного из фигурантов уголовного дела о хищении 330 млн рублей у "Роскосмоса" по делу о юридических услугах, которые не были оказаны.
Открытый аукцион по продаже квартиры Зеленских проводился 30 октября. Согласно данным портала "ГИС Торги", к торгам допущены два участника-физлица – Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая.
Победителем аукциона стала Ольга Липовецкая. Она предложила за квартиру 44 миллиона 356 тысяч рублей.
Общая площадь квартиры — 119,5 кв. м. Она находится на пятом этаже, а с балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.
Начальная стоимость лота — 24,6 млн рублей. Он размещен
на официальном портале "ГИС Торги", организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.
Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.