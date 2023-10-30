https://ukraina.ru/20231030/1050616978.html
Призвание – Родину защищать: командир ПВО рассказал об особенностях борьбы с украинскими БПЛА
Призвание – Родину защищать: командир ПВО рассказал об особенностях борьбы с украинскими БПЛА - 30.10.2023 Украина.ру
Призвание – Родину защищать: командир ПВО рассказал об особенностях борьбы с украинскими БПЛА
Кадровый офицер 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригады (позывной "Таймер") попал на фронт неслучайно и с гордостью выполняет свой воинский долг.
2023-10-30T17:10
2023-10-30T17:10
2023-10-30T17:10
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Он один из тех, кто стоит на защите неба от украинских беспилотников в Соледаре и его окрестностях, на переднем крае борьбы с украинским фашистским режимом. Наш корреспондент Василий Ткач встретился с ним на боевых позициях и узнал о том, как работают и чем живут бойцы противовоздушной обороны.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, днр, донецкая народная республика, украина, пво, соледар, сво, спецоперация, бпла, беспилотники, фронт, видео
Видео, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Украина, ПВО, Соледар, СВО, Спецоперация, БПЛА, беспилотники, фронт
Призвание – Родину защищать: командир ПВО рассказал об особенностях борьбы с украинскими БПЛА
Кадровый офицер 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригады (позывной "Таймер") попал на фронт неслучайно и с гордостью выполняет свой воинский долг.
Он один из тех, кто стоит на защите неба от украинских беспилотников в Соледаре и его окрестностях, на переднем крае борьбы с украинским фашистским режимом. Наш корреспондент Василий Ткач встретился с ним на боевых позициях и узнал о том, как работают и чем живут бойцы противовоздушной обороны.