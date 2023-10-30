Призвание – Родину защищать: командир ПВО рассказал об особенностях борьбы с украинскими БПЛА - 30.10.2023 Украина.ру
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Призвание – Родину защищать: командир ПВО рассказал об особенностях борьбы с украинскими БПЛА
Призвание – Родину защищать: командир ПВО рассказал об особенностях борьбы с украинскими БПЛА - 30.10.2023 Украина.ру
Призвание – Родину защищать: командир ПВО рассказал об особенностях борьбы с украинскими БПЛА
Кадровый офицер 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригады (позывной "Таймер") попал на фронт неслучайно и с гордостью выполняет свой воинский долг.
2023-10-30T17:10
2023-10-30T17:10
видео
россия
днр
донецкая народная республика
украина
пво
соледар
сво
спецоперация
бпла
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Он один из тех, кто стоит на защите неба от украинских беспилотников в Соледаре и его окрестностях, на переднем крае борьбы с украинским фашистским режимом. Наш корреспондент Василий Ткач встретился с ним на боевых позициях и узнал о том, как работают и чем живут бойцы противовоздушной обороны.
донецкая народная республика
соледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
видео, россия, днр, донецкая народная республика, украина, пво, соледар, сво, спецоперация, бпла, беспилотники, фронт, видео
Видео, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Украина, ПВО, Соледар, СВО, Спецоперация, БПЛА, беспилотники, фронт

Призвание – Родину защищать: командир ПВО рассказал об особенностях борьбы с украинскими БПЛА

17:10 30.10.2023
 
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Кадровый офицер 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригады (позывной "Таймер") попал на фронт неслучайно и с гордостью выполняет свой воинский долг.
Он один из тех, кто стоит на защите неба от украинских беспилотников в Соледаре и его окрестностях, на переднем крае борьбы с украинским фашистским режимом. Наш корреспондент Василий Ткач встретился с ним на боевых позициях и узнал о том, как работают и чем живут бойцы противовоздушной обороны.
 
ВидеоРоссияДНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПВОСоледарСВОСпецоперацияБПЛАбеспилотникифронт
 
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