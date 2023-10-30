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Призвание – Родину защищать: командир ПВО рассказал об особенностях борьбы с украинскими БПЛА

Призвание – Родину защищать: командир ПВО рассказал об особенностях борьбы с украинскими БПЛА - 30.10.2023 Украина.ру

Призвание – Родину защищать: командир ПВО рассказал об особенностях борьбы с украинскими БПЛА

Кадровый офицер 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригады (позывной "Таймер") попал на фронт неслучайно и с гордостью выполняет свой воинский долг.

2023-10-30T17:10

2023-10-30T17:10

2023-10-30T17:10

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Он один из тех, кто стоит на защите неба от украинских беспилотников в Соледаре и его окрестностях, на переднем крае борьбы с украинским фашистским режимом. Наш корреспондент Василий Ткач встретился с ним на боевых позициях и узнал о том, как работают и чем живут бойцы противовоздушной обороны.

донецкая народная республика

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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