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Венгрии предложили €20 млрд в обмен на согласие на помощь Украине со стороны ЕС

Венгрии предложили €20 млрд в обмен на согласие на помощь Украине со стороны ЕС - 30.10.2023 Украина.ру

Венгрии предложили €20 млрд в обмен на согласие на помощь Украине со стороны ЕС

Переговоры ведутся за кулисами, отмечают венгерские эксперты

2023-10-30T17:12

2023-10-30T17:12

2023-10-30T17:12

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Брюссель может выделить Венгрии часть субсидий, удержанных якобы за невыполнение требований в сфере "верховенства закона", в обмен на согласие на внесение поправок в бюджет Евросоюза с учетом помощи Украине. Об этом 30 октября говорится в статье венгерского издания Magyar Nemezet.Европейская комиссия в ближайшие недели одобрит судебную реформу в Венгрии, что принесет стране около 13 млрд евро. После утверждения механизма верховенства закона, Венгрия может получит еще шесть млрд евро. Об этом журналисты сообщают, ссылаясь на депутата Европарламента от Венгрии Иштвана Уйхели.Руководитель проекта Центра анализа фондовой политики Золтан Новак заявил, что за кулисами идет переговорный процесс. Несмотря на актуальные заявления, по итогам переговоров премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может разрешить внесение поправок в бюджет ЕС, что разблокирует выделение 50 млрд помощи для Украины. С другой стороны, в Венгрию поступят средства из европейского фонда восстановления.Как сообщало издание Укриана.ру, Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо на двухдневном саммите лидеров ЕС в Брюсселе 26-27 октября, выступили против выделения Украине пакета помощи на сумму 50 млрд евро. Он высказал опасения, что Украина потратит большую часть этих средств на коррупцию.

https://ukraina.ru/20231026/1050517993.html

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новости, венгрия, украина, ес, помощь, фонды