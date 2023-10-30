Венгрии предложили €20 млрд в обмен на согласие на помощь Украине со стороны ЕС - 30.10.2023 Украина.ру
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Венгрии предложили €20 млрд в обмен на согласие на помощь Украине со стороны ЕС
Венгрии предложили €20 млрд в обмен на согласие на помощь Украине со стороны ЕС - 30.10.2023 Украина.ру
Венгрии предложили €20 млрд в обмен на согласие на помощь Украине со стороны ЕС
Переговоры ведутся за кулисами, отмечают венгерские эксперты
2023-10-30T17:12
2023-10-30T17:12
новости
венгрия
украина
ес
помощь
фонды
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Брюссель может выделить Венгрии часть субсидий, удержанных якобы за невыполнение требований в сфере "верховенства закона", в обмен на согласие на внесение поправок в бюджет Евросоюза с учетом помощи Украине. Об этом 30 октября говорится в статье венгерского издания Magyar Nemezet.Европейская комиссия в ближайшие недели одобрит судебную реформу в Венгрии, что принесет стране около 13 млрд евро. После утверждения механизма верховенства закона, Венгрия может получит еще шесть млрд евро. Об этом журналисты сообщают, ссылаясь на депутата Европарламента от Венгрии Иштвана Уйхели.Руководитель проекта Центра анализа фондовой политики Золтан Новак заявил, что за кулисами идет переговорный процесс. Несмотря на актуальные заявления, по итогам переговоров премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может разрешить внесение поправок в бюджет ЕС, что разблокирует выделение 50 млрд помощи для Украины. С другой стороны, в Венгрию поступят средства из европейского фонда восстановления.Как сообщало издание Укриана.ру, Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо на двухдневном саммите лидеров ЕС в Брюсселе 26-27 октября, выступили против выделения Украине пакета помощи на сумму 50 млрд евро. Он высказал опасения, что Украина потратит большую часть этих средств на коррупцию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, венгрия, украина, ес, помощь, фонды
Новости, Венгрия, Украина, ЕС, помощь, фонды

Венгрии предложили €20 млрд в обмен на согласие на помощь Украине со стороны ЕС

17:12 30.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ Українифлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
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Переговоры ведутся за кулисами, отмечают венгерские эксперты
Брюссель может выделить Венгрии часть субсидий, удержанных якобы за невыполнение требований в сфере "верховенства закона", в обмен на согласие на внесение поправок в бюджет Евросоюза с учетом помощи Украине. Об этом 30 октября говорится в статье венгерского издания Magyar Nemezet.
Европейская комиссия в ближайшие недели одобрит судебную реформу в Венгрии, что принесет стране около 13 млрд евро. После утверждения механизма верховенства закона, Венгрия может получит еще шесть млрд евро. Об этом журналисты сообщают, ссылаясь на депутата Европарламента от Венгрии Иштвана Уйхели.
Руководитель проекта Центра анализа фондовой политики Золтан Новак заявил, что за кулисами идет переговорный процесс. Несмотря на актуальные заявления, по итогам переговоров премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может разрешить внесение поправок в бюджет ЕС, что разблокирует выделение 50 млрд помощи для Украины. С другой стороны, в Венгрию поступят средства из европейского фонда восстановления.
Как сообщало издание Укриана.ру, Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо на двухдневном саммите лидеров ЕС в Брюсселе 26-27 октября, выступили против выделения Украине пакета помощи на сумму 50 млрд евро. Он высказал опасения, что Украина потратит большую часть этих средств на коррупцию.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 17:05
Орбан назвал Киеву условие для получения заблокированных Венгрией €500 млнПремьер-министр Венгрии требует от Национального агентства по противодействию коррупции Украины приехать на переговоры в Будапешт
 
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