https://ukraina.ru/20231030/1050614791.html
Почувствовали себя русскими: украинцев в Польше ругают за разговоры на родном языке
Почувствовали себя русскими: украинцев в Польше ругают за разговоры на родном языке - 30.10.2023 Украина.ру
Почувствовали себя русскими: украинцев в Польше ругают за разговоры на родном языке
Сделали ребенку замечание за разговор по-украински – неприятно, говорит беженка. Оказалось, что в Польше тоже есть патриоты национального языка
2023-10-30T17:27
2023-10-30T17:27
2023-10-30T17:27
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Соцсети публикуют видеообращение беженки с Украины, переехавшей в Польшу два года назад. У женщины сложилось все удачно: и вид на жительство получила, и в школу дочь устроила. Но языковой вопрос вновь оказался актуальным – выяснилось, что в Польше нужно говорить по-польски. Своим мнением об этом она поделилась в "ТикТоке":Телеграм-канал @dillfrash комментируя данное видео отмечает: "То же самое киевский режим делает с русскоязычным населением Украины. Только разница с польским инцидентом в том, что в Польше украинцы – "понаехавшие", а на Украине русские – коренные жители. Не знаем, поддерживала ли данная молодая женщина языковые гонения в отношении русскоязычных, но на её примере можно увидеть, как это уродливо выглядит на Украине".
https://ukraina.ru/20231018/1050307738.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, польша, украинский язык
Почувствовали себя русскими: украинцев в Польше ругают за разговоры на родном языке
Сделали ребенку замечание за разговор по-украински – неприятно, говорит беженка. Оказалось, что в Польше тоже есть патриоты национального языка
Соцсети публикуют видеообращение беженки с Украины, переехавшей в Польшу два года назад. У женщины сложилось все удачно: и вид на жительство получила, и в школу дочь устроила. Но языковой вопрос вновь оказался актуальным – выяснилось, что в Польше нужно говорить по-польски. Своим мнением об этом она поделилась в "ТикТоке":
"Сегодня моей дочери сделали замечание. За два года, что мы тут находимся, такого еще не было. Она разговаривала в школе с девочкой-украинкой по-украински, к ним подошла учитель и сказала, что в Польше надо разговаривать на польском, а не по-украински. ну, я могу разговаривать по-польски в целом. Но все равно есть неприятное ощущение", – рассказала женщина.
Телеграм-канал @dillfrash комментируя данное видео отмечает: "То же самое киевский режим делает с русскоязычным населением Украины. Только разница с польским инцидентом в том, что в Польше украинцы – "понаехавшие", а на Украине русские – коренные жители. Не знаем, поддерживала ли данная молодая женщина языковые гонения в отношении русскоязычных, но на её примере можно увидеть, как это уродливо выглядит на Украине".