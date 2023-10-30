https://ukraina.ru/20231030/1050614791.html

Почувствовали себя русскими: украинцев в Польше ругают за разговоры на родном языке

Почувствовали себя русскими: украинцев в Польше ругают за разговоры на родном языке - 30.10.2023 Украина.ру

Почувствовали себя русскими: украинцев в Польше ругают за разговоры на родном языке

Сделали ребенку замечание за разговор по-украински – неприятно, говорит беженка. Оказалось, что в Польше тоже есть патриоты национального языка

2023-10-30T17:27

2023-10-30T17:27

2023-10-30T17:27

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Соцсети публикуют видеообращение беженки с Украины, переехавшей в Польшу два года назад. У женщины сложилось все удачно: и вид на жительство получила, и в школу дочь устроила. Но языковой вопрос вновь оказался актуальным – выяснилось, что в Польше нужно говорить по-польски. Своим мнением об этом она поделилась в "ТикТоке":Телеграм-канал @dillfrash комментируя данное видео отмечает: "То же самое киевский режим делает с русскоязычным населением Украины. Только разница с польским инцидентом в том, что в Польше украинцы – "понаехавшие", а на Украине русские – коренные жители. Не знаем, поддерживала ли данная молодая женщина языковые гонения в отношении русскоязычных, но на её примере можно увидеть, как это уродливо выглядит на Украине".

https://ukraina.ru/20231018/1050307738.html

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