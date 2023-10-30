Почувствовали себя русскими: украинцев в Польше ругают за разговоры на родном языке - 30.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231030/1050614791.html
Почувствовали себя русскими: украинцев в Польше ругают за разговоры на родном языке
Почувствовали себя русскими: украинцев в Польше ругают за разговоры на родном языке - 30.10.2023 Украина.ру
Почувствовали себя русскими: украинцев в Польше ругают за разговоры на родном языке
Сделали ребенку замечание за разговор по-украински – неприятно, говорит беженка. Оказалось, что в Польше тоже есть патриоты национального языка
2023-10-30T17:27
2023-10-30T17:27
новости
новости украины
польша
украинский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/06/1021320659_33:0:747:401_1920x0_80_0_0_f1a0649eba2dde426f73e9cea638a893.jpg
Соцсети публикуют видеообращение беженки с Украины, переехавшей в Польшу два года назад. У женщины сложилось все удачно: и вид на жительство получила, и в школу дочь устроила. Но языковой вопрос вновь оказался актуальным – выяснилось, что в Польше нужно говорить по-польски. Своим мнением об этом она поделилась в "ТикТоке":Телеграм-канал @dillfrash комментируя данное видео отмечает: "То же самое киевский режим делает с русскоязычным населением Украины. Только разница с польским инцидентом в том, что в Польше украинцы – "понаехавшие", а на Украине русские – коренные жители. Не знаем, поддерживала ли данная молодая женщина языковые гонения в отношении русскоязычных, но на её примере можно увидеть, как это уродливо выглядит на Украине".
https://ukraina.ru/20231018/1050307738.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/06/1021320659_128:0:668:405_1920x0_80_0_0_af6453c33e7477933c97bdbb3dd5fee6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, польша, украинский язык
Новости, Новости Украины, Польша, украинский язык

Почувствовали себя русскими: украинцев в Польше ругают за разговоры на родном языке

17:27 30.10.2023
 
© politeka.netУкраинский язык
Украинский язык
© politeka.net
Читать в
Сделали ребенку замечание за разговор по-украински – неприятно, говорит беженка. Оказалось, что в Польше тоже есть патриоты национального языка
Соцсети публикуют видеообращение беженки с Украины, переехавшей в Польшу два года назад. У женщины сложилось все удачно: и вид на жительство получила, и в школу дочь устроила. Но языковой вопрос вновь оказался актуальным – выяснилось, что в Польше нужно говорить по-польски. Своим мнением об этом она поделилась в "ТикТоке":

"Сегодня моей дочери сделали замечание. За два года, что мы тут находимся, такого еще не было. Она разговаривала в школе с девочкой-украинкой по-украински, к ним подошла учитель и сказала, что в Польше надо разговаривать на польском, а не по-украински. ну, я могу разговаривать по-польски в целом. Но все равно есть неприятное ощущение", – рассказала женщина.

Телеграм-канал @dillfrash комментируя данное видео отмечает: "То же самое киевский режим делает с русскоязычным населением Украины. Только разница с польским инцидентом в том, что в Польше украинцы – "понаехавшие", а на Украине русские – коренные жители. Не знаем, поддерживала ли данная молодая женщина языковые гонения в отношении русскоязычных, но на её примере можно увидеть, как это уродливо выглядит на Украине".
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
18 октября, 18:43
Украинский омбусмен призвал "очистить города Украины от русского языка"Заменить язык мовой в очередной раз призвал омбудсмен Украины Тарас Креминь. Теперь он решительно выступил за переименование вывесок и наружной рекламы в стране, о чём написал в сети
 
НовостиНовости УкраиныПольшаукраинский язык
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:53Путин объяснил значение Дня народного единства
15:51Рост ВВП России в 2023 году составит 3% - Путин
15:36ВОЗ: Украине угрожает бешенство
15:23Блокада Кубы: самое долгое из сегодняшних преступлений
15:12Командир ВСУ приговорён к 20 годам за убийство жителя Мариуполя
15:10Во Львове снесут "памятник Терешковой"
14:56Нидерланды передадут Украине боеприпасы на €500 млн
14:41"Сама себя хоронит". Запашный прокомментировал действия Пугачёвой
14:39Заслуженный художник Украины написала картину маслом с Ахмадом и Рамзаном Кадыровыми
14:35"Чрезмерно критикуют Россию". Фарле ушел из АдГ для того, чтобы сохранить депутатский мандат
14:31Лавров напомнил об условиях мира на Ближнем Востоке
14:29Из Берлина выгонят 20 000 иностранцев
14:29Суд приговорил участника группы Pussy Riot к колонии за фейки об армии
14:28"Уязвимый и опасный". Данилов предложил заблокировать Telegram на Украине
14:27Подожигателя еврейской части кладбища в Вене ищут по отпечаткам на пивной бутылке
14:26Условный срок за поддержку России. В Латвии осудили активистку
14:20"Пугачёва и её князь Подмышкин": Кот о возвращении сбежавших из России
14:07Депутат Рады Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку
14:07Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию
14:02Командир БПЛА-бригады "Эспаньола": У России есть магическая прошивка, которая отгонит ВСУ от Харькова
Лента новостейМолния