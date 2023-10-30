https://ukraina.ru/20231030/1050612854.html

Гаспарян заявил о "безумии" в медиа-пространстве из-за покушения на Царева

Гаспарян заявил о "безумии" в медиа-пространстве из-за покушения на Царева - 30.10.2023 Украина.ру

Гаспарян заявил о "безумии" в медиа-пространстве из-за покушения на Царева

Главное, чтобы следствие не испытывало давления, а в медиа-пространстве навели порядок, заявил Гаспарян

2023-10-30T17:35

2023-10-30T17:35

2023-10-30T17:35

новости

олег царев

покушение

медиа

армен гаспарян

политика

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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян, прокомментировал изданию Украина.ру покушение на экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. Он выразил надежду на то, что следствие не будет испытывать давления, а в медиа-пространстве наведут порядок. "Прежде всего, Олегу – скорейшего выздоровления. В информационном пространстве – типично абсолютно история. Кто-то шокирован произошедшим, кто-то говорит о том, что недостаточные меры безопасности… На Украине – понятное дело, восторг по этому поводу, для них Царев ненавистен с 2014 года, с момента победы Майдана, потому что он понятно, какую позицию занимал по всему этому", - сказал Гаспарян.Он продолжил: "Здесь главное, чтобы следствие не испытывало давления. Мне что не нравится в этом во всем – то, что постоянно идут попытки кого-то учить. Но там профессионалы, там, насколько я понимаю, специальная группа, в том числе ФСБ работает – ну дайте вы профессионалам прийти к какому-то заключению, зачем вы это все делаете? Вакханалия полная абсолютно!".По мнению Гаспаряна, "это все в очередной раз говорит о том, что, конечно, в медиа-пространстве надо наводить порядок"."То, что творится – совершеннейшее и абсолютное безумие, которое никогда ни к чему хорошему не приведет", - заявил политолог. Он рассказал, что новость о покушении Царева застала его в эфире, и уже через несколько минут он увидел в телеграм-каналах семь диаметрально противоположных версий этого события – "от бытовой пьянки до ножевых ранений"."При том, что есть официальное заявление помощников Царева, оно опубликовано было у него в телеграм-канале, есть официальные данные, но это уже никому ничего не говорит. Потому что опять началось ровно все то же самое", - сказал Гаспарян. Он добавил: "Но, с этой точки зрения - тогда давайте признаем, что мы топчемся на месте, что мы не усваиваем уроки из своих собственных прошлых ошибок. В очередной раз, к огромному сожалению".Нападение на Олега Царёва было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Позднее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царёв находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что покушение на Царева организовано спецслужбами Украины.Вскоре появились подтверждения этому. Издание "Украинская правда" 27 октября сообщило со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины, что покушение было спланировано и осуществлено СБУ и что для украинской спецслужбы Царев является "абсолютно законной целью". Каких-либо деталей спецоперации СБУ украинским изданием не приводится.

https://ukraina.ru/20231027/1050565098.html

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новости, олег царев, покушение, медиа, армен гаспарян, политика