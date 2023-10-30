https://ukraina.ru/20231030/1050611283.html
Квартиру Зеленских в Ялте продали за 44 миллиона рублей
Квартиру Зеленских в Ялте продали за 44 миллиона рублей - 30.10.2023 Украина.ру
Квартиру Зеленских в Ялте продали за 44 миллиона рублей
Квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены в Ялте продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС Торги
2023-10-30T15:48
2023-10-30T15:48
2023-10-30T16:25
новости
россия
крым
владимир зеленский
елена зеленская
квартира
аукцион
национализация
владимир константинов
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Открытый аукцион проводился 30 октября. Согласно данным портала "ГИС Торги", к торгам допущены два участника-физлица – Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая.Победителем аукциона стала Ольга Липовецкая. Она предложила за квартиру 44 миллиона 356 тысяч рублей.Общая площадь квартиры — 119,5 кв. м. Она находится на пятом этаже, а с балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.Начальная стоимость лота — 24,6 млн рублей. Он размещен на официальном портале "ГИС Торги", организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
https://ukraina.ru/20230919/1049504298.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, владимир зеленский, елена зеленская, квартира, аукцион, национализация, владимир константинов
Новости, Россия, Крым, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, квартира, аукцион, национализация, Владимир Константинов
Квартиру Зеленских в Ялте продали за 44 миллиона рублей
15:48 30.10.2023 (обновлено: 16:25 30.10.2023)
Квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены в Ялте продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС Торги
Открытый аукцион проводился 30 октября. Согласно данным портала "ГИС Торги", к торгам допущены два участника-физлица – Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая.
Победителем аукциона стала Ольга Липовецкая. Она предложила за квартиру 44 миллиона 356 тысяч рублей.
Общая площадь квартиры — 119,5 кв. м. Она находится на пятом этаже, а с балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.
Начальная стоимость лота — 24,6 млн рублей. Он размещен
на официальном портале "ГИС Торги", организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.
Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.