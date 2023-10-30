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Квартиру Зеленских в Ялте продали за 44 миллиона рублей

Квартиру Зеленских в Ялте продали за 44 миллиона рублей - 30.10.2023 Украина.ру

Квартиру Зеленских в Ялте продали за 44 миллиона рублей

Квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены в Ялте продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС Торги

2023-10-30T15:48

2023-10-30T15:48

2023-10-30T16:25

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национализация

владимир константинов

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Открытый аукцион проводился 30 октября. Согласно данным портала "ГИС Торги", к торгам допущены два участника-физлица – Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая.Победителем аукциона стала Ольга Липовецкая. Она предложила за квартиру 44 миллиона 356 тысяч рублей.Общая площадь квартиры — 119,5 кв. м. Она находится на пятом этаже, а с балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.Начальная стоимость лота — 24,6 млн рублей. Он размещен на официальном портале "ГИС Торги", организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.

https://ukraina.ru/20230919/1049504298.html

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новости, россия, крым, владимир зеленский, елена зеленская, квартира, аукцион, национализация, владимир константинов