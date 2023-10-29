https://ukraina.ru/20231029/1050580979.html
NYT: США отправят Украине "импровизированные" системы ПВО
NYT: США отправят Украине "импровизированные" системы ПВО - 29.10.2023 Украина.ру
NYT: США отправят Украине "импровизированные" системы ПВО
В США переоборудовали пусковые установки и радары советского производства под натовские зенитные ракеты
2023-10-29T12:31
2023-10-29T12:31
2023-10-29T12:31
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ракеты
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"Импровизированные" системы противовоздушной обороны до конца осени США планируют отправить на Украину. Об этом 29 октября сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники США.Газета напоминает, что в прошлом году украинские власти попросили Вашингтон помочь им найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов "Бук" и радаров. При этом Киев предложил "переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет натовского калибра", предоставленных США, так как понимал, что боеприпасы российского производства для ЗРК "Бук" будет сложно достать.Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM, которая включает ракеты класса "земля-воздух" западного калибра и переоборудованные пусковые установки или радары советских времен, которые уже находятся в распоряжении украинских войск."Два варианта этих импровизированных систем противовоздушной обороны - один, сочетающий советские пусковые установки "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow, и другой, сочетающий радары советских времен и американские ракеты Sidewinder, - испытывали в течение последних нескольких месяцев на военных базах в США, планируется, что они будут доставлены на Украину этой осенью", - отмечает издание.Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине.
https://ukraina.ru/20231027/1050564056.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, пво, зрк бук, ракеты
Новости, Украина, США, ПВО, ЗРК Бук, ракеты
NYT: США отправят Украине "импровизированные" системы ПВО
В США переоборудовали пусковые установки и радары советского производства под натовские зенитные ракеты
"Импровизированные" системы противовоздушной обороны до конца осени США планируют отправить на Украину. Об этом 29 октября сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники США.
Газета напоминает, что в прошлом году украинские власти попросили Вашингтон помочь им найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов "Бук" и радаров. При этом Киев предложил "переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет натовского калибра", предоставленных США, так как понимал, что боеприпасы российского производства для ЗРК "Бук" будет сложно достать.
Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM, которая включает ракеты класса "земля-воздух" западного калибра и переоборудованные пусковые установки или радары советских времен, которые уже находятся в распоряжении украинских войск.
"Два варианта этих импровизированных систем противовоздушной обороны - один, сочетающий советские пусковые установки "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow, и другой, сочетающий радары советских времен и американские ракеты Sidewinder, - испытывали в течение последних нескольких месяцев на военных базах в США, планируется, что они будут доставлены на Украину этой осенью", - отмечает издание.
Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине.