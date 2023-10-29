NYT: США отправят Украине "импровизированные" системы ПВО - 29.10.2023 Украина.ру
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NYT: США отправят Украине "импровизированные" системы ПВО
NYT: США отправят Украине "импровизированные" системы ПВО - 29.10.2023 Украина.ру
NYT: США отправят Украине "импровизированные" системы ПВО
В США переоборудовали пусковые установки и радары советского производства под натовские зенитные ракеты
2023-10-29T12:31
2023-10-29T12:31
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ракеты
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"Импровизированные" системы противовоздушной обороны до конца осени США планируют отправить на Украину. Об этом 29 октября сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники США.Газета напоминает, что в прошлом году украинские власти попросили Вашингтон помочь им найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов "Бук" и радаров. При этом Киев предложил "переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет натовского калибра", предоставленных США, так как понимал, что боеприпасы российского производства для ЗРК "Бук" будет сложно достать.Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM, которая включает ракеты класса "земля-воздух" западного калибра и переоборудованные пусковые установки или радары советских времен, которые уже находятся в распоряжении украинских войск."Два варианта этих импровизированных систем противовоздушной обороны - один, сочетающий советские пусковые установки "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow, и другой, сочетающий радары советских времен и американские ракеты Sidewinder, - испытывали в течение последних нескольких месяцев на военных базах в США, планируется, что они будут доставлены на Украину этой осенью", - отмечает издание.Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине.
https://ukraina.ru/20231027/1050564056.html
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новости, украина, сша, пво, зрк бук, ракеты
Новости, Украина, США, ПВО, ЗРК Бук, ракеты

NYT: США отправят Украине "импровизированные" системы ПВО

12:31 29.10.2023
 
© РИА Новости . Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкБоевой комплекс БУК-2М
Боевой комплекс БУК-2М - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости . Вадим Брайдов
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В США переоборудовали пусковые установки и радары советского производства под натовские зенитные ракеты
"Импровизированные" системы противовоздушной обороны до конца осени США планируют отправить на Украину. Об этом 29 октября сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники США.
Газета напоминает, что в прошлом году украинские власти попросили Вашингтон помочь им найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов "Бук" и радаров. При этом Киев предложил "переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет натовского калибра", предоставленных США, так как понимал, что боеприпасы российского производства для ЗРК "Бук" будет сложно достать.
Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM, которая включает ракеты класса "земля-воздух" западного калибра и переоборудованные пусковые установки или радары советских времен, которые уже находятся в распоряжении украинских войск.
"Два варианта этих импровизированных систем противовоздушной обороны - один, сочетающий советские пусковые установки "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow, и другой, сочетающий радары советских времен и американские ракеты Sidewinder, - испытывали в течение последних нескольких месяцев на военных базах в США, планируется, что они будут доставлены на Украину этой осенью", - отмечает издание.
Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине.
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Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛАГермания за неделю поставила на Украину одну обещанную ранее систему противовоздушной обороны, пять надводных беспилотников и радар для наблюдения за воздушным пространством. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ
 
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