https://ukraina.ru/20231029/1050580979.html

NYT: США отправят Украине "импровизированные" системы ПВО

NYT: США отправят Украине "импровизированные" системы ПВО - 29.10.2023 Украина.ру

NYT: США отправят Украине "импровизированные" системы ПВО

В США переоборудовали пусковые установки и радары советского производства под натовские зенитные ракеты

2023-10-29T12:31

2023-10-29T12:31

2023-10-29T12:31

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"Импровизированные" системы противовоздушной обороны до конца осени США планируют отправить на Украину. Об этом 29 октября сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники США.Газета напоминает, что в прошлом году украинские власти попросили Вашингтон помочь им найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов "Бук" и радаров. При этом Киев предложил "переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет натовского калибра", предоставленных США, так как понимал, что боеприпасы российского производства для ЗРК "Бук" будет сложно достать.Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM, которая включает ракеты класса "земля-воздух" западного калибра и переоборудованные пусковые установки или радары советских времен, которые уже находятся в распоряжении украинских войск."Два варианта этих импровизированных систем противовоздушной обороны - один, сочетающий советские пусковые установки "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow, и другой, сочетающий радары советских времен и американские ракеты Sidewinder, - испытывали в течение последних нескольких месяцев на военных базах в США, планируется, что они будут доставлены на Украину этой осенью", - отмечает издание.Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине.

https://ukraina.ru/20231027/1050564056.html

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новости, украина, сша, пво, зрк бук, ракеты