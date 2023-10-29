Ходаковский допустил, что снаряды, предназначенные Украине, уходят в Израиль - 29.10.2023 Украина.ру
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Ходаковский допустил, что снаряды, предназначенные Украине, уходят в Израиль
Ходаковский допустил, что снаряды, предназначенные Украине, уходят в Израиль - 29.10.2023 Украина.ру
Ходаковский допустил, что снаряды, предназначенные Украине, уходят в Израиль
Две войны наложились друг на друга, отметил основатель батальона "Восток"
2023-10-29T12:01
2023-10-29T12:01
новости
александр ходаковский
снаряды
украина
израиль
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Част снарядов, предназначенных Украине, направляется в Израиль. Такое предположение высказал 29 октября в своем телеграм-канале основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский."Поговаривают, что часть снарядов, которые предназначались Украине, уже поменяла маршрут и движется в направлении Израиля - две войны наложились друг на друга не только в виде звуко-видеоряда, а вполне предметно", - заявил Ходаковский, отмечая, что "на этом тесном шарике" все взаимозависимо.Ранее Ходаковский допустил, что для США невыгодно начинать большую войну, результат которой может быть непредсказуемым. Поэтому проще "собрать войну из лоскутов, представив СВО, или события на Ближнем Востоке разными фронтами одной войны, в которой Штаты ведут бескомпромиссный бой за всё разумное, доброе, вечное". Так Ходаковский прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине помогает создавать рабочие места в США, но что при этом Вашингтон не хочет, чтобы американские солдаты напрямую сражались с русскими.
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новости, александр ходаковский, снаряды, украина, израиль
Новости, Александр Ходаковский, снаряды, Украина, Израиль

Ходаковский допустил, что снаряды, предназначенные Украине, уходят в Израиль

12:01 29.10.2023
 
© предоставлено Александром Ходаковским Александр Ходаковский
 Александр Ходаковский
© предоставлено Александром Ходаковским
Читать в
Две войны наложились друг на друга, отметил основатель батальона "Восток"
Част снарядов, предназначенных Украине, направляется в Израиль. Такое предположение высказал 29 октября в своем телеграм-канале основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский.
"Поговаривают, что часть снарядов, которые предназначались Украине, уже поменяла маршрут и движется в направлении Израиля - две войны наложились друг на друга не только в виде звуко-видеоряда, а вполне предметно", - заявил Ходаковский, отмечая, что "на этом тесном шарике" все взаимозависимо.
Ранее Ходаковский допустил, что для США невыгодно начинать большую войну, результат которой может быть непредсказуемым. Поэтому проще "собрать войну из лоскутов, представив СВО, или события на Ближнем Востоке разными фронтами одной войны, в которой Штаты ведут бескомпромиссный бой за всё разумное, доброе, вечное". Так Ходаковский прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине помогает создавать рабочие места в США, но что при этом Вашингтон не хочет, чтобы американские солдаты напрямую сражались с русскими.
Андрей Марочко интервью - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 08:27
Артиллеристы ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды - МарочкоВ одно из артиллерийских подразделений ВСУ на Купянском направлении были доставлены 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 17 октября сообщает РИА Новости
 
НовостиАлександр ХодаковскийснарядыУкраинаИзраиль
 
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Заголовок открываемого материала
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12:01Ходаковский допустил, что снаряды, предназначенные Украине, уходят в Израиль
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