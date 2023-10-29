https://ukraina.ru/20231029/1050580742.html

Ходаковский допустил, что снаряды, предназначенные Украине, уходят в Израиль

Ходаковский допустил, что снаряды, предназначенные Украине, уходят в Израиль - 29.10.2023 Украина.ру

Ходаковский допустил, что снаряды, предназначенные Украине, уходят в Израиль

Две войны наложились друг на друга, отметил основатель батальона "Восток"

2023-10-29T12:01

2023-10-29T12:01

2023-10-29T12:01

новости

александр ходаковский

снаряды

украина

израиль

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Част снарядов, предназначенных Украине, направляется в Израиль. Такое предположение высказал 29 октября в своем телеграм-канале основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский."Поговаривают, что часть снарядов, которые предназначались Украине, уже поменяла маршрут и движется в направлении Израиля - две войны наложились друг на друга не только в виде звуко-видеоряда, а вполне предметно", - заявил Ходаковский, отмечая, что "на этом тесном шарике" все взаимозависимо.Ранее Ходаковский допустил, что для США невыгодно начинать большую войну, результат которой может быть непредсказуемым. Поэтому проще "собрать войну из лоскутов, представив СВО, или события на Ближнем Востоке разными фронтами одной войны, в которой Штаты ведут бескомпромиссный бой за всё разумное, доброе, вечное". Так Ходаковский прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине помогает создавать рабочие места в США, но что при этом Вашингтон не хочет, чтобы американские солдаты напрямую сражались с русскими.

https://ukraina.ru/20231017/1050245874.html

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новости, александр ходаковский, снаряды, украина, израиль