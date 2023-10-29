https://ukraina.ru/20231029/1050580630.html
Глава "Нефтогаза" рассказал, когда Украина оставит Европу без российского газа
Глава "Нефтогаза" рассказал, когда Украина оставит Европу без российского газа - 29.10.2023 Украина.ру
Глава "Нефтогаза" рассказал, когда Украина оставит Европу без российского газа
В конце 2024 года истекает договор о транзите российского газа
2023-10-29T11:35
2023-10-29T11:35
2023-10-29T11:35
новости
украина
газ
транзит
европа
нафтогаз
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Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 года. Об этом 29 октября заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов."Это соглашение завершится до конца 2024 года… Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится – транзит остановится", – процитировало издание Страна.ua слова Чернышова.По его словам, Украина не будет отказываться от российского газа сейчас, так как есть "необходимость снабжать им Европу" в преддверии зимнего сезона.Алексей Чернышов в сентябре заявил, что Украина готова осуществлять транзит российского газа якобы только для того, чтобы не замерзали ее партнеры в Европе. Единственная причина по которой Украина все еще участвует в транзите газа из России заключается в том, чтобы "просто поддержать европейские страны", особенно те, которые не имеют выхода к морю, сказал он.
https://ukraina.ru/20231005/1049946452.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, газ, транзит, европа, нафтогаз
Новости, Украина, газ, транзит, Европа, Нафтогаз
Глава "Нефтогаза" рассказал, когда Украина оставит Европу без российского газа
В конце 2024 года истекает договор о транзите российского газа
Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 года. Об этом 29 октября заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.
"Это соглашение завершится до конца 2024 года… Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится – транзит остановится", – процитировало издание Страна.ua слова Чернышова.
По его словам, Украина не будет отказываться от российского газа сейчас, так как есть "необходимость снабжать им Европу" в преддверии зимнего сезона.
Алексей Чернышов в сентябре заявил, что Украина готова осуществлять транзит российского газа якобы только для того, чтобы не замерзали ее партнеры в Европе. Единственная причина по которой Украина все еще участвует в транзите газа из России заключается в том, чтобы "просто поддержать европейские страны", особенно те, которые не имеют выхода к морю, сказал он.