"Как будто под кайфом". Пользователей соцсетей удивил странный вид Зеленского - 29.10.2023 Украина.ру
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"Как будто под кайфом". Пользователей соцсетей удивил странный вид Зеленского
"Как будто под кайфом". Пользователей соцсетей удивил странный вид Зеленского - 29.10.2023 Украина.ру
"Как будто под кайфом". Пользователей соцсетей удивил странный вид Зеленского
Пользователи соцсети Х отреагировали на выступление Зеленского по видео на международной встрече по урегулированию украинского конфликта, которая проходит на Мальте
2023-10-29T10:14
2023-10-29T10:14
новости
владимир зеленский
мальта
"формула мира"
соцсети
пользователи
внешний вид
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Пользователям соцсети Х вид президента Украины Владимира Зеленского на видео, посвященному встрече по обсуждению формулы мира на Мальте показался странным."Почему ты всегда выглядишь так, будто ты под наркотиками?" — спросил Gabe."Ух ты, тебя вышвырнули на обочину даже раньше, чем я ожидал", — написал Tommboy.Другие пользователи отметили, что заявление Зеленского о победе над Россией не имеет никакого смысла."Победить кого? Лучший вариант для тебя — сесть в вертолет и бежать на свою виллу в Швейцарии, которую ты купил за кровь украинцев", - посоветовал Зеленскому пользователь joe.Как сообщало издание Украина.ру, на Мальте 28 и 29 октября проходит международная встреча по урегулированию украинского конфликта. Это уже третья попытка Владимира Зеленского заручиться глобальной поддержкой его мирного плана.Так называемая "формула мира" Зеленского ("план Зеленского") предусматривает отказ России от целей СВО, вывод войск, возвращение под власть Киева Крыма и других новых регионов РФ с выплатой Москвой репараций. По мнению лидеров ряда стран ЕС, а также других европейски и американских политиков, "план Зеленского" не имеет перспектив реализации.
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новости, владимир зеленский, мальта, "формула мира", соцсети, пользователи, внешний вид
Новости, Владимир Зеленский, Мальта, "формула мира", соцсети, пользователи, внешний вид

"Как будто под кайфом". Пользователей соцсетей удивил странный вид Зеленского

10:14 29.10.2023
 
Зеленский
Зеленский
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Пользователи соцсети Х отреагировали на выступление Зеленского по видео на международной встрече по урегулированию украинского конфликта, которая проходит на Мальте
Пользователям соцсети Х вид президента Украины Владимира Зеленского на видео, посвященному встрече по обсуждению формулы мира на Мальте показался странным.
"Почему ты всегда выглядишь так, будто ты под наркотиками?" — спросил Gabe.
"Ух ты, тебя вышвырнули на обочину даже раньше, чем я ожидал", — написал Tommboy.
Другие пользователи отметили, что заявление Зеленского о победе над Россией не имеет никакого смысла.
"Победить кого? Лучший вариант для тебя — сесть в вертолет и бежать на свою виллу в Швейцарии, которую ты купил за кровь украинцев", - посоветовал Зеленскому пользователь joe.
Как сообщало издание Украина.ру, на Мальте 28 и 29 октября проходит международная встреча по урегулированию украинского конфликта. Это уже третья попытка Владимира Зеленского заручиться глобальной поддержкой его мирного плана.
Так называемая "формула мира" Зеленского ("план Зеленского") предусматривает отказ России от целей СВО, вывод войск, возвращение под власть Киева Крыма и других новых регионов РФ с выплатой Москвой репараций. По мнению лидеров ряда стран ЕС, а также других европейски и американских политиков, "план Зеленского" не имеет перспектив реализации.
Владимир Зеленский
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