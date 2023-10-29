Foreign Policy: идеальных санкций нет, Россия адаптировалась к потолку цен на нефть - 29.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231029/1050579627.html
Foreign Policy: идеальных санкций нет, Россия адаптировалась к потолку цен на нефть
Foreign Policy: идеальных санкций нет, Россия адаптировалась к потолку цен на нефть - 29.10.2023 Украина.ру
Foreign Policy: идеальных санкций нет, Россия адаптировалась к потолку цен на нефть
Наложенные ограничения имели воздействие в первое время, теперь Россия уже полностью к ним адаптировалась
2023-10-29T09:51
2023-10-29T09:52
новости
санкции
нефть
россия
потолок цен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102768/16/1027681682_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_c863cbc184e622e7ed9318a2ba38ecd8.jpg
России не навредило введение потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Об этом говорится в статье Foreign Policy, опубликованной 29 октября."Сторонники ограничения (цен на нефть) утверждают, что оно представляет собой важнейший инструмент, позволяющий "сковать" Кремль (…). Критики полагают, что Россия легко обходит ограничение, что делает его неэффективным", — отмечает издание.Если в первое время наложенные ограничения и имели воздействие, сегодня Кремль уже полностью к ним адаптировался — Москва начала вести усиленную торговлю со странами, не поддерживающими потолок цен, говорится в публикации.Сторонники ограничения предлагают различные варианты его усиления, в том числе введение санкций в отношений российских нефтяных компаний и их иностранных посредников. Но это лишь нанесет вред мировой экономике, полагает автор публикации."Политики никогда не любят этого признавать, но идеальных санкций не существует. Ограничение цен на нефть сработало в прошлом году, но оно никогда не задумывалось как долгосрочная мера. Объект санкций всегда адаптируется…" — констатирует издание.Решение ограничить цены на российскую нефть и нефтепродукты министры финансов стран G7 приняли в сентябре 2022 года. Таким образом они хотели уменьшить возможности России финансировать проведение специальной военной операции на Украине. К ограничению цен присоединились государства Большой семерки, ЕС, Австралия, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Украина, Черногория и Швейцария.
https://ukraina.ru/20231009/1050037377.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102768/16/1027681682_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_f640cd6ca7cc777395f6a359ca61da32.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, санкции, нефть, россия, потолок цен
Новости, санкции, нефть, Россия, потолок цен

Foreign Policy: идеальных санкций нет, Россия адаптировалась к потолку цен на нефть

09:51 29.10.2023 (обновлено: 09:52 29.10.2023)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
Наложенные ограничения имели воздействие в первое время, теперь Россия уже полностью к ним адаптировалась
России не навредило введение потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Об этом говорится в статье Foreign Policy, опубликованной 29 октября.
"Сторонники ограничения (цен на нефть) утверждают, что оно представляет собой важнейший инструмент, позволяющий "сковать" Кремль (…). Критики полагают, что Россия легко обходит ограничение, что делает его неэффективным", — отмечает издание.
Если в первое время наложенные ограничения и имели воздействие, сегодня Кремль уже полностью к ним адаптировался — Москва начала вести усиленную торговлю со странами, не поддерживающими потолок цен, говорится в публикации.
Сторонники ограничения предлагают различные варианты его усиления, в том числе введение санкций в отношений российских нефтяных компаний и их иностранных посредников. Но это лишь нанесет вред мировой экономике, полагает автор публикации.
"Политики никогда не любят этого признавать, но идеальных санкций не существует. Ограничение цен на нефть сработало в прошлом году, но оно никогда не задумывалось как долгосрочная мера. Объект санкций всегда адаптируется…" — констатирует издание.
Решение ограничить цены на российскую нефть и нефтепродукты министры финансов стран G7 приняли в сентябре 2022 года. Таким образом они хотели уменьшить возможности России финансировать проведение специальной военной операции на Украине. К ограничению цен присоединились государства Большой семерки, ЕС, Австралия, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Украина, Черногория и Швейцария.
Что ждёт рынок нефти и к чему готовиться России: Юшков об обострении арабо-израильского конфликта
9 октября, 18:53
Что ждёт рынок нефти и к чему готовиться России: Юшков об обострении арабо-израильского конфликта
 
НовостисанкциинефтьРоссияпотолок цен
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:14"Как будто под кайфом". Пользователей соцсетей удивил странный вид Зеленского
09:51Foreign Policy: идеальных санкций нет, Россия адаптировалась к потолку цен на нефть
09:49Атака на Крым и Кубань, доклад RAND. Главное на Украине на утро 29 октября
09:32Приоритеты США резко изменились, ЕС придется поддерживать Киев - эксперт
08:00"Дело Бейлиса": 110 лет торжества справедливости
06:00Потрепанные резервы. Аналитик о том, что изменит переброска "элитной" 47-й бригады под Авдеевку
05:30"Пришел лесник и всех выгнал". Эксперт рассказал о "большом успехе" ВСУ и боях в Серебрянском лесничестве
05:30Эксперт объяснил, когда Киев начнет вербовать в ВСУ наемников из Африки и Ближнего Востока
04:56Западная Украина за минувшую неделю: новые отставки, уничтожение склада боеприпасов возле Хмельницкой АЭС
04:47Евгений Примаков: киевлянин, развернувший внешнюю политику России и самолёт над Атлантикой
04:30"А если не получится?": эксперт рассказал, почему Минобороны РФ не комментирует ситуацию в Авдеевке
04:00"Последняя капля": Сергей Марков рассказал, почему взятие Авдеевки точно убьет веру Запада в победу ВСУ
19:49"Жить хотим": ВСУшники сдались в плен российским бойцам на Купянском участке фронта
19:02Минобороны России рассказало об успехах ВС РФ в зоне СВО
18:27Правительство Украины отправило зеков в шахты
18:17В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы
18:09За русский — в штрафбаты, ядерный терроризм. Итоги 28 октября на Украине
18:01Правительство Украины сообщило о дополнительном финансировании Луганской области
18:00Композитор Бортнянский из Киевской губернии. Первая русская опера, масонский гимн, шаг к романсу
17:50Запад надевает на Украину "пояс смертника" - постпред Крыма
Лента новостейМолния