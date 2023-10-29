https://ukraina.ru/20231029/1050579627.html

Foreign Policy: идеальных санкций нет, Россия адаптировалась к потолку цен на нефть

Foreign Policy: идеальных санкций нет, Россия адаптировалась к потолку цен на нефть - 29.10.2023 Украина.ру

Foreign Policy: идеальных санкций нет, Россия адаптировалась к потолку цен на нефть

Наложенные ограничения имели воздействие в первое время, теперь Россия уже полностью к ним адаптировалась

2023-10-29T09:51

2023-10-29T09:51

2023-10-29T09:52

новости

санкции

нефть

россия

потолок цен

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России не навредило введение потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Об этом говорится в статье Foreign Policy, опубликованной 29 октября."Сторонники ограничения (цен на нефть) утверждают, что оно представляет собой важнейший инструмент, позволяющий "сковать" Кремль (…). Критики полагают, что Россия легко обходит ограничение, что делает его неэффективным", — отмечает издание.Если в первое время наложенные ограничения и имели воздействие, сегодня Кремль уже полностью к ним адаптировался — Москва начала вести усиленную торговлю со странами, не поддерживающими потолок цен, говорится в публикации.Сторонники ограничения предлагают различные варианты его усиления, в том числе введение санкций в отношений российских нефтяных компаний и их иностранных посредников. Но это лишь нанесет вред мировой экономике, полагает автор публикации."Политики никогда не любят этого признавать, но идеальных санкций не существует. Ограничение цен на нефть сработало в прошлом году, но оно никогда не задумывалось как долгосрочная мера. Объект санкций всегда адаптируется…" — констатирует издание.Решение ограничить цены на российскую нефть и нефтепродукты министры финансов стран G7 приняли в сентябре 2022 года. Таким образом они хотели уменьшить возможности России финансировать проведение специальной военной операции на Украине. К ограничению цен присоединились государства Большой семерки, ЕС, Австралия, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Украина, Черногория и Швейцария.

https://ukraina.ru/20231009/1050037377.html

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новости, санкции, нефть, россия, потолок цен