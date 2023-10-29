Приоритеты США резко изменились, ЕС придется поддерживать Киев - эксперт - 29.10.2023 Украина.ру
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Приоритеты США резко изменились, ЕС придется поддерживать Киев - эксперт
Приоритеты США резко изменились, ЕС придется поддерживать Киев - эксперт - 29.10.2023 Украина.ру
Приоритеты США резко изменились, ЕС придется поддерживать Киев - эксперт
Однако Евросоюз без помощи США не сможет обеспечить должную военную поддержку Киева, полагает бывший высокопоставленный офицер НАТО
2023-10-29T09:32
2023-10-29T09:32
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поддержка
приоритеты
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После того, как США сосредоточились на ближневосточном кризисе, Европейскому союзу придется взять на себя еще больше ответственности по оказанию поддержки Украине. Такое мнение высказал РИА Новости бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.По его словам, приоритеты США и Европы действительно резко изменились после эскалации палестинско-израильского конфликта. Это частично связано с тем, что Запад "боится своего иммигрантского населения, которое в отличие от западных стран, традиционно поддерживающих Израиль, открыто выступает на стороне ХАМАС, рассказал Анро.Смена приоритетов сильно тревожит президента Украины Владимира Зеленского, которому даже отказали в визите в Израиль, где он хотел вновь привлечь внимание к Украине, отметил эксперт.Однако без помощи США Европа не сможет должным образом обеспечить военную поддержку Киева, продолжил Анро. По его словам, из-за медленных темпов производства и вдвое возросшей стоимости производств, Европа не в состоянии поставить Украине обещанный миллион снарядов. Теперь стоимость миллиона единиц боеприпасов достигла восемь миллиардов евро, уточнил он.При этом европейские страны не могут передать Киеву снаряды из собственных запасов, так как они уже истощены, подчеркнул эксперт.Анро напомнил, что все это происходит в условиях замедления европейской экономики, сохраняющейся высокой инфляции и растущего недовольства со стороны европейских политиков.Против поставок вооружений Украине выступают Венгрия и Словакия, такую же позицию продолжают поддерживать и в Польше, несмотря на смену правительства, с похожими заявлениями выступают все больше политиков в Европе, несмотря на заверения со стороны Брюсселя в оказании Киеву многомиллиардной поддержки, заявил эксперт.В США предоставление помощи Израилю единогласно одобрили как республиканцы, так и демократы, в то время как все больше законодателей и сенаторов выступают против поддержки Киева, подчеркнул Анро.Эксперт полагает, что Европа и США могут вести "войну на два фронта", однако с большими трудностями и сокращением объёмов помощи, в частности для Украины.Поддержка Киева в Европе с большой вероятностью продолжит снижаться, особенно если США передадут ЕС часть своих обязательств в этом плане, отметил Пьер Анро.
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новости, украина, сша, ес, поддержка, приоритеты
Новости, Украина, США, ЕС, поддержка, приоритеты

Приоритеты США резко изменились, ЕС придется поддерживать Киев - эксперт

09:32 29.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУM113G4DK ВСУ
M113G4DK ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Однако Евросоюз без помощи США не сможет обеспечить должную военную поддержку Киева, полагает бывший высокопоставленный офицер НАТО
После того, как США сосредоточились на ближневосточном кризисе, Европейскому союзу придется взять на себя еще больше ответственности по оказанию поддержки Украине. Такое мнение высказал РИА Новости бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.
По его словам, приоритеты США и Европы действительно резко изменились после эскалации палестинско-израильского конфликта. Это частично связано с тем, что Запад "боится своего иммигрантского населения, которое в отличие от западных стран, традиционно поддерживающих Израиль, открыто выступает на стороне ХАМАС, рассказал Анро.
Смена приоритетов сильно тревожит президента Украины Владимира Зеленского, которому даже отказали в визите в Израиль, где он хотел вновь привлечь внимание к Украине, отметил эксперт.
Однако без помощи США Европа не сможет должным образом обеспечить военную поддержку Киева, продолжил Анро. По его словам, из-за медленных темпов производства и вдвое возросшей стоимости производств, Европа не в состоянии поставить Украине обещанный миллион снарядов. Теперь стоимость миллиона единиц боеприпасов достигла восемь миллиардов евро, уточнил он.
При этом европейские страны не могут передать Киеву снаряды из собственных запасов, так как они уже истощены, подчеркнул эксперт.
Анро напомнил, что все это происходит в условиях замедления европейской экономики, сохраняющейся высокой инфляции и растущего недовольства со стороны европейских политиков.
Против поставок вооружений Украине выступают Венгрия и Словакия, такую же позицию продолжают поддерживать и в Польше, несмотря на смену правительства, с похожими заявлениями выступают все больше политиков в Европе, несмотря на заверения со стороны Брюсселя в оказании Киеву многомиллиардной поддержки, заявил эксперт.
В США предоставление помощи Израилю единогласно одобрили как республиканцы, так и демократы, в то время как все больше законодателей и сенаторов выступают против поддержки Киева, подчеркнул Анро.
Эксперт полагает, что Европа и США могут вести "войну на два фронта", однако с большими трудностями и сокращением объёмов помощи, в частности для Украины.
Поддержка Киева в Европе с большой вероятностью продолжит снижаться, особенно если США передадут ЕС часть своих обязательств в этом плане, отметил Пьер Анро.
Предприятия ВПК Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Вчера, 17:30
Al Mayadeen: Запад переводит Украину на самообеспечение оружиемЗапад вынуждает Украину производить вооружения для ВСУ вдобавок к тому, что постсоветская республика ведёт "свою неудачную войну в союзе с НАТО против России". Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.
 
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