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Правительство Украины сообщило о дополнительном финансировании Луганской области

Правительство Украины сообщило о дополнительном финансировании Луганской области - 28.10.2023 Украина.ру

Правительство Украины сообщило о дополнительном финансировании Луганской области

Луганская область, по большей части неподконтрольная нынешнему руководству Украины, получит из Киева дополнительное финансирование. Об этом в пятницу вечером 27 октября в своём аккаунте сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

2023-10-28T18:01

2023-10-28T18:01

2023-10-28T18:01

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"Выделили сегодня дополнительные 1 млрд. 153 млн. грн. (RUB 2,94 млрд) для бюджета Луганской области и бюджетов 119 территориальных общин. Это средства на осуществление полномочий органов местного самоуправления для общин, испытавших наибольшее влияние от агрессии России. В этом году мы предусмотрели на такие нужды более 23 млрд грн.(RUB 58,7 млрд). С начала года по этой программе выплатили регионам уже 14,7 млрд. грн. (RUB 37,5 млрд)", - сообщил глава украинского правительства.Шмыгаль не уточнил, кем именно и как расходуются ранее выделенные средства. Не публикуют такие данные ни жители, ни власти давно неподконтрольных ВСУ районов. При этом известно, что в Луганской Народной Республике бюджетные доходы не связаны с ассигнованиями или иной финансовой деятельностью киевских чиновников.

https://ukraina.ru/20221117/1040922264.html

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