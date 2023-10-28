Правительство Украины сообщило о дополнительном финансировании Луганской области - 28.10.2023 Украина.ру
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Правительство Украины сообщило о дополнительном финансировании Луганской области
Правительство Украины сообщило о дополнительном финансировании Луганской области - 28.10.2023 Украина.ру
Правительство Украины сообщило о дополнительном финансировании Луганской области
Луганская область, по большей части неподконтрольная нынешнему руководству Украины, получит из Киева дополнительное финансирование. Об этом в пятницу вечером 27 октября в своём аккаунте сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
2023-10-28T18:01
2023-10-28T18:01
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"Выделили сегодня дополнительные 1 млрд. 153 млн. грн. (RUB 2,94 млрд) для бюджета Луганской области и бюджетов 119 территориальных общин. Это средства на осуществление полномочий органов местного самоуправления для общин, испытавших наибольшее влияние от агрессии России. В этом году мы предусмотрели на такие нужды более 23 млрд грн.(RUB 58,7 млрд). С начала года по этой программе выплатили регионам уже 14,7 млрд. грн. (RUB 37,5 млрд)", - сообщил глава украинского правительства.Шмыгаль не уточнил, кем именно и как расходуются ранее выделенные средства. Не публикуют такие данные ни жители, ни власти давно неподконтрольных ВСУ районов. При этом известно, что в Луганской Народной Республике бюджетные доходы не связаны с ассигнованиями или иной финансовой деятельностью киевских чиновников.
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новости, новости украины, коррупция, коррупционеры, информационная война, дезинформация, лнр, луганская область, луганская народная республика, бюджет, бюджетники, расходы, социальные расходы, кабмин, денис шмыгаль, украина, местные власти
Новости, Новости Украины, коррупция, коррупционеры, информационная война, дезинформация, ЛНР, Луганская область, Луганская Народная Республика, бюджет, бюджетники, расходы, социальные расходы, Кабмин, Денис Шмыгаль, Украина, местные власти

Правительство Украины сообщило о дополнительном финансировании Луганской области

18:01 28.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Луганская область, по большей части неподконтрольная нынешнему руководству Украины, получит из Киева дополнительное финансирование. Об этом в пятницу вечером 27 октября в своём аккаунте сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Выделили сегодня дополнительные 1 млрд. 153 млн. грн. (RUB 2,94 млрд) для бюджета Луганской области и бюджетов 119 территориальных общин. Это средства на осуществление полномочий органов местного самоуправления для общин, испытавших наибольшее влияние от агрессии России. В этом году мы предусмотрели на такие нужды более 23 млрд грн.(RUB 58,7 млрд). С начала года по этой программе выплатили регионам уже 14,7 млрд. грн. (RUB 37,5 млрд)", - сообщил глава украинского правительства.
Шмыгаль не уточнил, кем именно и как расходуются ранее выделенные средства. Не публикуют такие данные ни жители, ни власти давно неподконтрольных ВСУ районов. При этом известно, что в Луганской Народной Республике бюджетные доходы не связаны с ассигнованиями или иной финансовой деятельностью киевских чиновников.
Леонид Пасечник
17 ноября 2022, 13:13
Пасечник рассказал, какой процент территории ЛНР контролирует УкраинаНа сегодняшний день лишь 1% территории Луганской Народной Республики контролируется украинской армией. Такое заявление РИА Новости 17 ноября сделал врио главы региона Леонид Пасечник
 
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