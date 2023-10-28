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Лавров рассказал о сигналах, которые Россия посылает Израилю
Лавров рассказал о сигналах, которые Россия посылает Израилю - 28.10.2023 Украина.ру
Лавров рассказал о сигналах, которые Россия посылает Израилю
Россия сохраняет контакт с Израилем, посылает ему сигналы о необходимости искать мирное решение в Газе. Об этом 28 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью информагентству Белта
2023-10-28T13:00
2023-10-28T13:00
2023-10-28T13:37
израиль
сектор газа
новости
сергей лавров
россия
сигналы
зарубежье
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"Мы посылаем сигналы израильтянам, у нас с ними контакты сохраняются в полной мере, посол наш регулярно общается с ними, посылаем сигналы о необходимости искать мирное решение, а не доводить до конца объявленную стратегию выжженной земли в Газе", - сказал Лавров.В начале месяца Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
израиль, сектор газа, новости, сергей лавров, россия, сигналы, зарубежье
Израиль, сектор Газа, Новости, Сергей Лавров, Россия, сигналы, Зарубежье
Лавров рассказал о сигналах, которые Россия посылает Израилю
13:00 28.10.2023 (обновлено: 13:37 28.10.2023)
Россия сохраняет контакт с Израилем, посылает ему сигналы о необходимости искать мирное решение в Газе. Об этом 28 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью информагентству Белта
"Мы посылаем сигналы израильтянам, у нас с ними контакты сохраняются в полной мере, посол наш регулярно общается с ними, посылаем сигналы о необходимости искать мирное решение, а не доводить до конца объявленную стратегию выжженной земли в Газе", - сказал Лавров.
В начале месяца Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения.